Solana Kurs Prognose: US-Finanzgigant Van Eck sieht SOL-Preis bald bei über 330 US-Dollar

Manche Geschichten schreibt nur die Krypto-Welt: Nach der Insolvenz von FTX galt Solana bereits als wertlos und der SOL-Kurs fiel Ende 2022 sogar unter die Marke von 10 US-Dollar. Doch dank einiger Blockchain-Upgrades und dem Hype rund um die Solana-Meme-Coins gelang es dem Projekt, erneut die Anleger überzeugen zu können. Mittlerweile ist Solana nicht nur ein fester Bestandteil der großen Top 10, sondern konnte zuletzt im März 2024 sogar die Marke von 200 US-Dollar pro Coin überschreiten.

Jetzt meldet sich sogar der US-Vermögensverwalter Van Eck mit einer äußerst bullishen Prognose: In einem direkten Vergleich mit Ethereum erklärt das Unternehmen, dass sich Solana in Zukunft wesentlich größere Marktanteile sichern wird. Dann könnte der SOL-Preis sogar auf ein Niveau von 330 US-Dollar steigen.

Solana ist besser als Ethereum – zumindest in den technischen Metriken

In dem offiziellen Report von Van Eck wirft das Finanzunternehmen einen kritischen Blick auf die Ethereum-Blockchain und vergleicht diese aus technischer Sicht mit den Möglichkeiten des Solana-Netzwerks. In diesem Vergleich erklärt Van Eck unter anderem, dass Solana aktuell 3.000 Prozent mehr Transaktionen als das Ethereum-Netzwerk verarbeiten kann und gleichzeitig auch 1.300 Prozent mehr aktive Nutzer pro Tag verzeichnet. Gleichzeitig fallen die Gebühren für Transaktionen wesentlich geringer aus – der Unterschied beträgt hier laut Bericht fast 5 Millionen Prozent.

Aus diesem Grund stellen sich die Krypto-Experten von Van Eck die berechtigte Frage, warum in der Vergangenheit nicht mehr Krypto-Entwickler und -Nutzer aus dem Ethereum-Netzwerk auf die Solana-Blockchain gewechselt sind. Vor allem institutionelle Anleger und Krypto-Unternehmen würden auf im Solana-Netzwerk stark von den besseren Konditionen profitieren können.

#Solana Seems To Have Outperformed Every Other Major Crypto This Year! pic.twitter.com/xJ7LxppMbf — DustyBC Crypto (@TheDustyBC) September 25, 2024

Tatsächlich beträgt die aktuelle Marktkapitalisierung von Solana mit 74 Milliarden US-Dollar nur 23 Prozent der Marktkapitalisierung von Ethereum, die aktuell bei 320 Milliarden US-Dollar liegt. Laut Van Eck wird sich dies allerdings in der baldigen Zukunft ändern und es sei wesentlich realistischer, dass diese Zahl auf 50 Prozent steigen wird. Sollte dies der Fall sein, dann würde zum jetzigen Zeitpunkt der SOL-Token einen Wert von 330 US-Dollar erreichen.

Der Hauptgrund für diese äußerst bullishe Solana Prognose: In den letzten Monaten seien bereits viele Kleinanleger von Ethereum auf das Solana-Netzwerk gewechselt, bald könnten die institutionellen Investoren folgen. Dies würde dann dazu führen, dass enorme Zuflüsse in die Solana-Blockchain fließen würden, was wiederum den SOL-Preis explodieren lassen könnte.

Bullishe Marktstimmung dominiert den Solana Kurs

Der vergangene Sommer war für den Krypto-Markt und speziell für den SOL-Token von einer langen Konsolidierungsphase bestimmt, in der der Solana Kurs sich nur seitwärts bewegte und weder nach oben noch nach unten ausbrechen konnte. Seit zwei Wochen scheint es allerdings so, als ob diese Phase ein Ende gefunden hat und jetzt ein Bullenmarkt beginnen könnte.

Ein Blick auf den vergangenen Monat (siehe Bild unten) verrät nämlich, dass Solana in den letzten 30 Tagen immerhin 9,30 Prozent an Wert gewinnen konnte und damit sogar besser als Ethereum dasteht, denn der ETH-Token legte im selben Zeitraum um 8,39 Prozent zu. Auch die Marktkapitalisierung von Solana stieg erneut auf über 74,1 Milliarden US-Dollar, nachdem sie noch vor einigen Wochen unter die Marke von 60 Milliarden US-Dollar gefallen war.

Es bleibt also abzuwarten, ob Van Eck mit der bullishen Solana Prognose recht behalten wird, doch tatsächlich sprechen die aktuellen Zahlen durchaus dafür. Jedoch darf auch nicht vergessen werden, dass das bisherige Allzeithoch von Solana bei knapp 260 US-Dollar liegt und zuletzt im November 2021 ein so hoher Kurs erzielt wurde. Die Frage ist somit nicht unbedingt, ob der SOL-Token einen Preis von 330 US-Dollar erzielen kann, sondern eher, in welchem Zeitraum dies passieren wird.

Zuletzt aktualisiert am 27. September 2024

