The Meme Games sammelt 100K in wenigen Minuten! Könnte $MGMES der offizielle Meme-Coin der Olympischen Spiele 2024 in Paris werden?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Auf die Plätze, fertig, los… wir sprinten zu den Meme Games! Der heiße olympische Krypto-Vorverkauf hat innerhalb weniger Minuten 100.000 US-Dollar eingebracht.

Der Meme Games Token ($MGMES) ist der Ort, an dem die Meme Coin-Mania auf den Geist der Olympischen Spiele 2024 trifft. Diejenigen, die sich jetzt anmelden, werden aufgefordert, ihren jeweiligen Lieblings-Meme-Coin-Avatar zu wählen, der auf insgesamt fünf der größten Projekte der Branche basiert. Teilnehmer am The Meme Games-Vorverkauf können zwischen Dogecoin, Pepe, DogWifHat, Brett und Turbo wählen und ihnen beim Rennen zusehen, um sich so die Chance auf einen 25%igen Bonus auf ihren ersten Kauf zu sichern. $MGMES wird derzeit über die Vorverkaufswebsite zum Tiefstpreis von 0,009 US-Dollar verkauft. Das bedeutet, dass Investoren bei einem Kauf von $90 10.000 $MGMES-Token erhalten. Das ist der niedrigste Preis, den der Token für den Rest der PreSale Saison haben wird, die zeitgleich mit den diesjährigen Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris stattfindet. Wenn ein Investor also 10.000 $MGMES-Token kauft und dann den Gewinner-Avatar aus den fünf Meme-Wettbewerbern auswählt, haben er eine 20-prozentige Chance, gleich nach dem Kauf automatisch weitere 2.500 $MGMES zu bekommen.

Hier geht es zu Meme Games

Diejenigen, die nicht ganz vorne landen, erhalten keine Boni, aber die Early Bird Investoren können unbegrenzt viele $MGMES kaufen, ohne dass ein Mindestkauf erforderlich ist. Damit erhöhen sich natürlich wiederum die Chancen auf

mehrere 25 %-Token-Boni. Die Teilnahme an den Meme Games bringt die Teilnehmer in die Pole-Position, um von dem 1.000-fachen Potenzial zu profitieren, das der Token haben könnte, wenn er am 10. September an den dezentralisierten Börsen (DEXs) eingeführt wird. Darüber hinaus gibt es einen doppelten Anreiz für diejenigen, die das Gewinnpotenzial ihres Kaufs maximieren wollen, hohe Renditen durch das lukrative Staking während des Vorverkaufs zu erzielen. Kein anderes Token hat derzeit ein so großes Potenzial, um zum Mond zu fliegen. Werfen wir also einen genaueren Blick darauf, warum The Meme Games das Token der Stunde ist.

Die Meme-Olympiade ist da!

Der Gamification-Mechanismus von Meme Games kann eine spannende und fesselnde Erfahrung für alle Beteiligten sein. Anders als bei den meisten PreSales, können die Investoren von $MGMES sofort nach dem Kauf sehen, welchen Mehrwert und welchen Spaß sie mit ihrem Kauf haben. Nachdem einer der fünf größten Original-Meme-Charaktere – Dogecoin, Pepe, DogWifHat, Brett oder Turbo – ausgewählt wurde, tritt der ausgewählte Athlet an, um den 169-Meter-Sprint zu absolvieren.

Das Spiel ähnelt im Grunde einem Spielautomaten oder Roulette mit einem olympischen/klassischen Meme-Makeover. Die Gewinnchancen für die Spieler sind jedoch deutlich höher. Jeder Meme-Athlet hat die gleichen Gewinnchancen, was den Wettbewerb fair und spannend macht. Die Unberechenbarkeit hält die Teilnehmer in Atem und lässt sie auf das beste Ergebnis hoffen. Der Vorverkauf beginnt zeitgleich mit der diesjährigen IRL Olympiade in Paris und endet am 8. September mit der Abschlusszeremonie der Paralympics, bevor der Coin am 10. September auf den DEXs erhältlich sein wird. Durch die Kombination von Herausforderung, Chance und Belohnung kombiniert mit der globalen Anziehungskraft von Memes und den Olympischen Spielen sind die Meme Games ein unschlagbares Erlebnis für Krypto-Enthusiasten.

Hier geht es zu Meme Games

The Meme Games nutzt den Sommer des Staking und der Meme Coins

Schließlich gibt es noch zwei weitere Vorteile, die The Meme Games gegenüber allen anderen Vorverkäufen hat: Das Staking und das derzeit grassierende Meme Coin Fieber. Sowohl die offizielle Webseite als auch das Whitepaper ermutigen die Investoren, während des Vorverkaufs Token zu staken, um von dem hohen APY zu profitieren. Diese Zahl ist allerdings variabel und sinkt mit der Anzahl der Staker, so dass Teilnehmer, die ihre Gewinne maximieren wollen, früh und viel staken sollten, um von der Rendite zu profitieren, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels

bei 4.345 % pro Jahr lag.

Das Staking ist auf der Heimatchain von $MGMES, Ethereum, möglich. Der Smart Contract von The Meme Games wurde von SolidProof und Coinsult verifiziert, um Investoren ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten. Alle Gewinne aus den Vorverkaufskäufen und den Veranstaltungen von The Meme Games können eingefordert und in den verifizierten Smart Contracts gestaked werden, wodurch das Ertragspotenzial von The Meme Games auf die Größe eines olympischen Stadions gesteigert wird. Nicht zu unterschätzen ist schließlich der starke Charakter des Projekts. Die jüngsten Kursentwicklungen deuten darauf hin, dass der Markt vor einem Sommer der Meme-Coins stehen könnte. Der Branchenführer Dogecoin ($DOGE) ist in der letzten Woche um 16 % gestiegen, während Brett ($BRETT) allein in den letzten 24 Stunden um 14 % zugelegt hat. DogWifHat ($WIF) und Pepe ($PEPE) sind beide über Nacht um mehr als 20 % gestiegen, wobei Pepe im letzten Jahr 650 % zugelegt hat. Der von ChatGPT generierte Meme-Coin Turbo ($TURBO) hat seinen Besitzern in den letzten 365 Tagen einen Gewinn von 3.120 % beschert. Jeder dieser Coins ist für sich genommen ein Spitzenkandidat, aber zusammen könnte ihr Aufwärtspotenzial eine Runde um den Mond und zurück bedeuten.

Wer jetzt kauft, bekommt den Token zum niedrigsten Vorverkaufspreis von 0,009 US-Dollar pro $MGMES.

Sie haben die Wahl zwischen dem Kauf ohne Staking, hier können die Käufer ihre Token und alle gewonnenen Prämien am Tag der Token-Einführung einlösen. Entscheiden sich Käufer für die zweite Option – den Kauf mit Staking – können sie ihre Token, Boni und Stakingprämien 7 Tage nach dem Start einfordern.

Das Pre-Sale Widget auf der Website ermöglicht Käufe mit ETH oder dem Ethereum-basierten Stablecoin Tether (USDT). Wetten können nur mit Ethereum abgeschlossen werden. Andere Kaufoptionen sind BNB, Debit- oder Kreditkarte.

Folgen Sie The Meme Games auf Twitter und Telegram für die neuesten Updates.

Hier geht es zu Meme Games

Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Meme Games - Vereint Memes mit dem olympischen Geist. Olympischer Memecoin für 2024: Vereint Memes mit dem olympischen Geist.

Große Gewinne mit $MGMES: Tritt an für 25% Token-Bonus.

Unbegrenzte Teilnahme: Mehrfachkäufe erhöhen deine Gewinnchancen.

Setze deine Gewinne ein: Verdiene mehr durch Staking von Presale-Belohnungen. 9.8 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.