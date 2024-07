Trader schichten um: Shiba Inu verliert 10,43 % während Shiba Shootout knapp700K einnimmt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Während die Shiba Inu Token in den letzten 24 Stunden schwankten – insbesondere der $SHIB – hält der neue Hund, Verzeihung Sheriff in der Stadt, Shiba Shootout ($SHIBASHOOT), den Colt in der Hand.

Der Play-to-Earn (P2E) Meme-Coin, bei dem die Community im Mittelpunkt steht, hat mit seinem PreSale knapp 700.000 US-Dollar Raising Capital eingesammelt. Die Basisversion des mobile Games ist auf Google Play und im Apple App Store verfügbar, allerdings wird Shiba Sharpshooter bald ein großes Web3-Update erhalten. Damit soll es den Nutzern ermöglicht werden, sich den nativen Token $SHIBASHOOT zu verdienen. Investoren, die sich ihren Vorrat an $SHIBASHOOT sichern wollen, um bei der offiziellen Markteinführung des Tokens an den großen Börsen zuzuschlagen, können den Coin zum Preis von derzeit 0,0196 US-Dollar kaufen. Allerdings sollte man sich etwas beeilen, denn dieser Preis wird in weniger als sechs Tagen steigen. Man sollte sich also $SHIBASHOOT sichern, solange der Preis noch so niedrig ist.

Shiba Inu-Hack: $SHIB und Top 10 Coins stürzen ab, $SHIBASHOOT nicht

Der Kursrückgang von Shiba Inu kann auf einen gemeldeten Hackerangriff auf die indische Kryptobörse WazirX zurückgeführt werden. Unglaubliche 5,4 Billionen SHIB-Token im Wert von rund 104 Millionen US-Dollar wurden gestohlen. Laut Whale Alert on X wurden diese Token auf eine unbekannte Wallet transferiert.

Der Markt ist dabei, die Nachrichten rund um Shiba Inu zu verdauen. Dies hat dazu geführt, dass der Kurs in den letzten 24 Stunden um 10,43 % gefallen ist. Dieser starke Rückgang kam überraschend, insbesondere angesichts der jüngsten Stärke des Kryptowährungsmarktes. Trotz eines Anstiegs der Burn-Rate von 874 % in den letzten 24 Stunden, insgesamt etwa 8,7 Millionen $ SHIB Token, ist der Kurs immer noch rückläufig. Auch andere Shiba Inu Token, mit Ausnahme von DogWifHat ($WIF), der einen Anstieg von 9,35 % verzeichnete, mussten mit Kursverlusten kämpfen. Dogecoin ($DOGE), Bonk ($BONK), Floki ($FLOKI) und Dog (Runes) ($DOG) fielen um 3,76 %, 5,56 %, 4,12 % bzw. 8,22 %.

Es ist unklar, ob dies Reise gen Süden ein Spillover-Effekt des Shiba Inu Hacks auf andere Shiba Inu Coins war. In der Zwischenzeit näherte sich Shiba Shootout der Marke von 700.000 US-Dollar im Vorverkauf. Könnte das der Hinweis zu einer Marktverschiebung sein, hin zu einem mehr Lasso-liebenden, hitzigen und scharf schießenden Shiba Inu?

Kein anderer Shiba Inu kann so gut schießen wie Shiba Shootout.

An Shiba Inus mangelt es nicht, aber nur einer kann in dieser wilden Krypto-Stadt das Abzeichen des Sheriffs tragen. Das ist Shiba Shootout. Dieser Sheriff lässt es krachen: Ein digitales Grenzgebiet, in dem Krypto-Enthusiasten und Shiba Inu-Memo-Fans zusammenkommen, um epische Meme-Showdowns zu veranstalten.

Der $SHIBASHOOT-Token, den man sich durch das Spielen von Shiba Sharpshooter verdient, kann im Spiel auf verschiedene Art und Weise eingesetzt werden. Sie können damit an der „Lucky Lasso Lottery“ teilnehmen, um die Chance auf große Kryptopreise zu haben, oder in „Governance Roundups“ wichtige Projektentscheidungen beeinflussen.

Token können auch in „Campfire Stories“ Sessions verdient werden, in denen die besten Krypto-Geschichtenerzähler zusätzliche $SHIBASHOOT Token gewinnen. Auch das Einladen von Freunden zu Shiba Shootout kann noch mehr Token für diejenigen einbringen, die ihre „Truppe“ vergrößern. Neben dem Gaming können die $SHIBASHOOT-Token auch im „Cactus-Staking-Programm“ von Shiba Shootout gestaked werden, um ein passives Einkommen zu generieren.

Mit einem himmlischen APY von derzeit 1.465 % verdoppelt sich der Einsatz in weniger als einem Monat. Kein Wunder, dass der beliebte YouTuber ClayBro diese Option als cleveren Schritt in Richtung Frührente bezeichnet.

Investoren, die am Showdown teilnehmen möchten, können die Shiba Shootout-Website besuchen und ihre $SHIBASHOOT-Token mit ETH, USDT, BNB oder einer Bankkarte kaufen. Mit nur 770 Millionen verfügbaren Token im Vorverkauf – 35 % des Gesamtangebots von 2,2 Milliarden – ist Zeit ein entscheidender Faktor.

Zur Beruhigung der Investoren wird der Token Smart Contract von Shiba Shootout von SolidProof verifiziert und von Coinsult KYC-geprüft.

Bleiben Sie über alle Entwicklungen bei Shiba Shootout auf dem Laufenden, indem Sie der Community auf X und Telegram beitreten.

Also sattele auf, Cowboy, kaufe deinen $SHIBASHOOT und halte ihn fest, denn für Shiba Shootout gibt es keinen anderen Ort als die Spitze!

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.