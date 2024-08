Triumph: 9,6 Mio. Dollar für Pepe Unchained – Meme Coins steigen um 9,4 %

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Nachdem Pepe Unchained ($PEPU) am 16. August die 9-Millionen-Dollar-Marke geknackt hat, sind innerhalb von drei Tagen weitere 600.000 Dollar hinzugekommen. Damit ist das Raising Capital auf über 9,6 Millionen Dollar angestiegen.

Dieser neue Meilenstein ist eine Steigerung von 4.700 % des Kapitals seit dem Vorverkaufsstart vor zwei Monaten. Der breitere Kryptomarkt hat hingegen 265 Milliarden Dollar an Wert verloren. Der massive Mittelzufluss in so kurzer Zeit zeigt, dass der Kryptomarkt Pepe Unchained ernsthaft als neuen Meme-Coin-Player sieht. Der Preis von $PEPU liegt derzeit bei 0,0091996 US-Dollar und hat bereits mehrere Preissprünge erlebt, da die Anleger die Token in den vorherigen Vorverkaufsphasen in Windeseile aufgekauft haben.

In weniger als 48 Stunden steigt der Preis auf 0,00923640 US-Dollar. Damit wird eine neue Finanzierungsrunde eingeleitet. Gleichzeitig bedeutet dieser Preissprung einen Anstieg von 15,46 % gegenüber dem Einstiegspreis von 0,008 US-Dollar .

Pepe-Whale-Aktivität bleibt stark, schwächelt aber im Vergleich

Trotz des allgemeinen Abschwungs im August konnten die Meme-Coins in den letzten 24 Stunden eine der besten Performance erzielen und stiegen um 9,4 %. Münzen wie Dogecoin ($DOGE) und Shiba Inu ($SHIB) liegen bei CoinGecko mit einem Plus von 5,6 % und 5,4 % im Trend. Zu den größten Gewinnern des Tages gehören Sunpepe ($SUNPEPE) und Pepe ($TRUMP), die um 664,5 % beziehungsweise um 109 % gestiegen sind. Der führende Pepe-Token Pepe ($PEPE) trendet ebenfalls, allerdings mit bescheidenen 11,9 %. Die Hoffnung, dass $PEPE ähnliche Renditen wie zu Beginn des Jahres erzielt – oft über 45 % an einem einzigen Tag – könnte jedoch trügerisch sein. Zum einen handelt es sich bereits um einen 3-Milliarden-Dollar-Coin. Die Chancen einer parabolischen Entwicklung sind also viel geringer.

Außerdem sind die großen Transaktionen seit dem Höchststand zurückgegangen, und selbst als der Kurs fiel, blieben die Käufe der Wale zurückhaltend.

Da Pepe weiterhin auf Ethereum läuft, hat der Coin natürlich auch mit den Problemen der Layer 1 zu kämpfen. Ein Kauf kann sich manchmal als teuer und langsam entpuppen. Pepe war sogar der Hauptverantwortliche dafür, dass die Ethereum-Gaspreise im März auf ihr 12-Monats-Hoch von 82,9 gwei stiegen.

Mit der Einführung von Pepe Unchained im Juni kam auch eine Lösung für diese Probleme. Die Layer-2-Chain von Pepe Unchained, die auf Ethereum aufsetzt, funktioniert als unabhängige Blockchain mit eigenem Konsensmechanismus und Blockchain-Explorer. Sie wurde entwickelt, um den Kauf von Pepe schneller und vor allem billiger zu machen. Denn wenn $PEPE innerhalb der nächsten Stunde pumpen sollte, dann ist das Warten auf die Verarbeitung der Transaktionen nicht gerade eine gewinnbringende Strategie.

Darüber hinaus steigert eine eigene Blockchain den Nutzen von Pepe Unchained. Pepe Unchained kann ein Sprungbrett für andere Token werden, mit $PEPU als systemeigenem Token für alle Transaktionen. Es ist noch Spekulation, aber der Rückgang der Wal-Aktivitäten für $PEPE könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Markt auf seine Top-Alternative $PEPU setzen könnte.

Hier geht es zu Pepe Unchained

Pepe Unchained bei 5.956 %?

Wie bereits erwähnt, befindet sich Pepe Unchained seit dem PreSale-Start im Höhenflug und ist auf dem besten Weg, in nur wenigen Tagen die 10-Millionen-Dollar-Marke zu knacken. Das veranlasst natürlich zu Prognosen, dass der Kurs in die Höhe schießen könnte, sobald der Coin an die Börsen kommt. Die zuverlässige Quelle für Krypto-Nachrichten, Crypto News, prognostiziert, dass der $PEPU im Jahr 2024 einen Wert von 0,016 US-Dollar erreichen könnte – ein Sprung von 100 % im Vergleich zum ursprünglichen Vorverkaufspreis.

Der Kurs könnte möglicherweise um weitere 68 % auf 0,027 US-Dollar steigen. Noch ehrgeizigere Prognosen, die von dem beliebten Krypto-Influencer ClayBro veröffentlicht wurden, besagen, dass $PEPU bis Ende 2024 0,5572 US-Dollar erreichen könnte.

Wenn diese Vorhersagen zutreffen, könnte eine Investition von 1.000 US-Dollar in $PEPU zum aktuellen Vorverkaufskurs in den nächsten vier Monaten auf 60.567 US-Dollar ansteigen. Wenn Sie also noch keine $PEPU im Vorverkauf gekauft haben, besuchen Sie die Pepe Unchained-Website und verbinden Sie Ihr Wallet, um $PEPU mit ETH, USDT oder BNB zu kaufen. Kreditkarten werden ebenfalls akzeptiert.

Sie können Ihre $PEPU-Bestände sofort nach dem Kauf staken, der APY liegt

bei 207 % . Währenddessen bereitet sich das Entwicklungsteam auf den Start der Blockchain von Pepe Unchained vor. Jüngste Updates auf X zeigen, dass dieser Start bald erfolgen könnte. Zu Ihrer Sicherheit wurde Pepe Unchained einer vollständigen Prüfung durch Coinsult und SolidProof unterzogen, was garantiert, dass es keine kritischen Probleme mit der Integrität des Smart Contracts gibt. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten rund um Pepe Unchained, indem Sie der Community auf X und Telegram beitreten.

Hier geht es zu Pepe Unchained

Zuletzt aktualisiert am 20. August 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale Base Dawgz - Basis Meme Coin mit Multi Chain Kaufmöglichkeiten Multi-Chain-Kaufoptionen: Kaufen Sie $DAWGZ nahtlos über mehrere Blockchain-Netzwerke hinweg

Kombiniert die Popularität von Base mit der Attraktivität von Dog Meme Coins, die den Kryptomarkt dominieren

Punkte aus dem Teilen von Base-Dawgz-Inhalten können nach Abschluss des Vorverkaufs gegen $DAWGZ-Tokens eingelöst werden 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.