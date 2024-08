Tron steigt um 18 % – und zieht an Cardano vorbei, während dieser Coin 9,6 Millionen Dollar sammelt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Auf den ersten Blick läuft es eigentlich gut für Cardano. Ende Juli wurde die Chang Hardfork gestartet, welche die Voltaire Ära der Cardano Roadmap einläutet, an deren Ende die Blockchain komplett dezentral werden soll. Auf der Rare Evo präsentierte Charles Hoskinson die Leistungsfähigkeit von Hydra anhand des Spielklassikers Doom vor, was enorm gut bei den Cardano Fans ankam. Außerdem lobte er eine Art „Kopfgeld“ in Höhe von einer Million Euro für denjenigen aus, der es schafft, die Lace Paper Wallet zu knacken. Nur einer spielt bei diesem Game nicht ganz so mit: der Kurs von ADA. Jetzt wurde Cardano auch noch von TRON (TRX) aus den Krypto Top 10 verdrängt. Zwar ist der Vorsprung nur hauchdünn, aber das Potenzial von TRON ist groß, die Leiter im Kryptoranking noch weiter hochzuklettern. In den letzten 24 Stunden stieg der TRX um knapp 9 % und auf Wochensicht sogar um 18 %. Ein Grund für den Aufstieg des Netzwerks sind die starken Fundamentaldaten von TRON. Ein TRX kostet im Moment 0,152 US-Dollar. Das 24-Stunden-Handelsvolumen ist in den letzten 24 Stunden um 138 % gestiegen.

Was ist TRON für ein Coin?

Das Blockchain-Netzwerk Tron wurde ursprünglich 2014 auf Ethereum gelauncht, im Jahr 2018 erfolgte dann der Umzug auf eine eigene Blockchain. Erfunden hat TRON übrigens der Unternehmer Justin Sun, der nicht weniger umstritten ist als Charles Hoskinson.

Anfangs lag der Fokus des Blockchainprojekts noch voll auf dem Unterhaltungsmarkt. Tron wollte es Künstlern und Kreativen mithilfe der Blockchain ermöglichen, ihre Werke direkt zu verkaufen, ohne Zwischenhändler. Im Jahr 2018 kaufte das Unternehmen BitTorrent, eine Filesharing Plattform, die es ermöglicht, auch große Datenmengen zu tauschen. Aus den Schuhen der Unterhaltungsindustrie ist TRON mittlerweile herausgewachsen und zur zweitgrößten Blockchain nach TVL aufgestiegen. Größer ist nur noch Ethereum.

Just don’t fight the numbers. https://t.co/FabofLtunY — H.E. Justin Sun 孙宇晨(hiring) (@justinsuntron) August 20, 2024

Das Netzwerk zeichnet sich vor allem durch seine hohe Skalierbarkeit und seinen großen Durchsatz aus. In den letzten 24 Stunden hatte TRON 2,21 Millionen aktive Adressen. Im Vergleich dazu waren es bei Cardano gerade einmal 22.572. Der TVL (Total Value Locked) von TRON liegt bei 8,22 Milliarden US-Dollar. Den höchsten Anteil davon haben mit 80 % die Stablecoins, Spitzenreiter hier ist Tether. Bei Cardano liegt der TVL bei 197 Millionen US-Dollar, davon entfallen rund 13 Millionen US-Dollar auf die Stablecoins.

Pepe Unchained – Der Pepe Killer sammelt über 9 Millionen US-Dollar Raising Capital ein

Justin Sun, der Gründer von TRON, ist überzeugter Meme-Coin Fan. Vor kurzem wurde auf TRON die Plattform SUNPump eingeführt, auf der Entwickler ihre eigenen Meme-Coins erstellen können. Dazu gehört beispielsweise SUNDOG, der alleine in den letzten 24-Stunden um 75 % gestiegen ist und aktuell bei 0,1759 US-Dollar notiert. Weitere Token sind unter anderem SUN, der in den letzten 24 Stunden um 37 % gestiegen ist und bei 0,0142 US-Dollar notiert oder sunpepe, der in den letzten 24 Stunden um 268 % gestiegen ist und dessen Kurs derzeit bei 0,001197 US-Dollar liegt. Apropos Pepe Coin, genau diesen Froschtoken soll auch Justin Sun halten. Vor kurzem ist der PreSale des neuen Meme-Coin Projekts Pepe Unchained gestartet und der hat ein ganz klares Ziel: Pepe zu killen beziehungsweise den Urvater aller Froschcoins zu entthronen. Wer weiß, vielleicht gelingt es $PEPU ja, die Aufmerksamkeit des TRON-Gründers auf sich zu ziehen. Bei den Early Bird Investoren kommt der Coin jedenfalls sehr gut an. Innerhalb von kürzester Zeit ist es Pepe Unchained gelungen, über 9,6 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln.

Pepe Unchained – der Frosch mit der Layer 2

Was macht Pepe Unchained jetzt so grundlegend anders als der Urvater Pepe? Nun, der $PEPU bringt seine eigene Layer 2 mit, die auf Ethereum aufsetzt. Damit verbindet das Projekt das Beste aus zwei Welten: die große Sicherheit der Layer 1 mit den schnellen Transaktionsgeschwindigkeiten und den niedrigen Gebühren

der Layer 2.

Zudem können auf der Layer 2 von Pepe Unchained dank Blockchain Explorer auch andere Projekte erstellt werden, beispielsweise Meme-Coins. Damit wird Pepe dann wirklich entfesselt.

Der Coin hat außerdem eine Stakingfunktion. Bisher sind rund 776 Millionen $PEPU im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 206 %. Diese hohe Rendite ist unter anderem auch deswegen möglich, da die Gebühren dank Layer 2 deutlich günstiger sind.

Pepe Unchained – in den PreSale einsteigen

Wer als Early Bird Investor in den PreSale einsteigen will, muss ein kompatibles Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein $PEPU kostet im Moment 0,0091996 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH, USDT, BNB oder mit einer Kreditkarte.

Hier geht es zu Pepe Unchained

Zuletzt aktualisiert am 20. August 2024

