UNUS SED LEO steigt um 2 %, während Pepe Unchained 7,6 Millionen US-Dollar einsammelt

Die meisten Menschen denken bei dem Wort „Kryptowährungen“ vermutlich an Bitcoin, manche noch an Ethereum, Solana oder Dogecoin. Aber auch auf den hinteren Rängen im Kryptoranking sind einige interessante Projekte zu finden, die großes Potenzial haben und einen nicht ganz so bekannten Namen. Da gibt es beispielsweise den Token mit dem etwas sperrigen Namen UNUS SED LEO. Dieser ist auf Wochensicht um rund 2 % gestiegen und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 5,3 Milliarden US-Dollar. Damit liegt der Coin auf Platz 17 im Kryptoranking und knapp vor dem Stablecoin DAI und Litecoin, dem „digitalen Silber“. Ein LEO kostet im Moment 5,79 US-Dollar.

Was ist LEO für ein Coin?

„UNUS was?“, wird sich jetzt vermutlich der ein oder andere Leser denken. Der Coin mit dem Ticker LEO ist der native Token des iFinex Ökosystems. Der Coin kommmt vor allem an der Bitfinex Börse zum Einsatz. Erschaffen wurde der Token aber – vermutlich – aus sehr viel banaleren Gründen. Das Unternehmen iFinex betreibt nämlich nicht nur die Börse Bitfinex, sondern gibt auch den größten Stablecoin Tether heraus. Im Jahr 2019 bekam das Unternehmen allerdings rechtliche Schwierigkeiten, weil herauskam, dass iFinex Geld zweckentfremdet hatte, das eigentlich als Absicherung für Tether hinterlegt war, um Bitfinex zu helfen. Die Generalstaatsanwaltschaft legte das allerdings als Versuch aus, Verluste in Höhe von 850 Millionen US-Dollar zu vertuschen. Das Unternehmen schloss daraufhin einen Vergleich, der eine Strafzahlung in Höhe von 18,5 Millionen beinhaltete, Tether muss außerdem alle drei Monate einen Bericht herausgeben, wie der Stablecoin abgesichert ist. Im Jahr 2019 führte iFinex dann den ICO für seinen LEO Token durch, auch um wieder an frisches Geld zu kommen.

Der Name des Coins beruht übrigens auf der Fabel vom Schwein und der Löwin.

Eines Tages prahlte ein Schwein vor einer Löwin über die große Anzahl seiner Nachkommen. „Schau her“, sagte das Schwein, „ich habe jedes Jahr eine große Schar Ferkel. Wie viele Kinder hast du?“ Die Löwin, ruhig und majestätisch, antwortete: „Ich habe nur eines, aber das ist ein Löwe.“ UNUS SED LEO bedeutet übersetzt „Eines, aber ein Löwe“.

UNUS SED LEO und Bitfinex

Inhaber des LEO Token bekommen bei Bitfinex allerlei Vergünstigungen. Transaktionsgebühren sind beispielsweise um 15 % reduziert. Ein- und Auszahlungsgebühren auf das eigene Bitfinex Konto sind ebenfalls um 25 % reduziert. Der Coin ist zudem bei Ethfinex integriert, wo die Transaktionenkosten für LEO Besitzer ebenfalls reduziert sind. Der UNUS SED LEO ist also tief in das Ökosystem von iFinex eingebettet. Daneben gibt es ein Buyback und Burning Programm. Das heißt es werden regelmäßig LEO Token aus dem Umlauf entfernt, was den Wert des Coins erhöhen kann.

Zuletzt aktualisiert am 7. August 2024

