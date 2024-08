Welche Coins heute kaufen? Die neuen Meme-Coins to go

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Meme Coins gehören im Kryptospace zu den beliebtesten Coins. Das hat mehrere Gründe. Da wäre zum einen der günstige Preis. Ein Bitcoin kostet derzeit beispielsweise rund 59.000 US-Dollar, Ethereum liegt bei rund 2.500 US-Dollar und für einen SOL muss man aktuell knapp 152 US-Dollar auf den Tisch legen. Ein Dogecoin ($DOGE) kostet hingegen 0,1022 US-Dollar, ein Shiba Inu ($SHIB) gerade mal 0,00001379 US-Dollar und der Dogwifhat (WIF) schlägt mit 1,80 US-Dollar zu Buche. Man bekommt also deutlich mehr Coin fürs Geld. Zudem haben die meisten Meme-Coins als „Scherzwährungen“ bis heute immer noch ein Underdog Image, das viele Projekte sorgfältig pflegen. Sie gelten als die „lustige Alternative“ zu den ernsthaften technischen Coins wie Solana oder Ethereum – und das, obwohl sich die Meme-Coins ihre Nische mittlerweile gesichert haben und Coins wie der $DOGE im Kryptoranking ganz oben mitspielen.

2024 – das Jahr der Meme-Coins

Dazu kommt, dass 2024, bis jetzt, unbestritten ein starkes Jahr für Meme-Coins ist. Im ersten Quartal zählten die „Scherzwährungen“, wie sie liebevoll von ihren Fans und abschätzig von ihren Kritikern genannt werden, zu den größten Renditebringern. Über durchschnittlich 1.300 % Rendite konnten sich die Investoren der Top Meme-Coins freuen. An erster Stelle stand der Base Meme Coin BRETT mit einer Rendite von 7.000 %. Der führte auch das zweite Quartal wieder als Renditebringer an. Ob das dritte und das vierte Quartal für die Scherzwährungen ähnlich gut laufen, wird sich freilich noch zeigen. Aber man kann durchaus sagen, dass die Vorzeichen positiv sind.

Meme-Coins mit Potenzial

Die drei nachfolgenden Projekte können derzeit alle noch im PreSale gekauft werden und stammen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Mit dabei ist ein Play-to-Earn Projekt, eine Meme-Coin mit einer eigenen Layer 2 und ein Multichain Token.

PlayDoge

Mit PlayDoge kommt jede Menge 90er Flair in die Meme-Coin Welt, denn das Projekt interpretiert mit Tamagotchi einen der Elektronik Gaming Hits der frühen 90er komplett neu. Das kommt bei den Early Bird Investoren anscheinend sehr gut an, denn mittlerweile hat das Projekt über 6 Millionen US-Dollar Raising Capital mit seinem noch laufenden ICO eingesammelt. Die Spielmechanik von PlayDoge lässt sich relativ kurz gefasst so erklären. Der Gamer muss sich um ein kleines Doge, passend natürlich in 90er Pixeloptik kümmern und gemeinsam mit ihm auf spannende Abenteuer gehen. Dafür erhält sie oder er $PLAY Token. Diese Coins können dann entweder im Spiel ausgegeben oder auf dem freien Markt gehandelt werden, ähnlich den SLP von Axie Infinity.

Um als Early Bird Investor in den PreSale einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein $PLAY kostet im Moment 0,00527 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit BNB, ETH oder USDT. Eine Kreditkartenzahlung ist ebenfalls möglich.

Pepe Unchained

Als der Urvater der Froschcoins Pepe im Jahr 2023 die Kryptobühne betrat, war der Meme-Coin so etwas wie der Überraschungserfolg des Frühjahrs. Mit einem Stealth Launch auf den Markt geworfen, eroberte der Coin innerhalb kürzester Zeit die Herzen und Wallets der Anleger und Trader. Seit seinem AllTime Low im April 2023 stieg der Coin um rund 30.000 %. Pepe Unchained ist so etwas wie das „Upgrade“ des Pepe Tokens. $PEPU läuft auf seiner eigenen Layer 2 Chain und kombiniert damit das Beste aus zwei Welten: Die hohe Sicherheit der Ethereum Chain mit der höheren Geschwindigkeit. Die $PEPU Blockchain bekommt auch einen Blockchain Explorer, womit die Chain der Ausgangspunkt für viele neue Assets wie NFT oder weitere Meme-Coins werden könnte.

Der $PEPU kann im Moment ebenfalls noch im PreSale gekauft werden und der Vorverkauf dieses Tokens zeichnet sich vor allem durch sein hohes Tempo aus. Innerhalb von kürzester Zeit stieg der Raising Capital Zähler auf 7,9 Millionen US-Dollar. Erst kürzlich ist ein Wal vorbeigeschwommen und hat sich eine große Menge Token gegönnt. Der $PEPU kann im Moment für 0,0089819 US-Dollar gekauft werden. Da der PreSale über verschiedene Phasen mit anschließenden Preiserhöhungen läuft, können sich Early Bird Investoren, die rechtzeitig zuschlagen, schon im Vorfeld einen Buchgewinn sichern. Wobei „Schnell“ hier das Buzzword ist.

Base Dawgz

Wo wir gerade beim Thema Layer 2 sind. Base hat es mittlerweile geschafft, zu einer der beliebtesten Blockchain für Meme-Coin Projekte zu werden und geht damit in ernsthaften Wettbewerb mit Solana. Base Dawgz ist ein neues Meme-Coin Projekt, das, wie der Name schon verrät, auch auf Base gehandelt werden kann, aber gleichzeitig auch eine Multichain Funktion im Gepäck hat. Das heißt, der $DAWGZ kann neben Base auch auf Solana, Ethereum, BNB und Avalanche eingefordert und gehandelt werden. Je nachdem, welche Blockchain man bevorzugt. Dank Wormhole und Portal Bridge Technologie soll später ein nahtloses Navigieren zwischen den Blockchains möglich sein. Wie bei jedem Meme-Coin ist auch bei Base Dawgz die Community das Herz des Projekts. Für diese Community hat der Meme-Coin die „Be Socical für Airdrop“ Kampagne ins Leben gerufen. Nutzer, die Memes und andere Inhalte über Base Dawgz erstellen und teilen können Punkte sammeln. Diese können nach Abschluss des PreSales gegen $DAWGZ eingetauscht werden.

Mit dem erst kürzlich gestarteten PreSale hat $DAWGZ mittlerweile 2,8 Millionen US-Dollar Raising Capital eingesammelt. Ein $DAWGZ kostet im Moment 0,007414 US-Dollar. Um den Coin im Vorverkauf zu kaufen, muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH, AVAX, BNB oder SOL.

Zuletzt aktualisiert am 9. August 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.