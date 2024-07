Welche Kryptowährung heute kaufen? Top Coins mit x100 Potenzial!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Jeder, der sich mit dem Kryptospace in den letzten Monaten (oder Jahren) befasst hat, weiß, worauf es ankommt, wenn es um Coins mit hohen Renditen geht. Insbesondere fallen hier natürlich Meme-Coins auf – zu einem günstigen Preis erhältlich, aber teils mit hohen Renditen verbunden. Und warum gerade Meme Coins?Denn hier treffen innovative Ideen und starke Communities zusammen. So entstehen Projekte, die über den bloßen Hype hinausgehen. Fünf solcher Projekte, die aktuell viel Aufmerksamkeit erregen und das Potenzial haben, an Wert zu gewinnen, sind Pepe Unchained, Meme Games, WienerAI, PlayDoge und Shiba Shootout.

Diese neuen Kryptowährungen zeichnen sich durch technische Innovationen, kreative Konzepte und starken Rückhalt ihrer Nutzer aus. Meme Games verbindet quasi “olympische Spiele” mit Kryptowährungen, während WienerAI auf künstliche Intelligenz setzt. Diese Projekte bieten mehr als Spekulation; sie versprechen echte Anwendungsfälle und technologische Fortschritte, die sie von der Masse abheben – insbesondere anderen Meme-Coins.

Ganz oben steht derzeit Pepe Unchained im Fokus. Dieser Coin, der aus der Meme-Kultur stammt, bietet durch seine Layer-2-Blockchain-Technologie schnelle und kostengünstige Transaktionen. Dadurch ist er eine vielversprechende Investition. Ebenso aufregend sind PlayDoge und Shiba Shootout, die durch spielerische Elemente und die Unterstützung ihrer Communities, beeindrucken.

Diese Coins könnten die nächsten großen Gewinner im Krypto-Bereich sein. Sie verbinden Kreativität mit Technologie und erlauben Anlegern, frühzeitig in potenzielle Erfolgsgeschichten zu investieren. Aber welche Coins sollte man jetzt kaufen? Wir haben uns die neuesten Kryptowährungen angesehen.

1. Pepe Unchained (PEPU)

Fangen wir gleich mal mit einem ernsthaften Kontrahenten zu PEPE an: Pepe Unchained.

Pepe Unchained ($PEPU) hat in der Krypto-Community erhebliche Aufmerksamkeit erregt und sich als führender Anwärter unter den Kryptopresales etabliert. Das Projekt erhielt viel Beachtung in den Nachrichten zur Kryptopresale aufgrund seines innovativen Ansatzes. Es beabsichtigt, die Pepe-Meme-Münze zu modernisieren, indem sie auf einer eigenen, auf Ethereum basierenden Layer-2-Kette eingesetzt wird. Pepe Unchained beabsichtigt das volle Potenzial der beliebten Meme-Münze auszuschöpfen.

Pepe is preparing to launch his own Layer 2 blockchain solution soon: 🧠 Instant bridging between ETH and Pepe Chain

🧠 Lowest transaction fees

🧠 100x faster transaction speeds compared to ETH

🧠 Dedicated Block Explorer Get ready to join the future with Pepe Unchained! ⛓️🐸 pic.twitter.com/9gxNnddMyq — Pepe Unchained (@pepe_unchained) July 18, 2024

Pepe Unchained zielt darauf ab, den Meme-Coin-Bereich zu revolutionieren, indem es echte Nutzungsmöglichkeiten und umfangreiche Skalierbarkeit bietet. Es nutzt das beliebte Pepe-Meme und integriert es in eine Layer-2-Blockchain, die beispiellose Geschwindigkeit und niedrige Transaktionsgebühren bietet.

Aufgebaut auf Ethereum’s Layer 2, bietet Pepe Unchained erheblich schnellere Transaktionsgeschwindigkeiten und geringere Gebühren, was es sowohl für Investoren als auch Entwickler attraktiv macht. Die innovativen Merkmale der Plattform umfassen eine sofortige Brücke zwischen Ethereum und der Pepe-Kette sowie einen speziellen Block-Explorer, der das Benutzererlebnis und die Staking-Belohnungen verbessert.

Another set of chains broken! An incredible $4M raised so far for Pepe’s Layer 2 blockchain. Pepe Unchained is unstoppable! 🐸💪 pic.twitter.com/wSd49PwMeg — Pepe Unchained (@pepe_unchained) July 17, 2024

Pepe Unchained hat bereits beträchtlichen Zuspruch erhalten und über 4,3 Millionen US-Dollar in seiner Presale-Phase gesammelt. Frühe Investoren in der Presale werden am meisten profitieren, indem sie ihre Tokens staken. Dieser neuartige Staking-Ansatz wird voraussichtlich viele Investoren anziehen, die ihre Gewinne maximieren möchten.

Pepe Unchained hebt sich durch seine bahnbrechenden Funktionen und seine Fokussierung auf echte Anwendungsfälle im Meme-Coin-Bereich ab. Die Kombination aus schnellen Transaktionen, geringen Gebühren und einem umfassenden Ökosystem macht es zu einer vielversprechenden Investition. Mit einem starken Fundament und einer klaren Vision für die Zukunft hat Pepe Unchained das Potenzial, die Art und Weise, wie wir Meme-Coins betrachten, grundlegend zu verändern.

2. Meme Games (MGMES)

Ein weiterer Coin mit x100 Potenzial nach dem ICO ist Meme Games ($MGMES). Der Coin, der erst seit 3 Tage sich im Presale befindet, ist ein olympisch inspiriertes Meme-Coin-Projekt, das von den kommenden Olympischen Spielen 2024 profitieren soll. Diese Play-to-Earn (P2E)-Plattform ermöglicht es den Nutzern, durch verschiedene Spiele und Wettbewerbe, die an olympische Disziplinen erinnern, Belohnungen zu verdienen. Die Presale-Phase fällt mit den Olympischen Spielen zusammen und soll sowohl Sportfans als auch Kryptowährungsinvestoren ansprechen.

The Meme Games bietet eine Vielzahl von Mini-Spielen und Wettbewerben, die olympische Sportarten nachahmen. Nutzer können in virtuellen Events antreten, Medaillen gewinnen und ihre Gewinne in $MGMES-Tokens umwandeln. Ein besonderes Highlight ist der 169m-Sprint, ein fiktives Rennen mit beliebten Meme-Coin-Charakteren wie Dogecoin, Pepe, Dogwifhat, Brett und Turbo. Wer den Sieger dieses Rennens korrekt vorhersagt, erhält einen 25%-Token-Bonus.

Mit einem Presale-Preis von 0.009 US-Dollar strebt The Meme Games an, die weltweite Begeisterung für die Olympischen Spiele zu nutzen, um Engagement und Wachstum zu fördern. Die Plattform bietet zudem Staking- und Empfehlungsprogramme, die zusätzliche Anreize für frühe Investoren schaffen und ein umfassendes Ökosystem für Spaß und Profit bieten. Selbst 99bitcoins ist von Meme Games überzeugt:

Seit dem Start der Presale-Phase hat The Meme Games großes Interesse geweckt und bereits über 160.000 US-Dollar eingenommen. Diese Kombination aus Meme-Kultur und Gamification hat erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen und macht es zu einem der heißesten Presales des Monats. The Meme Games hebt sich durch seine einzigartige Mischung aus Sport und Kryptowährung hervor, was es zu einer spannenden Investitionsmöglichkeit macht.

3. WienerAI (WAI)

An dritter Stelle für Coins, die zum nächsten x100 Coin werden könnten, ist WienerAI ($WAI). WAI verfolgt ein cleveres und zugleich charmantes Konzept, das die Meme-Kultur mit künstlicher Intelligenz vereint. Der Token (der stark an einen Dackel – oder im englischen auch “sausage dog”, erinnert) bietet großzügige Staking-Belohnungen und einen KI-Handelsbot, der Unterhaltung und finanzielle Nützlichkeit kombiniert. Diese einzigartige Mischung zieht viel Aufmerksamkeit auf sich.

More than just a bot–WienerAI is your ultimate crypto trading companion. We’re delighted to share some sneak peeks with our incredible and supportive community. (1/4) pic.twitter.com/kR8ypeJycj — WienerAI (@WienerDogAI) June 11, 2024

Der KI-Handelsbot von WienerAI unterstützt Nutzer, indem er Markttrends analysiert und Preisbewegungen vorhersagt. Diese Funktion, zusammen mit den Staking-Belohnungen, macht WienerAI besonders attraktiv für Technikbegeisterte und Krypto-Investoren. Das Projekt plant, seine KI-Fähigkeiten auf andere Bereiche wie Gesundheitswesen und Finanzen auszudehnen. Dadurch könnte der Wert des Tokens in der Zukunft erheblich steigen.

Seit dem Start im Juni hat sich WienerAI schnell zu einem Favoriten unter Investoren entwickelt. Sein innovativer Ansatz und das hohe Ertragspotenzial spielen dabei eine zentrale Rolle. Presale-Krypto-Nachrichten betonen, dass die KI-Integration von WienerAI es von anderen Meme-Coins abhebt. Der Staking-Mechanismus bietet attraktive Renditen und macht den Token zu einer lukrativen Option für diejenigen, die ihre Krypto-Portfolios diversifizieren möchten.

WienerAI konzentriert sich klar auf KI und Blockchain und positioniert sich als führendes Projekt in der Krypto-Szene. Die Kombination aus hohen Staking-Belohnungen und einer fortschrittlichen KI-Handelsplattform bietet den Nutzern finanzielle Vorteile und technologische Innovationen. WienerAI zeigt eindrucksvoll, wie die Verschmelzung von Technologie und Unterhaltung neue Möglichkeiten im Krypto-Bereich schaffen kann.

Die Zukunft von WienerAI sieht vielversprechend aus. Das Projekt wird sicherlich weiter wachsen und sich entwickeln. Investoren und Technikbegeisterte können gespannt sein, welche neuen Funktionen und Entwicklungen WienerAI in der Zukunft bieten wird.

4. PlayDoge (PLAY)

Das legendäre Doge-Meme bekommt mit PlayDoge ($PLAY) eine neue Dimension. Das Play-to-Earn-Spiel orientiert sich an dem guten alten Tamagotchi-Prinzip und lässt die Community an den In-Game-Events teilhaben. Die Spieler kümmern sich um ihre virtuellen Doges, erledigen Aufgaben und ernten dafür Kürbisse. Am 1. November starteten dann die Farmer Days, die den Spielern erlauben, am Doge-Nervenkitzel teilzuhaben. Mit insgesamt vier verschiedenen Events sind allen Spielnaturen passende Herausforderungen geboten. Die Transaktionen laufen alle bekanntermaßen über Binance Smart Chain, was reibungslose Vorgänge und das Ausbleiben von High-Fees garantiert.

Im Spiel PlayDoge gibt es viele verschiedene Mini-Spiele und Herausforderungen, in denen die Spieler PLAY-Token verdienen können. Mit diesen Tokens können sie In-Game-Artikel kaufen, ihre virtuellen Haustiere verbessern oder Zugang zu exklusiven Events erhalten. Und da ist noch etwas, das das Spiel besonders interessant macht: Die Entwickler planen, auch Augmented-Reality-Funktionen (AR) zu integrieren. Dann könnten die Spieler nämlich ihre virtuellen Haustiere in ausgewählten Umgebungen sehen und mit ihnen (ebenfalls virtuell) interagieren. Das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten für das Ganze – und wir sind schon jetzt gespannt, was da in Zukunft noch auf uns zukommen wird!

Die Frühinvestitionsmöglichkeit in PlayDoge ist fantastisch. Sie erlaubt Anlegern, am Anfang in ein wahrscheinlich sehr interessantes Projekt zu investieren. Nach dem geplanten Start an Börsen, prophezeien aktuell wahrscheinlich mehrere Personen (die zuhören, im Internet surfen und Geld anlegen), ein ziemlich großes Wachstumspotenzial. Man munkelt sogar, dass es das Top-Investment für den Juli 2024 ist.

Das aufregende am PlayDoge ist seine Mischung aus Nostalgie und modernster Technologie. Es ist ein Spielzeug, mit dem man sich wie mit einem Tamagotchi um einen Doge kümmern kann. Belohnt wird man für jede Interaktion beim Earn von Play Tokens. Und obwohl es Fetischisten in der Doge-Kryptowelt gibt, die auf der Ethereum-Blockchain immer teurere NFTs sammeln, ist die Binance Smart Chain ein fast schon Snack-Effekt-verdächtiger Ort für süchtig machende Transaktionen.

Darüber hinaus arbeiten die Entwickler hart daran, AR-Funktionen in das Spiel zu integrieren. Dadurch können die Spieler ihre virtuellen Haustiere nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch in ihrer realen Umgebung sehen und mit ihnen interagieren. Damit hebt sich PlayDoge von anderen Spielen ab und verspricht, eine aufregende Vorreiterrolle in einem aufstrebenden Markt zu spielen.

Investoren in der laufenden Presale-Phase haben die Möglichkeit, früh am vielversprechenden Projekt zu partizipieren. Nach der Presale-Phase will PlayDoge an bekannten Börsen gelistet werden. Das könnte zu starkem Wachstum führen und macht das Ganze zu einer spannenden Investitionsmöglichkeit.

5. Shiba Shootout (SHIBASHOOT)

Zu guter Letzt hebt sich ShibaShootout mit seiner Wild West-Plattform von den anderen ab. Das innovative Staking-System von Cactus ermöglicht Inhabern von SHIBASHOOT-Token, ihre Tokens zu staken und dafür Belohnungen zu erhalten. Dieses System ist transparent, da es den Nutzern erlaubt, auf einem offiziellen Dashboard alle Aktivitäten rund ums Staken nachzuverfolgen.

Die Plattform erwirtschaftet eine jährliche Rendite von über 1419 Prozent, wenn man die gestakten Token betrachtet. Insgesamt sind es mehr als 23 Millionen. Man sieht, wie der Einsatz von Kryptowährungen sich lohnt.

Community-Beteiligung spielt ebenfalls eine große Rolle bei ShibaShootout. Durch Token-Governance-Roundups können Nutzer an Entscheidungsprozessen über die Zukunft des Projekts teilnehmen. Zusätzlich sorgen die Lucky Lasso Lotteries für Spannung, indem sie den Teilnehmern ermöglichen, durch Token-basierte Ziehungen Preise zu gewinnen.

Ein weiteres bemerkenswertes Feature sind die Savings Saddlebags, die für Personen konzipiert wurden, die sich für Finanzplanung interessieren. Dieses Tool weist automatisch einen Teil der Token der Nutzer einem bestimmten Wallet zu und fördert somit langfristiges Sparen und strategisches Ressourcenmanagement.

Das derzeit stattfindende Presale-Event von SHIBASHOOT trifft auf eine beachtliche Resonanz und hat bereits mehr als 707.300 US-Dollar eingesammelt. Die Investoren konnten sich den Token zu einem Preis von 0,0196 US-Dollar sichern. Noch verbleiben sieben Tage bis zur nächsten Anhebung des Preises, was es Interessenten ermöglicht, sich den Token zum günstigen aktuellen Preis zu sichern, bevor sich die Möglichkeit dazu in vier Tagen erneut bietet.

ShibaShootout ist eine faszinierende Kombination aus kreativen Ideen, effektiven Stakings (also dem Halten von Kryptowährung) und sehr, sehr spannenden Sparformen, ganz im Wild-West-Stil. Das Allerwichtigste: Um das Ganze überhaupt verstehen zu können, müssen Sie ein Auge für die über die Projektkommunikation verteilte Menge an Humor haben. Vorhang auf für den ShibaShootout!

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2024

