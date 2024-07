Welchen Coin heute kaufen? Pepe Unchained – kommt hier der beste Meme-Coin 2024?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Das Kryptojahr 2024 verlief bis jetzt äußerst turbulent. Während bis März die Kryptowelt noch in Ordnung war und der Bitcoin, vor seinem Halving, sogar noch ein neues AllTime High von 73.700 US-Dollar erreichte, sah das nach dem Halving ganz anders aus. Denn anders als prognostiziert, traten die Kurse erstmal eine Reise gen Süden an.

Aber: Es gab sowohl im ersten als auch im zweiten Quartal einen Bereich des Kryptomarkts, der als ganz klarer Sieger hervorging: die Meme Coins.

Schon im ersten Quartal waren die „Scherzwährungen“ der große Renditebringer und das änderte sich auch im zweiten Quartal nicht. Hier ging Base Meme-Coin $BRETT als klarer Sieger hervor. Mit Pepe Unchained ist jetzt ein Meme-Coin Projekt gestartet, das in ernsthaften Wettbewerb zu Token wie $BRETT oder dem Urvater aller Frosch Meme-Coins $PEPE treten möchte. Eine genaue Pepe Unchained Prognose kann an dieser Stelle natürlich nicht abgegeben werden, da der Coin noch an keiner Börse gelistet ist, aber man kann durchaus sagen, die positiven Vorzeichen sind da.

Pepe vs. Pepe Unchained

Der Pepe Unchained PreSale ist vor etwas mehr als vier Wochen gestartet und dem Coin ist es jetzt schon gelungen, über 6 Millionen US-Dollar mit seinem ICO einzusammeln. Kurz vor dem Wochenende kamen noch einmal rund 500.000 US-Dollar dazu. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass Pepe Unchained nur auf den Pepe Zug aufspringen will, denn Token mit Frosch und mit Figuren aus „The Boys Club“ sind im Moment schwer angesagt. Das wäre aber zu kurz gedacht, dann Pepe Unchained unterscheidet sich in einem Punkt von Pepe grundlegend, denn das Meme-Coin Projekt bringt seine eigene Layer 2 mit, die direkt auf Ethereum aufsetzt. Pepe Unchained bedient sich also durchaus des Frosch Narrativ, hebt dieses aber mit einer eigenen Blockchain sozusagen auf die nächste Stufe.

Dadurch kann die $PEPU Chain mehr Transaktionen verarbeiten und hat günstigere Gas-Fees als Ethereum, die ja für ihre hohen Gebühren berühmt berüchtigt ist. Gleichzeitig bietet die Layer 2 die hohe Sicherheit des Ethereum-Netzwerks.

Das Staking und der Blockchain-Explorer

Es gibt aber noch weitere gravierende Unterschiede zwischen $PEPE und $PEPU. Der Urvater Pepe ist eher der Kategorie „klassischer Meme-Coin“ zuzuordnen, bei denen die Utility recht überschaubar ist. Bei Pepe Unchained hingegen ist ein ganzes eigenes Ökosystem geplant, inklusive eines Blockchain Explorers. Das heißt, dass auf dieser Layer 2 beispielsweise auch andere Meme-Coin Projekte oder NFT gelauncht werden können, wie das zum Beispiel auch auf der Base-Chain möglich ist, die ja ebenfalls eine Layer 2 von Ethereum ist und mittlerweile sogar Solana ernsthaft Konkurrenz als go to Blockchain für neue Meme-Coin Projekte macht.

Pepe’s not about floppy disks anymore! 🐸💻 pic.twitter.com/P518q2orZP — Pepe Unchained (@pepe_unchained) July 26, 2024

Das ist aber noch nicht die ganze Utility, die Pepe Unchained mitbringt. Der Token hat on top noch eine Stakingfunktion und man muss als Early Bird Investor auch nicht damit warten, bis der PreSale vorbei ist. Aktuell sind rund 500 Millionen Token im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 317 %, was deutlich höher als bei so manch anderem Projekt ist. Pepe Unchained hat außerdem ein Whitepaper sowie eine detaillierte Roadmap.

Der Pepe Unchained PreSale läuft noch und der native Token $PEPU kann im Moment für 0,0087344 US-Dollar gekauft werden. Da der PreSale über verschiedene Phasen mit anschließenden Preiserhöhungen läuft, können sich Early Bird Investoren, die rechtzeitig einsteigen, schon im Vorfeld einen Buchgewinn sichern. Um $PEPU im PreSale zu kaufen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH, USDT oder mit BNB. Kreditkarten werden ebenfalls akzeptiert. Das Vorab-Staking ist allerdings nur mit einem Kauf über Ethereum möglich. Die gekauften Token können nach dem Ende des PreSales beansprucht werden.

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2024

