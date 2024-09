Whale kurbelt Vorverkauf an: Crypto All-Stars sammelt über 1 Million US-Dollar ein

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Crypto All-Stars ($STARS) sammelt mit seinem laufenden Presale 1,18 Millionen Dollar ein.

In den letzten drei Tagen sicherte sich das Projekt zusätzliche 180.000 US-Dollar. Diese Zahl beinhaltet auch einen Wal-Kauf in Höhe von 50.000 US-Dollar. Einfaches Meme-Coin-Staking rückt damit in greifbare Nähe. Mithilfe der MemeVault von Crypto All-Stars können Meme-Coin-Investoren Staking Renditen erzielen und so die aktuelle Bärenphase aussitzen. Meme-Coins die in den Wallets der Investoren schlummern, können bald in einem einzigen Staking-Protokoll zusammengefasst werden. Die Renditen werden im projekteigenen Token STARS ausgezahlt. Aufgrund des Erfolgs bei der Mittelbeschaffung ist der Preis von STARS von 0,00138 US-Dollar auf 0,0014362 US-Dollar gestiegen. In weniger als 18 Stunden wird der Preis auf 0,0014419 US-Dollar ansteigen, da das Projekt dann die aktuelle Finanzierungsrunde abschließt.

Whale investiert 50K bei Crypto All-Stars

Am Montag stieg ein Early Bird Investor mit der Wallet-Adresse 0x6c7db9b966425cd986becc987e035dfdedc8212f in Crypto All-Stars ein, indem er 34,9 STARS Millionen Stars Token kaufte, was einem Wert von 50.000 US-Dollar entspricht.

Diese beträchtliche Investition sichert dem Käufer einen Wal-Status im Crypto-All-Stars-Ökosystem. Der Besitz von mehr STARS ermöglicht es den Benutzern, ihre MemeVault-Stakingrenditen zu erhöhen, was dem Wal vielleicht zu Ohren gekommen ist, daher der Kauf. Ein weiterer Grund für den Kauf einer so großen Position könnte die Möglichkeit sein, von den STARS-Stakingrenditen zu profitieren, die derzeit bei 1.267% APY liegen. Damit könnten die 34,9 Millionen STARS innerhalb eines Monats auf etwa 71,8 Millionen Token anwachsen. Last but not least deutet die Beteiligung eines Krypto-Wals darauf hin, dass intelligentes Geld seinen Weg zu dem Projekt gefunden hat.

Wale repräsentieren oft gut informierte Einzelpersonen oder Gruppen (z.B. Fonds) und ihr Engagement in neuen Projekten wie Crypto All-Stars signalisiert großes Potenzial, da sie in der Regel weit mehr Einblick haben als der durchschnittliche Investor.

Crypto All Stars akzeptiert jetzt auch Krypto-Zahlungen

Crypto All-Stars unterstützt auf MemeVault nicht nur eine breite Palette von Meme-Münzen für das Staking – einschließlich DOGE, SHIB, PEPECOIN, FLOKI, BRETT, MOG, LAYDS, TOSHI, COQ, BONK und TURBO. Das Team macht das Projekt noch mehr Investoren zugänglich, indem es Nutzern ermöglicht, STARS während des Vorverkaufs mit Meme-Coins zu kaufen.

Das Projekt hat kürzlich seine Zahlungsoptionen auf SHIB, PEPE, FLOKI und DOGE erweitert, was es für Meme-Coin-Enthusiasten noch einfacher macht, in STARS einzusteigen. Wenn Sie also bereit sind, sich dem Crypto-All-Stars-Wal anzuschließen, besuchen Sie die Website des Projekts und verbinden Sie Ihre Wallet.

Neben dem Bezahlen mit Meme-Coins können Sie auch ETH, USDT oder BNB gegen STARS konvertieren. Sichere Kreditkartenzahlungen sind über ein benutzerfreundliches Widget ebenfalls möglich. Coinsult und SolidProof haben den Smart Contract von Crypto All-Stars vollständig geprüft, und es wurden keine größeren Probleme im Code gefunden. Schließen Sie sich der Crypto All-Stars-Community auf Telegram oder X an, um die neuesten Updates und Entwicklungen zu erhalten. Folgen Sie dem intelligenten Geld, das in Crypto All-Stars fließt.

Zuletzt aktualisiert am 12. September 2024

