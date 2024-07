XRP bricht ein – kurze Verschnaufpause oder Abwärtstrend?

In den letzten 24 Stunden sank der Preis der Kryptowährung XRP um 7 %. Diese Abwärtsbewegung übertraf den breiten Kryptomarkt, der um 0,2% korrigierte. Der Preis von XRP fiel unter die Marke von 0,60 US-Dollar und erreichte damit den tiefsten Stand seit Wochen. Ursache dieses Rückgangs sind Gewinnmitnahmen.

Trotz dieser Verluste bleibt XRP attraktiv. Das Chance-Risiko-Verhältnis in der aktuellen Kurszone könnte Investoren anziehen. Der Support bei rund 0,56 US-Dollar und ein überverkaufter RSI im Stundenchart deuten auf eine baldige Gegenbewegung hin. Diese könnte für aktive Händler profitabel sein.

Alternativen wie Base Dawgz gewinnen ebenfalls an Bedeutung. Base Dawgz, ein Meme-Coin auf der Layer-2-Blockchain von Base, sammelte im Vorverkauf bereits 2,5 Millionen US-Dollar ein. Der Coin bietet durch seine Multichain-Funktionalität und technologischen Vorteile ein hohes Marktpotenzial.

Das Refer-2-Earn-Programm von Base Dawgz und die hohe Staking-Rendite von über 1300 % APY machen ihn zu einer spannenden Investitionsmöglichkeit. Diese Merkmale heben Base Dawgz von anderen Kryptowährungen ab.

Die Kryptomärkte bleiben volatil, doch sowohl XRP als auch Base Dawgz bieten unterschiedliche Chancen. XRP bietet kurzfristige Trading-Möglichkeiten, während Base Dawgz durch seine innovativen Features und hohen Renditen langfristig interessant sein könnte. Investoren sollten beide Optionen sorgfältig prüfen.

Jetzt Base Dawgz kaufen!

Der breite Kryptomarkt korrigierte in den letzten 24 Stunden um 0,2 %, wobei XRP einen besonders starken Rückgang von 7 % verzeichnete und derzeit bei 0,5698 US-Dollar liegt. Die Kursverluste bei XRP resultierten hauptsächlich aus Gewinnmitnahmen, die den Preis unter die psychologisch wichtige Marke von 0,60 US-Dollar drückten.

Der aktuelle Stundenchart von XRP zeigt, dass sich der Kurs nahe dem Support bei rund 0,56 US-Dollar stabilisiert hat. Diese Unterstützungslinie hat sich in der Vergangenheit als verlässlicher Punkt erwiesen, an dem Käufer wieder in den Markt einsteigen. Sollte der Kurs in den kommenden Stunden Anzeichen einer Trendwende und eines bullischen Momentums zeigen, könnte dies eine Gelegenheit für einen Einstieg bieten. Das relativ enge Absichern eines Long-Setups aufgrund der Nähe zum Support macht den Handel besonders attraktiv.

Zusätzlich zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) im Stundenchart einen überverkauften Zustand an. Dieser technische Indikator deutet darauf hin, dass zumindest eine kurzfristige Erholung wahrscheinlich ist. Solche Signale machen XRP für aktive Händler interessant, die bereit sind, auf kurzfristige Marktbewegungen zu reagieren.

Langfristig bleibt XRP jedoch mit Herausforderungen konfrontiert. Während kurzfristig Chancen für einen Einstieg bestehen, fehlt es an einer nachhaltigen Trendwende, die das langfristige Potenzial von XRP stärken könnte. Hohe Opportunitätskosten im Vergleich zu anderen Kryptowährungen belasten die Anlegerstimmung zusätzlich. Selbst positive Entwicklungen in der letzten Woche konnten die Skepsis nicht vollständig zerstreuen.

$XRP Historic Breakout Incoming 📈

In all my years of trading crypto I have NEVER seen a 7 year long bull pennant

We might be about to witness one of the most significant breakouts in crypto history pic.twitter.com/X4H5otlcAM

— Crypto Michael (@MichaelXBT) July 17, 2024