3 Gründe, warum der Bitcoin-Bullenmarkt jetzt beginnen könnte

In den letzten Stunden konnte Bitcoin erneut die Grenze von 60.000 US-Dollar überschreiten. Viele Anleger fragen sich, ob dies ein erstes Zeichen dafür sein könnte, dass der Bullenmarkt für Bitcoin beginnen könnte, nachdem die größte Kryptowährung der Welt für einige Zeit eine eher bärische Tendenz durchleben musste.

Wir verraten, welche drei Gründe für einen kommenden Bullenmarkt sprechen und erklären, worauf Anleger in den kommenden Tagen und Wochen achten sollten.

Die größte Kryptowährung der USA hat nun auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) angekündigt, dass mit dem Namen cbBTC stark an das hauseigene Ethereum-Staking-Derivat cbETH erinnert. So handelt es sich bei cbBTC höchstwahrscheinlich um die Einführung eines tokenisierten Bitcon-Produkts, das 1-zu-1 mit tatsächlich verwahrten Bitcoin-Token unterlegt ist.

Viele Spekulationen deuten darauf hin, dass das neue Coinbase-Produkt dafür gedacht sein könnte, dass Bitcoin dann über die Ethereum-Blockchain oder gar auf Layer-2-Chains gehalten werden könnte. Sinnig wäre auch, dass eine Nutzung über Base – einer Blockchain, die von Coinbase selbst entwickelt wurde – möglich sein wird. Nachdem der Tweet heute Nacht erschienen war, sorgte dies sofort für einen Push des Bitcoin Kurses. Eine Einführung könnte Bitcoin den Push geben, der die Kryptowährung in einen neuen Bullenmarkt bringt.

Grund #2: Marathon Digital will 250 Millionen US-Dollar in BTC-Token investieren

Auch diese Nachricht beflügelte merklich den Bitcoin-Markt, denn das BTC-Mining-Unternehmen Marathon Digital hat jetzt bekannt gegeben, dass es noch einmal 250 Millionen US-Dollar in den Kauf von BTC-Token investieren möchte. Dazu möchte es dem Vorbild von MicroStrategy – einem der größten Bitcoin-Anleger – folgen und den Kauf über sogenannte Wandelanleihen finanzieren.

Allerdings ist dieser schuldenfinanzierte Ausbau der eigenen Bitcoin-Bestände durchaus auch mit Risiken verbunden: Sollte Bitcoin nicht wie erwartet steigen, dürfte das Unternehmen bis zum Jahr 2031 in eine finanzielle Schieflage geraten – denn dann sollen die Anleihen auslaufen. Sollte jedoch der Bullenmarkt wie von Marathon Digital erwartet einsetzen, dann dürfte sich die Strategie lukrativ auszahlen.

Der BlackRock Bitcoin ETF iShares hat eine Rekordsumme seit seiner Einführung im Januar 2024 erhalten: Der ETF-Experte Nate Geraci erklärte heute über X, dass seit der Einführung des BTC-ETFs ungefähr 20,5 Milliarden US-Dollar in den iShares-ETF geflossen sind. Damit sei der BlackRock-ETF mit Abstand der erfolgreichste von allen 375 neuen ETFs, die dieses Jahr neu an der US-Börse gehandelt werden können. Zum Vergleich: Der nächstgrößte Nicht-Spot-ETF konnte 1,3 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen verzeichnen.

— Nate Geraci (@NateGeraci) August 14, 2024