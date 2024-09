AAVE-Gründer verkauft teilweise Token, während das Rampenlicht für Render-Inhaber anderswo glänzt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Angesichts der Baisse auf dem Kryptomarkt ist es nicht einfach, die beste Kryptowährung zu finden, die man jetzt kaufen kann. Aave sah sehr bullisch aus und erreichte im August ein Hoch von 2024, bevor sein Gründer über 6,6 Mio. $ verkaufte und der Preis abstürzte. Render hat Ende August ebenfalls eine Preiskorrektur erlebt, die einem längeren Trend für diese Kryptowährung folgt, nachdem sie im März dieses Jahres ein ATH erreicht hatte.

In anderen Sektoren des Kryptomarktes übertrifft Raboo ($RABT), ein neuer KI-Meme-Coin, alle frühen Presale-Erwartungen, da der Anstieg jetzt weit über 2,3 Mio. $ liegt. Analysten waren extrem optimistisch für diese neue Kryptowährung, und das aus gutem Grund. Werfen wir einen Blick auf alle drei Kryptos und sehen, welche die beste Krypto ist, um jetzt zu kaufen.

Aave-Gründer verkauft Token im Wert von 6,67 Millionen Dollar

Im Laufe des letzten Jahres hat Aave eine erhebliche Volatilität erlebt, wobei der Token-Preis in den letzten 12 Monaten um mehr als 120 % gestiegen ist, bevor er Ende August seinen Höhepunkt erreichte. Seitdem erlebte Aave einen Rückgang, nachdem bekannt wurde, dass der Gründer, Stani Kulechov, Token im Wert von 6,67 Millionen Dollar verkauft hat.

Das dezentrale Finanzprotokoll Aave ist einer der Hauptakteure in der Krypto-Industrie und ermöglicht es den Nutzern, eine Vielzahl von Kryptowährungen zu leihen und zu verleihen, während es auch ein Krypto-Stacking ist. Aave ist sicherlich ein wichtiger Akteur im Kryptobereich, und sein 12-monatiger Preistrend ist positiv, aber das Team sollte sich darauf konzentrieren, eine Dynamik aufzubauen und nicht Token zu verkaufen.

Render

Render hat in diesem Jahr den Markt widergespiegelt, der im März seinen Höhepunkt erreichte und seither rückläufig ist. Doch was für ein Höhepunkt das war, denn in den 6 Monaten bis März stieg der Render-Preis um das 10-fache. Seitdem ist der Preis um 63% gefallen, aber es war ein solcher Höhenflug, dass diese Korrektur stärker als der Markttrend erwartet werden musste.

Render ist ein dezentralisiertes Netzwerk, das für GPU-basiertes Rendering entwickelt wurde, und es ist eine der beliebtesten Kryptowährungen, in die man investieren kann. Ist Render die beste Kryptowährung, um jetzt zu investieren? Nein, aber es ist eine Kryptowährung mit Nutzen, und sie sollte sich gut entwickeln, sobald der Bullenmarkt wieder anzieht.

Raboo

Was macht Raboo zur besten Kryptowährung, um jetzt zu investieren? In einer Zeit, in der es viel Blut auf der Straße gibt, ist Raboo ein leuchtendes Beispiel für positives Wachstum, da sein Vorverkauf von Stärke zu Stärke geht.

No goal is too high when you believe in yourself. Stay focused, push forward, and know you’re capable of greatness. Extraordinary success comes to those who refuse to settle. Keep going!#Raboo #motivation #Monday pic.twitter.com/LydVUgJv2k — RabooToken Official (@Raboo_Official) September 9, 2024

Dieser KI-gesteuerte Meme-Coin zieht die Aufmerksamkeit versierter Investoren auf sich und überzeugt durch eine überzeugende Argumentation in einer Zeit, in der es so viel Negatives gibt. Raboo zeichnet sich dadurch aus, dass es das Beste aus KI und Meme-Kultur vereint, um sicherzustellen, dass die Ersteller von Inhalten einen Mehrwert erhalten.

Es hat bereits eine starke Community aufgebaut, obwohl das Mainnet noch nicht gestartet ist. Der Erfolg des Presales, der die 2,3-Millionen-Dollar-Marke übertraf, zeigt, dass es ein starkes Verlangen nach einem Meme-Coin mit tatsächlichem Nutzen gibt, die ihren Nutzern eine Möglichkeit bietet, ein Einkommen zu erzielen.

Welches ist also die beste Kryptowährung, um sie jetzt zu kaufen?

Zweifellos haben Aave und Render Potenzial. Ihre Kurse haben sich im letzten Jahr positiv entwickelt. Aber wie in allen Bullenmärkten sind es die neuesten Kryptowährungen, die die größten Gewinne bieten. Analysten prognostizieren für Raboo eine Rendite von mehr als dem 100-fachen, und es wird erwartet, dass er auf den Markt kommt, wenn der Bullenmarkt in vollem Gange ist. In der Tat aufregende Zeiten!

