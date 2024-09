Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Ein 36-Milliarden-US-Dollar-Ausverkauf erschüttert die Krypto-Märkte. Ein populärer Analyst zeigt sich in einer Prognose überzeugt: Der Aufwärtstrend ist vorbei. Was bedeutet das für Bitcoin und den Kurs? Prognose: Ist der Bullrun jetzt vorbei?

Wird der Bitcoin 2024 steigen?

Bitcoin (BTC) konnte sich innerhalb der letzten 24 Stunden mit +0,66 Prozent zwar leicht aufwärts bewegen. Dennoch verschlechtern sich die Bitcoin-Prognosen zusehends. Aktuell erschüttert ein 36-Milliarden-US-Dollar-Ausverkauf die Märkte, wie Top-Analyst Ali Martinez kommentiert:

„Während viele nach Diamantenhänden streben und HODLn wollen, haben kurzfristige Inhaber schlussendlich einen großen Einfluss auf den Preis von Bitcoin. Wenn sie kaufen, steigt BTC in der Regel, aber wenn sie verkaufen, spürt der Markt den Schmerz.“

Und genau das ist jetzt der Fall, ergänzt der Krypto-Stratege, denn: Anleger haben in den letzten drei Wochen Bitcoin für sage und schreibe umgerechnet über 36 Milliarden US-Dollar verkauft! Martinez an seine mehr als 70.000 Follower auf X:

„Seit Mitte August haben diese Inhaber 642.366 BTC abgestoßen!“

While many aspire to be diamond hands 💎🙌 and HODL, short-term holders actually have a big impact on #Bitcoin‘s price. When they buy, $BTC typically rises, but when they sell, the market feels the pain. Since mid-August, these holders have offloaded 642,366 #BTC! pic.twitter.com/cXEZXeL8dD — Ali (@ali_charts) September 2, 2024

Das zeigt sich, wie auch Martinez warnt, nun am Bitcoin-Kurs. So hat der Bitcoin innerhalb der letzten 14 Tage rund 6 Prozent seines Wertes eingebüßt, im Verlauf der vergangenen Woche 4 Prozent. Die Stimmung unter Investoren ist infolge weiterhin angsterfüllt, wie der „Crypto Fear & Greed Index“ signalisiert. Immerhin: Einige Coins legen trotz bearishem Marktumfeld zu.

Top-Performer: Helium Coin (HNT, +7,71 Prozent seit gestern), Starknet (STRK, +7,46 Prozent), Injective (INJ, +7,2 Prozent) und Solana-Memecoin dogwifhat (WIF, +4,89 Prozent). Bitcoin hingegen tradet bei 57.156 US-Dollar und scheint sich bereitzumachen für weitere Verluste. Zumindest kurzfristig könnte die Kryptowährung Nummer 1 erneut korrigieren, warnt beispielsweise der pseudonyme Top-Krypto-Analyst „Elja Boom“. Seine Prognose:

„BTC kurzfristiger Aufwärtstrend ist vorbei 🚨. Erwarte, dass Bitcoin jetzt das $54K-$54.5K Niveau hält; andernfalls wird ein erneuter Besuch des $50K Bereichs stattfinden“

$BTC short-term uptrend is over 🚨 Expecting #Bitcoin to hold $54K-$54.5K level now; otherwise a revisit of $50K level will happen again Interestingly, BTC is dropping the most in the first 5 days of every month This happened in July, August and now happening in September… https://t.co/IMZ08gWEui pic.twitter.com/ZNm8HQ4eAw — Elja (@Eljaboom) September 4, 2024

Wann ist die beste Zeit um Bitcoins zu kaufen?

Kurzfristig ist die Luft bei Bitcoin (BTC) also raus – Anleger sollten die Füße stillhalten und einfach nur „überleben“, bis die Bullen wieder trampeln. Oder, anders formuliert: Noch gibt es keine Hinweise darauf, dass der Bullrun vorbei ist – es handelt sich lediglich um einen vorübergehenden Rücksetzer.

Interessant hierbei: Wie der Analyst feststellt, fällt Bitcoin seit einem Vierteljahr insbesondere in den ersten fünf Tagen eines Monats – kann sich danach aber wieder ordentlich erholen. Das sei sowohl im Juli als auch im August passiert – und nun erneut im September der Fall, so Boom.

Gut möglich also, dass Bitcoin in einem saisonalen Mini-Bärenmarkt zum Monatsbeginn feststeckt – und sich im Tagesverlauf daraus befreien kann. So oder so gilt: Anleger werden in nächster Zeit aller Voraussicht nach immer wieder attraktive Kaufgelegenheiten bekommen, bevor der Bullrun richtig weitergeht.

Top-Trader Crypto Tony ergänzt:

„In den kommenden Wochen werden sich dir viele gute Optionen bieten, um dich in eine solide Position zu bringen, die für jede Art von [Kursexplosion] geeignet ist. Diese Einstiege werden mit einem minimalen Risiko verbunden sein.“

There will be many good opportunities presented to you over the coming weeks to get into a solid position ready for any pumps These entries will be met with minimal risk. I will share what i can when i can to help as many as i can We are in this together — Crypto Tony (@CryptoTony__) September 5, 2024

Oder, anders formuliert: Anleger brauchen lediglich noch ein wenig Geduld, bevor es auf den Krypto-Märkten wieder spannend wird. Wer die Flaute für ein Investment nutzen möchte: Mittlerweile kann man über viele seriöse und regulierte Broker schnell und unkompliziert Bitcoin kaufen.

Zuletzt aktualisiert am 5. September 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale Base Dawgz - Basis Meme Coin mit Multi Chain Kaufmöglichkeiten Multi-Chain-Kaufoptionen: Kaufen Sie $DAWGZ nahtlos über mehrere Blockchain-Netzwerke hinweg

Kombiniert die Popularität von Base mit der Attraktivität von Dog Meme Coins, die den Kryptomarkt dominieren

Punkte aus dem Teilen von Base-Dawgz-Inhalten können nach Abschluss des Vorverkaufs gegen $DAWGZ-Tokens eingelöst werden 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.