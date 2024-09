Bitcoin News: Alle sprechen vom Crash, doch diese Trading-Legende bleibt unbeirrt bullish – wieso?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Bitcoin macht sich bereit für einen Crash. Anleger und Analysten blicken mit Sorge auf den BTC Kurs, der sich seit Tagen zurückzieht und kontinuierlich tiefer fällt. Einer der erfolgreichsten Trader der Krypto-Branche lässt sich davon nicht beirren – er rechnet weiterhin mit einer explosiven Aufwärtsbewegung. Was steckt dahinter?

Wie entwickelt sich Bitcoin 2024?

Alteingesessene Krypto-Anleger kennen diese Atmosphäre: Die Charts zeigen überwiegend rot, die meisten Coins fallen – und plötzlich nehmen auch die schlechten Nachrichten noch überhand.

#BTC Bitcoin is down -6.19% for the month of September This approximately matches the September single-digit downside experienced in 2022, 2021, 2020, 2018 and 2017 This downside is not out of the ordinary$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/RdEkJNNv9L — Rekt Capital (@rektcapital) September 6, 2024

Im Moment sieht’s nicht viel besser aus: Bitcoin (BTC) beispielsweise hat sich innerhalb der letzten 24 Stunden -2,45 Prozent zurückgezogen, tradet bei nur 55.753 Dollar. Ethereum (ETH) sieht sich ebenfalls unter Druck, kommt mit -2,77 Prozent seit gestern auf vergleichbare Verluste. Aktueller Preis pro ETH: 2.345 Dollar. Die Ethereum ETFs helfen nicht, Anleger lassen bislang kaum Kapital in die Finanzprodukte fließen.

Lediglich eine Kryptowährung der Top-10 steigt und zeigt Grün auf dem Tageschart: Telegram-Kryptowährung Toncoin (TON) mit einem Plus von 4,15 Prozent. Größte Verlierer der momentanen Krypto-Korrektur: MultiversX (EGLD, -7,57 Prozent) und Bonk Coin (BONK, -6,58 Prozent). Noch hat die Abwärtsbewegung nicht an Fahrt aufgenommen: Lediglich -0,61 Prozent hat die globale Krypto-Marktkapitalisierung seit gestern eingebüßt.

Top-Analyst und Chart-Guru „Dave the Wave“ blickt einem potenziellen Absturz allerdings ganz entspannt entgegen. Der pseudonyme Krypto-Stratege gilt als einer der präzisesten Trader der Branche: Er hat den Corona-Crash 2020 samt anschließender V-förmiger Erholung vorhergesagt, genießt seitdem einen entsprechenden Ruf.

Sein Alleinstellungsmerkmal: Dave the Wave nutzt für Bitcoin ein Chart-Analysemodell namens „Logarithmic Growth Channel“ (LGC). Das versucht, einfach ausgedrückt, die langfristige Preisentwicklung von Bitcoin durch einen sogenannten logarithmischen Wachstumskanal darzustellen. Dieser Kanal besteht aus einer oberen und unteren Grenze – und zwischen diesen beiden bewegt sich der Bitcoin-Kurs im Laufe der Zeit hin und her.

Kursprognosen für Bitcoin lassen sich dadurch folgendermaßen herleiten: Erreicht der Kurs die untere Linie, so stellt das eine potenzielle Kaufgelegenheit dar. Touchiert der Preis hinegegen die obere Grenze, signalisiert das potenzielle Verkaufs-Optionen. Eine der Erkenntnisse aus dem Modell: Bitcoin wird langfristig immer weiter steigen und steigen – allerdings mit abnehmender Geschwindigkeit.

Wie hoch wird Bitcoin 2025 sein?

Auch im aktuellen Marktumfeld rechnet Dave the Wave damit, dass der Bitcoin wieder steigen wird. In einer neuen Analyse schreibt er seinen mehr als 146.000 Followern auf X (ehemals Twitter): Menschen neigen dazu, sich in Bullenmärkten zu viele Sorgen zu machen. Sorgen, die sich in Wohlgefallen auflösen, wenn man ein LGC-Prognosemodell verwendet, so der Chart-Spezialist.

„Bullenmärkte erklimmen eine Mauer der Sorge…. es sei denn, man kann sich am LGC-Modell orientieren.😎“

#btc bull markets climb a wall of worry…. unless you’ve got the LGC model to go by.😎 pic.twitter.com/cp3qd3fazs — dave the wave🌊🌓 (@davthewave) September 4, 2024

Gleichzeitig zeigt er einen Bitcoin-Chart, auf dem die langfristige Preisentwicklung laut LGC-Modell zu sehen ist. Bullish für Anleger: Bitcoin explodiert demnach ungebremst auf neue Höchststände. Im Bullenfall erreicht der BTC-Kurs der Prognose zufolge 2026 bereits mehr als 300.000 Dollar – und kratzt ab 2030 schon fast an der Million. Für 2025 gilt der Prognose nach: 250.000 Dollar sind möglich und wahrscheinlich.

Der Analyst kommentiert: Ein Bärenmarkt ist weit entfernt. Die aktuelle Preisaktion entspreche vielmehr einer Korrektur oder einer Konsolidierung innerhalb eines Bullenmarktes.

Correction, consolidation maybe… but hardly a bear market. pic.twitter.com/VXzM7u4fkt — dave the wave🌊🌓 (@davthewave) September 4, 2024

Vom aktuellen Kurs von 55.700 Dollar auf 250.000 Dollar in 2025: Das entspricht einem Anstieg von sage und schreibe +348 Prozent. Wer auf die Prognose vertraut und investieren möchte: Bitcoin kaufen mit Paypal ist eine komfortable und sichere Option.

Zuletzt aktualisiert am 6. September 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale Base Dawgz - Basis Meme Coin mit Multi Chain Kaufmöglichkeiten Multi-Chain-Kaufoptionen: Kaufen Sie $DAWGZ nahtlos über mehrere Blockchain-Netzwerke hinweg

Kombiniert die Popularität von Base mit der Attraktivität von Dog Meme Coins, die den Kryptomarkt dominieren

Punkte aus dem Teilen von Base-Dawgz-Inhalten können nach Abschluss des Vorverkaufs gegen $DAWGZ-Tokens eingelöst werden 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.