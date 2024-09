Bitcoin News: BTC bei 65.000 US-Dollar – Kommt mit dem Uptober endlich der Bullrun?

Das Jahr 2024 war bis jetzt ein äußerst spannendes Kryptojahr, vorsichtig ausgedrückt. Nachdem das erste Quartal im Großen und Ganzen eigentlich genauso weiter ging, wie 2023 geendet hatte und im März von einem neuen Bitcoin-Allzeithoch gekrönt wurde, rechneten Analysten eigentlich damit, dass es auch in den Folgemonaten genauso weitergeht. Vor allem in Hinblick auf das Bitcoin Halving im April 2024. Doch statt von einem Allzeithoch zum nächsten zu stürmen, tat der Bitcoin nach dem heißersehnten Halving genau das Gegenteil, denn der Kurs stürzte ab. Darauf folgte eine quälend lange Phase mit Seitwärtsbewegungen, kurzen Erholungen und anschließenden Korrekturen. Als dann noch Anfang August die japanische Börse ihren „schwarzen Montag“ erlebte, schrieb vermutlich so mancher Trader und Anleger das Kryptojahr 2024 schon ab. Aber der Kryptomarkt bewies einmal mehr, dass sich nur eins mit Sicherheit voraussagen lässt: Dass sich gar nichts mit Sicherheit voraussagen lässt.

Nachdem die FED (Federal Reserve System, also die amerikanische Zentralbank) überraschend den XL-Schritt bei der Zinssenkung des Leitzinssatzes gegangen ist, reagierte der Kryptomarkt fast prompt. Durch die gesunkenen Zinsen werden Hochrisikoanlagen, zu denen Kryptos ja eindeutig gehören, für Anleger und Trader wieder interessanter, da eine höhere Rendite möglich sein kann. Schon kurz nachdem die FED die Zinssenkung verkündet hatte, kletterte der Bitcoin auf 61.000 US-Dollar. Aktuell notiert der BTC bei 65.752 US-Dollar. Auf Wochensicht bedeutet das ein Kursplus von rund 4 Prozent und auf Monatssicht sogar ein Plus von knapp 10 Prozent. Außerdem liegt der Bitcoin mit seinem aktuellen Kurs nur rund 11 Prozent unter seinem Allzeithoch aus dem März 2024.

Ob der große Bullrun jetzt kommt oder nicht, kann an dieser Stelle natürlich nicht konkret prognostiziert werden. Dafür ist der Kryptomarkt einfach zu volatil. Tendenziell ist es so, dass die Monate Oktober bis Dezember die stärksten im Kryptomarkt sind. Schon am Freitag testete BTC die 66.000 US-Dollar. Sollte es dem Bitcoin gelingen, die Unterstützung von 65.969,41 US-Dollar nachhaltig zu durchbrechen, dann rücken die 70.000 US-Dollar in greifbare Nähe und damit eventuell auch ein neues Allzeithoch. Der Analyst Crypto Rover ist auf X (ehemals Twitter) zumindest optimistisch. Er schrieb in einem Beitrag, dass, historisch gesehen, der Bullrun des Bitcoin im Oktober gestartet ist.

Ähnlich sieht das auch Daan Crypto Trades. Er schreibt in seinem Beitrag auf X sinngemäß: Sollte die Bitcoin Monatskerze auf diesem Niveau schließen, wäre dies die erste grüne Kerze seit einem Jahr und wahrscheinlich die optimistischste für 2024. Es bleibt nun abzuwarten, ob die Bullen ihre Dynamik beibehalten und im vierten Quartal tatsächlich Erfolge erzielen können.

#Bitcoin If the monthly candle can close like this, it's the first engulfing green candle we've seen in a year and arguably, the most bullish one we've seen in 2024.

Now all that matters is whether the bulls can keep the momentum going and actually see follow through in Q4. pic.twitter.com/Kx81w3a50j

— Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) September 29, 2024