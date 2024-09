Bitcoin News: Gemischte Signale! Beginnt der Bullrun – oder stürzt der Kurs jetzt wieder ab?

Mit Bitcoins Sprung über 63.000 Dollar fragen sich viele Anleger: Beginnt wirklich schon der Bullrun – oder droht der Kurs bald wieder abzustürzen, wie ein beliebter Analyst jetzt warnt? Auf was sollten Anleger sich einstellen?

Der Bitcoin-Kursverlauf seit März 2024 zeigt: So schnell wie BTC nach oben pumpt, so rasant kann’s im Anschluss wieder abwärts gehen. Die Kryptowährung Nummer 1 nach Marktkapitalisierung hat im Jahresverlauf mehrmals einen bullishen Ausbruch angetäuscht, konnte das Momentum aber nicht für sich gewinnen und musste die Gains im Anschluss wieder verlorengeben. Wird es diesmal anders sein?

Innerhalb der letzten 24 Stunden konnte Bitcoin auf dem Rücken des Zinsentscheids der US-Notenbank +2,32 Prozent zulegen, infolge auf gegenwärtig 63.507 Dollar steigen. Noch bullisher die Wochenperformance, die kommt auf +9,35 Prozent. Nichtsdestotrotz: Nicht jeder traut dem Kursanstieg. Top-Krypto-Trader Alejandro₿TC beispielsweise warnt vor einem kommenden Rücksetzer, der noch brutaler als der Aufstieg wird. Er schreibt seinen mehr als 117.000 Followern auf X (ehemals Twitter):

Few days of green, the bulls are back calling for ath and everyone and is calling for #altseason

The dump will be even more epic

— Alejandro₿TC (@Alejandro_XBT) September 19, 2024