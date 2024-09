Bitcoin News: „Seid bullisher“! Top-Krypto-Analyst erklärt: Darum steht BTC jetzt besser da denn je

Lange Gesichter statt Long-Positionen: Ob Bitcoin, Ethereum, Solana oder Dogecoin – die Preisaktion bei Kryptowährungen enttäuscht. Und das nicht erst seit gestern, sondern seit Wochen. Miese Performance, miese Stimmung. Gegen diese bearishe Atmosphäre stemmt sich jetzt einer der beliebtesten Krypto-Strategen der Branche – mit einer völlig gegensätzlichen Prognose. Anleger müssen bullisher sein, so sein Rat – denn bald explodieren die Kurse. Was steckt dahinter?

Es manchmal wie verhext: Die Kurse crashen, doch der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Oder umgekehrt: Die Kurse explodieren, doch danach geht’s wieder rasant nach unten, weil es sich nur um eine Rallye innerhalb des Bärenmarktes handelt. Kurzum: Es ist nicht immer deutlich, ob Bitcoin (BTC) jetzt bullish oder bearish agiert – und entsprechend rar gesät sind Prognosen, die präzise vorhersagen können, ob der Bitcoin wieder steigen oder fallen wird.

Aktuell rechnet die Mehrheit der Anleger eher mit einem Absturz als einem Aufstieg. Das legt etwa der vielzitierte „Crypto Fear & Greed Index“ nahe. Das Software-Tool zur Analyse der Investoren-Stimmung steht seit geraumer Zeit auf „Fear“ – Angst.

Ist ja auch kein Wunder: Im vergangenen Monat kommen die meisten Coins auf ein sattes Minus. Bitcoin beispielsweise, wertvollste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, tradet -6,94 Prozent unter ihrem Preis von vor vier Wochen. Ethereum (ETH) trifft es fast doppelt so schwer, die Smart-Contract-Plattform hat im gleichen Zeitraum -12,49 Prozent verloren. Die Liste lässt sich nahezu beliebig fortsetzen: Ether-Konkurrent Solana (SOL) büßt -14,26 Prozent ein, Ripples XRP -8,81 Prozent, Dogecoin (DOGE) -5,13 Prozent.

Das bullishe Gefühl, die Hoffnung auf eine Preisvervielfachung zum Jahresende – die verschwinden langsam aus den Köpfen der Anleger. Doch zurecht? Der pseudonyme Top-Krypto-Analyst Kaleo verneint. Der Branchenbeobachter an seine mehr als 640.000 Follower auf X:

Der Chart-Spezialist rechnet vor: Aktuell, 141 Tage nach dem Halving, befindet sich Bitcoin rund -19 Prozent unter dem Höchststand des letzten Krypto-Bullruns. 2020 hingegen habe Bitcoin 141 Tage nach dem Halving satte -46 Prozent unter dem Höchststand getradet.

Das bedeutet: Bitcoin schlägt sich gegenwärtig nicht nur nicht schlecht – sondern in Relation zum vorherigen Bull-Run sogar deutlich besser! Kaleo betont: All das bearishe Gemurre aus dem letzten Bullrun – das höre man auch jetzt wieder:

Das kommt dir bekannt vor, du hast das alles auch schon mal gehört? Kaleo ergänzt: Nichts davon hat sich bewahrheitet, im Gegenteil. Bitcoin steht besser da denn je. Der Krypto-Guru:

#Bitcoin / $BTC

What if I told you Bitcoin is in a healthier place now than when it was at the same point post halving last cycle?

It’s currently only down ~19% from last cycles top (141 days post halving).

In 2020, it was down ~46% from the 2018 top 141 days post halving.… pic.twitter.com/tZ0mFey15I

— K A L E O (@CryptoKaleo) September 9, 2024