Bitcoin Kurs Prognose: Bullrun in Q4 – oder neuer Bärenmarkt? Was die Charts jetzt über BTC verraten

Nach den bärischen Rücksetzern der letzten Tage hat Bitcoin (BTC) gerade wieder dezent zugelegt. Ein Vorbote für eine umfassende Kurserholung – oder lediglich ein Aufbäumen vor dem nächsten Crash? Was verraten die Charts jetzt über BTC? Ein populärer Analyst klärt auf.

Positives Momentum bei Bitcoin (BTC)!) +4,11 Prozent konnte das Asset innerhalb der letzten 24 Stunden steigen: Bullen trieben den digitalen Vermögenswert vom gestrigen Tief bei 54.900 US-Dollar aus auf bis zu 57.884 US-Dollar. Hier sah sich die Kryptowährung Nummer 1 zwar umgehend Verkaufsdruck ausgesetzt und zog sich wieder zurück. Die Käufer geben sich momentan aber alle Mühe, den Kurs zu stützen, platzieren Bitcoin bei gegenwärtig 57.360 US-Dollar.

Auch andere Coins der Top-10 atmen auf und steigen leicht. Darunter beispielsweise Ethereum (ETH) mit einem Plus von 2,34 Prozent, Binance Coin (BNB, +2,79 Prozent) oder Solana (SOL, +4,89 Prozent). Top-Performer der letzten 24 Stunden: Memecoin Dogecoin (DOGE) mit einem Anstieg um 7,05 Prozent und Telegram-Kryptowährung Toncoin (TON, +6,24 Prozent).

Alles in allem zeigt sich leichtes Grün auf den Krypto-Märkten, die globale Marktkapitalisierung ist innerhalb der letzten 24 Stunden um +3,26 Prozent gestiegen. Sie befindet sich damit wieder knapp über der 2-Billionen-US-Dollar-Marke. Und das trotz ausblutender Bitcoin ETFs, wie etwa Bloomberg berichtet.

Doch sind die Zuckungen nach oben bereits Anlass zur Freude? Welche Hinweise gibt es für einen Bullrun im vierten Quartal – und was spricht für einen neuen Bärenmarkt? Das verrät Top-Krypto-Analyst und Chart-Experte Rekt Capital in einer neuen Bitcoin Prognose.

Bullrun oder Bärenmarkt, was sagen die Charts? Rekt Capital hat eine bestimmte Methode, mit der sich vorhersagen lässt, wann die Märkte welche Richtung nehmen. Der beliebte Krypto-Stratege an seine mehr als 500.000 Follower auf X:

Sprich: Anleger brauchen womöglich nur noch ein bisschen Geduld. Sein Rat für präzise Prognosen:

These tend to signal bottoming out after constant selling & precede either a strong bounce or a full trend reversal #BTC #Bitcoin #Crypto

Watch for high sellside volume bars in the short-term

Seller exhaustion is likely on the horizon

Strong market-wide selling as of late

Doch was gilt aktuell? Ist Bitcoin bereits auf dem Tiefpunkt angekommen und wird von hier aus wieder steigen?

Auch hierzu äußert sich Rekt Capital in seiner Prognose. Er zeigt einen Chart mit dem Bitcoin-Kurs, auf dem sich ein organefarbener Bereich befindet.

Dazu schreibt der technische Analyst: Im Bullrun 2024 ist es bislang stets zu einer bullishen Trendwende gekommen, sobald das Bitcoin-Verkaufsvolumen groß genug war, um in den orangefarbenen Bereich zu gelangen.

Bezogen auf die gegenwärtige Preisaktion bedeute das, so Rekt Capital:

#BTC

Most of the time throughout 2024 (with perhaps 2 exceptions)…

Bitcoin’s sell-side volume needed to be large enough to enter this orange box to reach Seller Exhaustion levels and in turn kickstart a price reversal to the upside

At the moment however, sell-side volume… pic.twitter.com/MwcSWucg6v

— Rekt Capital (@rektcapital) September 7, 2024