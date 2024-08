Bitget Wallet stellt mit 30 Millionen Nutzern neuen Rekord auf

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

In einer beeindruckenden Entwicklung hat Bitget Wallet, ein führendes Web3-Wallet, bekannt gegeben, dass es die Marke von 30 Millionen Nutzern überschritten hat. Damit hat es im Juli 2024 einen neuen Rekord für globale App-Downloads aufgestellt und MetaMask in diesem Monat übertroffen. Seit dem Erreichen von 20 Millionen Nutzern im März dieses Jahres hat Bitget Wallet in nur vier Monaten ein bemerkenswertes Wachstum von 50% verzeichnet, was seine Position im globalen DeFi-Markt erheblich gestärkt hat.

Die Gesamtzahl der Downloads über den Apple App Store und den Google Play Store erreichte im Juli 1,7 Millionen, was einem Anstieg von 140% im Vergleich zum Vormonat entspricht. Im Vergleich zu 2023 stellt dies eine Steigerung der Nutzerzahlen um 150% dar, wodurch Bitget Wallet zur am meisten heruntergeladenen Web3-Wallet im Juli wurde.

Globale Verbreitung und beeindruckende Wachstumsraten

Bitget Wallet hat derzeit Nutzer in über 168 Ländern und Regionen und eine starke globale Community. Besonders bemerkenswert sind die Durchbrüche in Europa, Nordamerika und Ozeanien. In Ländern wie Russland, Italien, Schweden und Australien hat sich die Nutzerbasis im Vergleich zum Vorjahr mehr als vervierzigfacht. Länder wie Frankreich, Portugal, das Vereinigte Königreich, die Türkei und Kanada verzeichneten sogar Wachstumsraten von über 1000%.

$PONKE USDT-M Futures is now available on #Bitget with a maximum leverage of 25x! 🚀 Trade now: https://t.co/BT8HK0peWD — Bitget (@bitgetglobal) August 13, 2024

Alvin Kan, COO von Bitget Wallet, betonte die Bedeutung von Innovation und Ökosystementwicklung im Web3-Bereich:

„Unser internationaler Expansionserfolg unterstreicht die entscheidende Rolle von Innovation und Ökosystementwicklung im Web3-Bereich. Wir wollen nicht nur unseren Marktanteil erhöhen, sondern die gesamte Branche vorantreiben und unübertroffenen Wert für Web3-Nutzer weltweit schaffen.“

Die Einführung des nativen Tokens BWB von Bitget Wallet im letzten Quartal hat das Benutzerwachstum deutlich vorangetrieben. Die BWB-Token-Airdrop-Initiative erwies sich als entscheidend für die Erweiterung der Benutzerbasis. Darüber hinaus hat die robuste Swap-Funktion der Plattform aufgrund ihrer Effizienz und Innovation erheblich an Zugkraft gewonnen.

Innovative Funktionen und zukünftige Pläne

Bitget Wallet ist das erste Wallet, das Multi-Chain-Aggregation erreicht, On-Chain-Token-Charts anbietet, Cross-Chain-Transaktionen unterstützt und NFT-Märkte sowie Launchpads auf mehreren Chains integriert. Diese Innovationen haben neue Standards für Web3-Wallets gesetzt. Seit seiner Einführung hat Bitget Wallet Integrationen mit über 100 wichtigen öffentlichen und EVM-kompatiblen Blockchain-Netzwerken erreicht.

Im Jahr 2024 hat sich Bitget Wallet zur führenden Wallet im Meme-Coin-Ökosystem entwickelt, unterstützt das Tracking von Smart Money auf der Solana- und Base-Chain und hat fortschrittliche Handelsfunktionen für Meme-Token-Trading eingeführt, darunter automatische Slippage, keine Gasgebühren und den Sofort-Handelsmodus. Das TON-Ökosystem ist das am meisten transaktionierte Netzwerk auf Bitget Wallet und übertrifft etablierte öffentliche Chains wie Polygon, Arbitrum und BNB Chain. Zukünftig plant Bitget Wallet die Einführung neuer Funktionen und Innovationen mit Fokus auf Benutzererfahrung und globaler Expansion.

Fazit

Die beeindruckenden Wachstumsraten und die innovativen Funktionen von Bitget Wallet zeigen, dass es eine führende Rolle im Web3-Bereich einnimmt. Mit seiner globalen Expansion und ständigen Weiterentwicklung steht Bitget Wallet an der Spitze der dezentralen Finanzrevolution und setzt neue Maßstäbe für Web3-Wallets weltweit.

Zuletzt aktualisiert am 13. August 2024

