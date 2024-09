Brilliantcrypto startet den BRIL-Token auf Bit2Me vor dem NFT Brazil Spotlight

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

BrilliantCrypto, Inc. gibt bekannt, dass der BRIL-Token jetzt offiziell auf Bit2Me gelistet ist, einer der führenden Kryptowährungsbörsen Europas. Dieser bedeutende Schritt erhöht nicht nur die Zugänglichkeit von BRIL in ganz Europa, sondern erweitert auch seine Reichweite in spanischsprachigen Märkten in Lateinamerika. Dieser Meilenstein eröffnet neue Möglichkeiten für unsere wachsende Mining-Community, BRIL zu handeln und zu investieren.

Neben Coincheck und QuickSwap DEX kann $BRIL nun auch auf Bit2Me in den 66 Ländern gehandelt werden, in denen die Börse tätig ist. Mit seinem robusten System und seiner umfassenden Reichweite in den europäischen und lateinamerikanischen Regionen ist Bit2Me eine ideale Plattform für BRIL. Die neue Listung an der Börse ist ein wichtiger Schritt in der Mission von Brilliantcrypto, Blockchain und Web3-Gaming einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Ab dem 10. September 2024 können Benutzer BRIL gegen wichtige Fiat- und Stablecoin-Paare, BRIL/EURO und BRIL/USDT, handeln.

Entdecken Sie BRIL, den Token von Brilliantcrypto

BRIL ist der native Token von Brilliantcrypto, einem bahnbrechenden Mining-Spiel, bei dem die Spieler authentische digitale Edelsteine abbauen, sammeln und handeln. Gegründet im Juni 2024, führt Brilliantcrypto ein neues Modell namens Proof of Gaming ein und zielt auf nachhaltiges Play-to-Earn in einer dezentralisierten Umgebung ab.

Als das Utility-Token des Spiels kann $BRIL verwendet werden, um Spitzhacken zu kaufen, zu verkaufen, zu reparieren und zu verbessern sowie um Edelsteine auf der Gem Exchange zu kaufen und zu verkaufen. Spieler können BRIL-Token durch das Minen von Brilliantstones und das Sammeln von BRIL-Punkten verdienen. Neben dem Erwerb von $BRIL durch das Gameplay kann der Token auch auf verschiedenen Börsen gekauft und gehandelt werden.

Das Gesamtangebot von BRIL ist auf 1 Milliarde begrenzt, ohne zusätzliche Ausgabe über dieses Limit hinaus. 70 % des Gesamtangebots sind für den Game Supply reserviert, während der Rest für Marketing (20 %), das IEO (7 %) und das Team (3 %) vorgesehen ist. Brilliantcrypto ist sowohl auf PC als auch auf mobilen Geräten verfügbar, was es extrem einfach macht, am Spiel teilzunehmen.

IEO-Rekord des BRIL-Tokens

Der Start von Brilliantcrypto in Japan war ein großer Erfolg, der durch das rekordverdächtige Initial Exchange Offering (IEO) des BRIL-Tokens auf Coincheck, der größten Krypto-Börse Japans, hervorgehoben wurde. Das IEO stellte Rekorde auf, indem es 212 Millionen USD einbrachte, mit über 79.400 Teilnehmern, von denen jeder mindestens einen BRIL dank eines garantierten Gewinnsystems erhielt.

Hier ist ein Überblick über die beeindruckenden Meilensteine, die seit dem Start von Brilliantcrypto erreicht wurden:

In der ersten Woche wurden über 3.000 Edelstein-Transaktionen abgeschlossen.

abgeschlossen. In weniger als einem Monat wurden mehr als 10.000 Edelsteine gehandelt.

gehandelt. Hervorstehender Verkauf: 2,31 Karat Digitaldiamant, „Unyielding Conqueror“, verkauft für 3.480 USD .

. Seit dem Start wurden mehr als 30.000 Edelsteine gehandelt.

gehandelt. Das Spiel erreichte im August 10.000 täglich aktive Benutzer.

Feier der BRIL-Listung bei Bit2Me auf der NFT Brazil

Brilliantcrypto war begeistert, das Spiel auf der NFT Brazil in São Paulo am 12. und 13. September 2024 zu präsentieren. Das Brilliantcrypto-Team, zusammen mit Crypto Blockchain Industries (CBI), dem Herausgeber des Spiels in Europa und Südamerika, organisierte zwei eigene Gaming-Stände in der GameFi Arena, dem freien Bereich der Messe.

Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, die Brilliantcrypto-Stände zu besuchen und sich mit $BRIL und dem Brilliantcrypto-Ökosystem vertraut zu machen. Mit exklusiven Live-Demonstrationen und Gelegenheiten, mit unserem Team in Kontakt zu treten, freuten wir uns, mit Gamern und Krypto-Enthusiasten in Verbindung zu treten.

🗓️ LAST DAY Less than 24 hours left to get your €10 discount coupons on fees when buying $BRIL in Bit2Me Wallet.

⏰ Hurry up! Don’t miss out!https://t.co/lndP6keCph pic.twitter.com/IJlWKg5nyR — Bit2Me Global (@Bit2Me_Global) September 16, 2024

Unser Team nahm auch an zwei Vorträgen teil, um das enorme Potenzial des Spiels sowohl für Spieler als auch für Unternehmen vorzustellen. Wir freuten uns, Teil unserer Gemeinschaft von Gamern und Web3-Enthusiasten auf der NFT Brazil zu sein.

Handeln Sie jetzt BRIL auf Bit2Me!

Handeln Sie noch heute den BRIL-Token auf Bit2Me und erhalten Sie einen Bonus von 15 € von Brilliantcrypto! Registrieren Sie sich einfach in weniger als 2 Minuten bei Bit2Me und tätigen Sie Ihren ersten Kauf von über 100 €, um Ihre Belohnung zu beanspruchen. Starten Sie jetzt und nutzen Sie dieses exklusive Angebot, das allen neuen Nutzern zur Verfügung steht!

Zuletzt aktualisiert am 23. September 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Memebet Token - 70 % des Gesamtangebots sind für den Vorverkauf und Prämien vorgesehen Memecoin-Wetten: Setze $MEMEBET im Casino ein und erhalte Boni

Community-Presale: 70% der Token für Presale & Belohnungen

Airdrops: Gewinne durch Wetten auf den Leaderboards

Keine KYC: Anonymes Spielen im Telegram-Casino 9.9 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.