CCData-Bericht zeigt eine Verschiebung des Marktanteils von Krypto-Börsen

Der CCData 2024 H2 Outlook Report hebt ein signifikantes Wachstum der zentralisierten Börsenbranche im ersten Halbjahr hervor. Das gesamte Spot-Handelsvolumen ist im Vergleich zur zweiten Jahreshälfte 2023 um erstaunliche 145 % in die Höhe geschossen und hat im ersten Halbjahr dieses Jahres einen neuen Höchststand von 10,6 Billionen US-Dollar erreicht.

Die Analyse ergab auch, dass die Liquidität um fast 50 % gestiegen ist, von 722 Millionen US-Dollar in der zweiten Jahreshälfte 2023 auf erstaunliche 1,01 Billionen US-Dollar in der ersten Jahreshälfte 2024. Diese Ergebnisse belegen die Widerstandsfähigkeit und anhaltende Attraktivität von CEX-Plattformen innerhalb der breiteren Kryptowährungsbranche.

CCData hebt hervor, dass sich die Rollen verschiedener zentralisierter Börsen (CEXs) ändern, da sie neue Funktionen und Verantwortlichkeiten übernehmen. Unter diesen hat Bitget den größten Marktanteilszuwachs verzeichnet, mit einem Wachstum von 38,4 %, gefolgt von Crypto(dot)com und Bybit mit 24,6 % bzw. 22,2 %. Größere Akteure wie Coinbase, OKX und KuCoin verzeichneten Rückgänge im Vergleich zu den wachsenden CEXs.

Marktmetriken und Derivatehandel

Weitere Metriken wie offene Positionen, Finanzierungsraten und das Verhältnis von Derivatehandel zu Spot-Handel bieten Einblicke in die aktuelle Marktstimmung. Nach der Genehmigung von BTC- und ETH-ETFs Anfang dieses Jahres stiegen die offenen Positionen laut CCData stark an. Im Mai stieg das offene Interesse an Derivatebörsen um 30,5 % auf 55,2 Milliarden US-Dollar, da Händler die überraschende Genehmigung von Spot-Ethereum-ETFs in den USA nutzen wollten. In dieser Zeit übertraf Bitget das Wachstum aller großen Derivatebörsen mit einem Anstieg des offenen Interesses um 39,2 %, während größere Akteure wie Binance und OKX Zuwächse von 33,2 % bzw. 22,1 % verzeichneten.

Wachstum durch Gemeinschaft und Transparenz

Der beeindruckende Marktanteilszuwachs von Bitget im ersten Halbjahr 2024 markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der Kryptobörsenlandschaft.

Gracy Chen, CEO von Bitget, kommentierte diese positiven Ergebnisse: „Das Wachstum von Bitget kann unserer starken Gemeinschaft von Unterstützern und Mitwirkenden zugeschrieben werden, die die Stärke und das Engagement der Plattform anerkannt haben, ihren Nutzern zu dienen. Unsere jüngsten internen Analysen deuten auf ein noch schnelleres Wachstum in den kommenden Monaten hin, das wir nutzen werden, um Krypto einer breiteren Masse zugänglich zu machen“

Im jüngsten Transparenzbericht von Bitget für das zweite Quartal 2024 hat die führende Derivatebörse ihr Wachstum analysiert und einen 50-prozentigen Anstieg ihres Traffics verzeichnet.

Darüber hinaus hält die Börse weiterhin an hohen Sicherheitsmaßnahmen und voller Transparenz fest. Der jüngste Proof of Reserves Bericht wies auf Reservequoten von deutlich über 100 % für alle wichtigen Vermögenswerte hin. Darüber hinaus ist der Bitget Protection Fund, der mittlerweile auf über 420 Millionen US-Dollar geschätzt wird, einer der größten der Branche und bietet den Benutzern eine zusätzliche Sicherheitsebene.

„Unser Engagement für die Sicherheit unserer Benutzer hat nach wie vor oberste Priorität. Indem wir frühzeitig transparente PoR eingeführt, den zweitgrößten Schutzfonds unter den CEXs auf dem Markt eingerichtet und erstklassige Sicherheitsfunktionen implementiert haben, stellen wir sicher, dass die Vermögenswerte unserer Benutzer geschützt bleiben“, fügte Gracy Chen, CEO von Bitget, hinzu.

Im Gesamtmarkt der Kryptobörsen erweist sich Bitget als dynamischer und innovativer Herausforderer, der die etablierten Marktführer unter Druck setzt und gleichzeitig neue Standards in Bezug auf Nutzerorientierung und Transparenz setzt. Wenn Bitget diesen Wachstumskurs beibehält und weiterhin auf die Bedürfnisse seiner Nutzer eingeht, könnte die Börse in den kommenden Jahren eine noch zentralere Rolle im globalen Kryptomarkt einnehmen.

19. Juli 2024

