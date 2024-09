Chimpzee enthüllt Details über seine Solana-Einführung: NFT Passport Inhaber haben die Chance, 10.000 USDT zu gewinnen

Chimpzee, das Meme-Coin-Projekt, mit dem Sie passives Einkommen erzielen und gleichzeitig zum Umwelt- und Tierschutz beitragen können, bereitet sich auf seine Solana-Expansion vor. Der Erfolg des CHMPZ-Tokens auf Ethereum ist an seinem früheren Vorverkaufserfolg und den CEX-Listings zu erkennen. Jetzt ist das Projekt auf der Solana-Kette gestartet.

Das offizielle X-Handle des Chimpzee-Projekts hat die Details getwittert. Laut der Ankündigung ist der Starttermin für den neuen CHMPZ-Token auf der Solana-Kette der 20. September. Während seiner ersten Andeutungen hatte Chimpzee bekannt gegeben, dass der neue SOL-basierte CHMPZ-Token einige Tage später auf einem großen Solana DEX gelistet werden wird. Das Team hat erwähnt, dass sie daran arbeiten, es auf dem Raydium DEX zu starten.

Apropos Angebot, sie haben 400 Millionen neue CHMPZ Token auf der Solana-Kette geprägt. Chimpzee auch darauf hingewiesen, dass die Brücke zu Ethereum wird in ein paar Wochen gestartet werden, nachdem die Staking-Engine für die Solana-Token erstellt wird. Außerdem plant das Team, mit der Entwicklung der Staking-Engine zu beginnen, nachdem CHMPZ auf Solana gestartet ist und alles reibungslos funktioniert.

Today we have launched the CHMPZ token on the Solana chain. 🥳

400 million have been created. 👍

The website has been updated to reflect this new achievement as we pave the way forward to make it easier for more people to join the Chimpzee Army.

Here is our plan for the Solana… pic.twitter.com/WYEp92rv0n

— Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) September 20, 2024