Chimpzee expandiert nach Solana: Was bedeutet das für Ethereum-Nutzer?

Chimpzee macht einen großen Schritt, indem es seine Reichweite sehr bald auf das Solana-Netzwerk ausdehnt. Dies ist ein Schritt, der perfekt mit der doppelten Mission von Chimpzee übereinstimmt, finanzielles Wachstum zu fördern und die Umwelt zu schützen.

Außerdem geht es bei dieser Expansion nicht nur darum, den Blockchain-Fußabdruck zu vergrößern, sondern auch darum, der Community mehr Möglichkeiten zu bieten, Geld zu verdienen und gleichzeitig eine wichtige Sache zu unterstützen. Sind Sie bereit zu sehen, wie Chimpzee das Spiel verändert, indem es Profit mit Zweck verbindet?

Das Chimpzee-Team hat über seinen offiziellen X-Account mehrere wichtige Fragen zu dieser Erweiterung beantwortet. Dazu gehören die Beziehung zwischen Solana und Ethereum, die Auswirkungen auf das Gesamtangebot an CHMPZ-Token und der Zeitplan für die Einführung auf Solana.

In ihren Mitteilungen betonte das Team, dass Solana Ethereum im Chimpzee-Ökosystem ergänzen und nicht ersetzen wird. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Reichweite des Projekts zu erhöhen und den Nutzern mehr Optionen zu bieten, ohne die bestehenden Vorteile von Ethereum zu beeinträchtigen.

The Solana chain will complement our presence on Ethereum, not replace it. This expansion increases Chimpzee’s… pic.twitter.com/MGvmBJXLFN

💡 As our exciting expansion of Chimpzee onto the Solana network is coming, here are the answers to some of the common questions:

Eine Sorge der Investoren ist der mögliche Anstieg des Gesamtangebots an CHMPZ-Tokens aufgrund der Einführung auf Solana. Das Chimpzee-Team hat der Community versichert, dass dies nicht passieren wird.

Um sicherzustellen, dass CHMPZ-Token knapp und wertvoll bleiben, wird eine gleiche Anzahl von Token auf der Ethereum-Blockchain “verbrannt”, wenn mehr Token auf Solana geprägt werden. Diese Strategie trägt dazu bei, das Gesamtangebot im Umlauf zu halten, wodurch der Wert des Tokens erhalten bleibt und die Möglichkeit besteht, dass er in Zukunft steigt.

Die Entscheidung des Chimpzee-Teams, diesen Token-Burning-Mechanismus zu übernehmen, ist ein Beweis für die nachhaltige Wachstumsstrategie des Projekts. Token-Burning ist bekanntlich eines der effizientesten Mittel zur Steigerung des Wertes von Kryptowährungen aufgrund der Verringerung des Angebots. In diesem Sinne ist dieser Ansatz im Fall von Chimpzee von großer Bedeutung, da er zur allgemeinen Aufgabe des Unternehmens beiträgt, die Verbesserung der Umwelt zum finanziellen Nutzen der Nutzer zu fördern.

Das Chimpzee-Projekt hat auch einen Zeitplan für den Start im Solana-Netzwerk vorgelegt. Das Team gab bekannt, dass der Start für den 20. September 2024 geplant ist. Dieser Start wird später neue Einsatzmöglichkeiten speziell für den Solana CHMPZ Token einführen. Die Nutzer werden neue Möglichkeiten haben, etwas zu verdienen und sich im Chimpzee-Ökosystem zu engagieren, was die Attraktivität des Projekts weiter steigert.

Neben der bevorstehenden Markteinführung hat das Chimpzee-Team auch andere Projekte in Arbeit. Dazu gehören der Start der dezentralen Multi-Chain-Plattform für den NFT-Handel und die Eröffnung einer Verlosung im Wert von 10.000 Dollar für die Besitzer des Passport Chimpzee NFT. All diese Entwicklungen zeigen, dass das Projekt für die heutige Gesellschaft von Bedeutung ist, da es sowohl auf Innovation setzt als auch die Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt.

Chimpzee enthält nicht nur Elemente eines neuen Krypto-Projekts: Es ist bereits zu einer Bewegung geworden, die darauf abzielt, die Welt zu verändern. Dieses Projekt hat auch begonnen, sich darauf zuzubewegen, da es geholfen hat, 20k Bäume zu pflanzen, um den Regenwald wiederzubeleben.

Dieser Umweltfokus ist tief in das Chimpzee-Ökosystem eingebettet, mit mehreren Möglichkeiten für die Nutzer, zu diesen Ursachen beizutragen und gleichzeitig Belohnungen zu verdienen. Die Solana-Erweiterung ist ein weiterer Schritt auf dem Weg des Projekts, einen bedeutenden Unterschied in der Welt zu machen.

Die Chimpzee NFT Pässe spielen eine entscheidende Rolle bei dieser Mission. Diese Pässe bieten verschiedene Vorteile, darunter bis zu 20 % APY durch Einsätze, das Verdienen von CHMPZ-Tokens durch Warenkäufe und den Erhalt eines Anteils an den Handelsgebühren des NFT-Marktplatzes.

Darüber hinaus bieten die Pässe auch Vorteile im Zero Tolerance Game, bei dem die Nutzer mehr CHMPZ-Münzen verdienen können, indem sie Wälder vor Wilderern schützen. Diese Eigenschaften machen die Chimpzee NFT Pässe zu einem wertvollen Aktivposten für alle, die sich für den Umweltschutz einsetzen und gleichzeitig Geld verdienen wollen.

Das Chimpzee-Team hat mehrere Zukunftspläne skizziert, die ihr Engagement für die Umwelt und die Gemeinschaft unterstreichen. Dazu gehören die Ankündigung der nächsten Organisation, die sie unterstützen werden, und die Identifizierung der dezentralen Solana-Börse, an der der Token notiert werden soll.

Chimpzee getting ready for what is coming up next!

➡️Announce next organization it is going to help toward the end of this month.

➡️Nail down date of Solana CHMPZ token launch next month soon!

➡️Announce which Solana Dex the CHMPZ token will launch on early September.… pic.twitter.com/YXeoBj0Mnd

