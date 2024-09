Das Kryptoprojekt StarChain bietet Premiumfunktionen und sichere Datenlösungen

StarChain ist eine Plattform, die die Forschung demokratisieren will, angefangen mit der Astronomie. Indem sie wissenschaftliche Daten für alle zugänglich macht, reißt sie Barrieren nieder, die durch bestehende Datensilos entstehen.

Darüber hinaus hat StarChain den StarChain DataStore erstellt, ein dezentrales Daten-Repository, das unter Verwendung von Blockchain- und künstlicher Intelligenztechnologie wissenschaftliche Daten in einer einzigen durchsuchbaren Quelle zusammenstellt.

Das KI-gesteuerte Anomalieerkennungssystem der Plattform gewährleistet Datengenauigkeit und reduziert den Bedarf an manuellen Analysen. Benutzer, die wertvolle Daten beitragen, werden mit dem nativen Token von StarChain, STRC, belohnt.

Der StarChain Token (STRC) spielt eine entscheidende Rolle im Ökosystem der Plattform. Token-Inhaber können auf exklusive Funktionen und Dienste zugreifen und so ihre Erfahrung in der astronomischen Forschung verbessern.

Zu diesen Premiumvorteilen zählen unter anderem die Teilnahme an gemeinschaftlich getragenen Forschungsbemühungen, vorrangiger Zugriff auf neue Datensätze und anspruchsvolle Datenanalysetools. Darüber hinaus erleichtert das STRC-Token Plattformtransaktionen und ermöglicht den sicheren Kauf, Verkauf und Austausch astronomischer Daten und Dienste.

🌌 StarChain is an advanced platform at the intersection of AI and blockchain technology. It is designed for astronomical discoveries, democratizing access to astronomical data. StarChain uses advanced AI to analyze vast amounts of data, identifying patterns… pic.twitter.com/ucKAvfq0XA

Der StarChain-Vorverkauf bietet Teilnehmern, die STRC-Token erwerben möchten, bevor diese an den großen Börsen notiert werden, eine einzigartige Gelegenheit. Frühe Investoren können STRC-Token zu einem ermäßigten Preis erwerben und möglicherweise von der erwarteten Wertsteigerung profitieren, sobald die Token zum doppelten Vorverkaufspreis gelistet sind. Die Obergrenze liegt bei 9.985.000 £ über 14 Phasen. Akzeptierte Kryptowährungen sind USDT, ETH und BNB.

Es ist jedoch zu beachten, dass Einwohner der folgenden Länder eingeschränkt sind: China, Nordkorea, Iran, Syrien, Kuba, Sudan, Krimregion, Algerien, Bolivien, Marokko, Nepal, Bangladesch, Nordmazedonien, Ägypten, Irak, Katar und Schweiz.

Der Vorverkauf ist Teil der umfassenderen Strategie von StarChain, rund um seine Plattform eine lebendige Community aufzubauen, deren Schwerpunkt auf der Dezentralisierung der astronomischen Forschung und der Zugänglichmachung von Daten für ein breiteres Publikum liegt.

In der Roadmap von StarChain sind mehrere wichtige Benchmarks aufgeführt, die das Engagement der Plattform für Innovation und Expansion belegen. Zu diesen Meilensteinen zählen unter anderem eine dezentralisierte Governance-Architektur unter der Aufsicht der OpenResearch Foundation DAO, die Entwicklung KI-gestützter Tools zur Anomalieerkennung und die Zusammenstellung von über 500 TB astronomischer Daten.

Pläne für dezentralisierte Forschungsmittel durch Community-Abstimmungen und skalierbare Datenverarbeitungskapazitäten – die in der Lage sind, Milliarden von Datenpunkten pro Stunde zu verarbeiten – sind ebenfalls im Fahrplan enthalten.

StarChain gewährleistet die Sicherheit und Transparenz seiner Daten durch die Integration der Blockchain-Technologie. Jede Transaktion innerhalb des StarChain-Ökosystems wird im Netzwerk aufgezeichnet, wodurch eine transparente und nachweisbare vollständige Aufzeichnung entsteht. Dies garantiert, dass alle Dateninteraktionen überprüfbar und sicher sind, und fördert das Vertrauen unter den Benutzern.

StarChain verwendet außerdem mehrere wichtige Sicherheitsfunktionen, um die Sicherheit und Integrität seiner Token zu gewährleisten:

🚀 StarChain AI is at the core of our mission to revolutionize astronomical research. Here’s how it plays a crucial role in the StarChain ecosystem:

🔍 Advanced Data Analysis:

StarChain AI is designed to analyze vast amounts of astronomical data with unprecedented speed and… pic.twitter.com/aoarf4BTi2

— StarChain (@StarChainDev) August 12, 2024