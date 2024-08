Doge2014 Meme Coin bereitet sich auf großen Anstieg bei Token-Einführung vor: Früher ICO-Token-Verkauf läuft

Doge2014 ist gekommen, um Memecoin-Liebhabern einen Mehrwert zu bieten. Die Plattform feiert den Erfolg von Dogecoin seit der Aufnahme des Handels im Jahr 2014. Die Marktkapitalisierung von Dogecoin beträgt mittlerweile rund 20 Milliarden Dollar. Er inspirierte auch die Schaffung anderer Meme-Münzen.

Einige Entwickler sind der Meinung, dass dies ein Grund zum Feiern ist, und ein perfekter Weg, dies zu tun, ist die Einführung eines Tokens, das all diese Errungenschaften würdigt – DOGE2014. Mit diesem Token soll den Anlegern ein Geschenk gemacht werden: die Möglichkeit, den Gewinn zu erzielen, den der Dogecoin im Laufe der Jahre durch seine Preisspitzen bot.

Doge2014 hat verschiedene Möglichkeiten, dies zu erreichen, darunter die folgenden:

Doge2014 bietet seinen Token zum Wert des Dogecoin im Jahr 2014 an, beginnend mit dem Vorverkauf bis zum Start. Dies bringt die Anleger zurück zu dem Gefühl, DOGE zu kaufen, als der Handel begann, und ermöglicht es ihnen, potenziell ähnliche Gewinne wieder zu erleben.

DOGE2014 wird derzeit zu einem Preis von 0,000282 $ verkauft, und der Preis von Dogecoin liegt bei etwa 0,13 $. Der Anstieg eines DOGE2014 von seinem aktuellen Preis auf etwa 0,13 $ entspricht einer Steigerung von etwa 45.000 %. Nehmen wir an, ein Investor kauft DOGE2014-Token im Wert von $1.000 zum Vorverkaufswert. Eine 45.000%ige Steigerung darauf würde 450.000 $ ergeben.

Wenn wir jedoch den Preisanstieg auf das Dogecoin-Allzeithoch von 0,7 $ berechnen, ist das eine Steigerung von 260.000 %. Das würde bedeuten, dass der Kauf von 1.000 $ in dieser Phase des Vorverkaufs etwa 2,6 Millionen $ kosten würde. Natürlich sind diese hohen prozentualen Steigerungen nicht garantiert. Sie basieren auf Doge2014 erfüllt seine Essenz. Wenn es Nostalgie um frühe Dogecoin schaffen kann, dann könnte es auch hohe Spitzen wie DOGE haben.

Dogecoin hat bereits ein etabliertes Ökosystem und ist auch relativ ausgereift. Doge2014 kann diese Stärke für sein Wachstum nutzen. Als DOGE auf den Markt kam, wurde es nicht sofort angenommen; selbst seine Entwickler wussten nicht, was sie damit anfangen sollten. Im Laufe der Jahre wuchs jedoch eine starke Gemeinschaft heran, die den Preis in die Höhe trieb.

Das Wachstum von Doge2014 könnte schneller sein, da es versucht, die bereits etablierte Gemeinschaft zu nutzen. Es gibt bereits eine Menge Meme-Münzen-Liebhaber, und DOGE selbst, das gefeiert wird, hatte im März 2024 fast 7 Millionen Besitzer. Meme-Münzen-Gläubige können den Preis in die Höhe treiben, wenn sie das Projekt als das sehen, was es zu sein beabsichtigt.

Less than 18K before we make a big announcement!

At $150K we will announce another big step to help spread the celebration to the masses!

This will be the biggest Dogecoin celebration of the bull run! Don't miss out!https://t.co/vQOkJQCotE pic.twitter.com/32f5klwIeo

— Doge2014 (@Doge2014token) July 26, 2024