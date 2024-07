Dogecoin im Jahr 2014 verpasst? Schauen Sie sich diesen neuen Meme-Coin an, der das DOGE-Erlebnis zurückbringen soll

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Doge2014 ist die neuste Ergänzung im Meme-Coin-Sektor. Dieses Ziel besteht darin, den Menschen zu vermitteln, wie es war, in DOGE zu investieren, als es zum ersten Mal eingeführt wurde. Doge2014 ist eine Kombination aus Spaß und Feier, denn jeder, der das 10-jährige Jubiläum von Dogecoin feiern möchte, kann problemlos mitmachen. Das Halten des Tokens symbolisiert die Feier von Dogecoin und dessen, wofür es steht.

Wenn viele gewusst hätten, wie viel DOGE bis 2024 wert sein würde oder dass es jemals ein Allzeithoch von etwa 0,73 $ erreichen würde, hätten sie 2014 einen Großteil der Meme-Münze für etwa 0,002 $ angehäuft. Eine Investition von 1.000 US-Dollar in DOGE zu 0,002 US-Dollar bei einem Allzeithoch von 0,73 US-Dollar hätte den Inhabern eine Kapitalrendite von rund 36.000 US-Dollar eingebracht, die bei etwa 360.000 US-Dollar gelegen hätte.

Wenn jeder die Gabe hätte, in die Zukunft zu sehen, würde nicht einmal der Dogecoin-Erfinder alle seine Bestände abstoßen, weil er dachte, sie seien wertlos. Köstlich, oder? Aber nicht viele Leute konnten das alles genießen, weil sie die Zukunft nicht sehen konnten – und hier kommt Doge2014 ins Spiel.

Doge2014 bestimmt die Zukunft von Anfang an

Das Blockchain-Projekt Doge2014 lässt das Dogecoin-Erlebnis neu aufleben, indem es den DOGE-Preis zum gleichen Kurs anbietet, der galt, als der Handel 2014 begann. Auf diese Weise können diejenigen, die den anfänglichen Preis von DOGE verpasst haben, dieses Erlebnis noch einmal erleben und möglicherweise auf der Erfolgswelle reiten.

DOGE2014 bietet seinen Token derzeit zu 0,00027 USD an, was ein niedriger Einstiegspreis vor der erwarteten Preiserhöhung beim Start ist. Wenn das Projekt seine Ziele erreichen kann, könnten wir eine Steigerung von über 30.000 % erleben.

Der Kryptomarkt hat sich jedoch stark verändert und wir erwarten, dass die Dinge verschiedene Dynamiken annehmen werden. Darüber hinaus hat DOGE2014 verschiedene Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass sein Preis weiter steigt. Schauen wir uns einige dieser Maßnahmen der Reihe nach an.

Jetzt zum DOGE2014 Vorverkauf

Abstecken

Beim Staking müssen die Leute ihr Geld für einen bestimmten Zeitraum in einem Pool binden und erhalten dafür passive Belohnungen. Der Prozess erfordert von den Token-Inhabern nichts anderes, als den Token zu halten. Das Staking von Doge2014 wird viele Inhaber dazu ermutigen, den Token länger zu halten, was die Rate, mit der der Token abgeladen wird, verringern kann. Außerdem werden Token aus dem Umlauf genommen, und mit steigender Nachfrage kann der Preis steigen.

Obwohl der Vorverkauf gerade erst begonnen hat, wurden bereits über 100 Millionen DOGE2014-Token eingesetzt. Dies zeigt, dass viele Menschen an dem Projekt interessiert sind.

Klare Roadmap

Das Projekt hat klare Wachstumspläne, die in vier verschiedene Phasen unterteilt sind. In Phase eins will Doge2014 die Feierlichkeiten mit einem Vorverkauf beginnen, der bereits läuft. Ziel des Vorverkaufs ist es, eine starke Community aufzubauen und eine solide Grundlage für Wachstum zu schaffen.

In Phase zwei wird das Projekt weiterhin verschiedene Marketingpläne umsetzen und strategische Partnerschaften eingehen. Es werden auch verschiedene Maßnahmen ergriffen, um das Engagement in den sozialen Medien zu fördern. All diese Bemühungen zielen darauf ab, die Feierlichkeiten zum Dogecoin bekannt zu machen und mehr Menschen an Bord zu holen.

In Phase drei wird Doge2014 offiziell an verschiedenen Kryptowährungsbörsen eingeführt, um eine breite Zugänglichkeit und Akzeptanz zu schaffen. Dies wird möglicherweise auch das Volumen und die On-Chain-Metriken des Tokens erhöhen. Im Anschluss daran werden im Rahmen des Projekts verschiedene Entwicklungsschritte unternommen und Pläne für das Wachstum und die Anpassung an die Bedürfnisse der Community erstellt.

Strategische Token-Verteilung

Auch die Token-Verteilung ist strategisch. Insgesamt gibt es 100 Milliarden DOGE2014-Token. Davon plant das Projekt, 60 % über den Vorverkauf zu verkaufen, um sicherzustellen, dass viele Leute frühzeitig einsteigen.

25 % der Gesamtsumme, also 25 Milliarden Token, sind für das Staking reserviert. 10 % der Token sind für die Liquidität reserviert, um Kauf und Verkauf zum besten Preis zu gewährleisten. Die restlichen 5 % sind für Marketingzwecke vorgesehen. Das Team hat bereits eine Marketingkampagne auf verschiedenen Krypto-Medien-Nachrichtenseiten gestartet.

So nehmen Sie am Vorverkauf teil

Um das Doge2014-Token zu kaufen, müssen Sie Ihr Wallet mit der Website verbinden. Anschließend können Sie die Formulare ausfüllen und den Anweisungen zum Kauf mit Ihrer bevorzugten Kryptowährung folgen. Zu den Token-Optionen gehören Ethereum und USDT. Nachdem Sie Ihre Doge2014-Token gesichert haben, müssen Sie nur noch bis zum Ende des Vorverkaufs warten, um sie zu beanspruchen.

Obwohl Doge2014 große Anstrengungen unternimmt, um sicherzustellen, dass das Projekt seine Ziele erreicht, hängt sein Erfolg immer noch von verschiedenen Aktivitäten und Kennzahlen wie Angebot und Nachfrage, Akzeptanz und mehr ab. Angesichts der zweiten Hälfte des Jahres 2024 ist diese Meme-Münze aufgrund ihrer Nützlichkeit und interessanten Geschichte eine Münze, die man im Auge behalten sollte.

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2024

