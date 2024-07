Ethereum News: Zeit für den Spot-ETH-ETF! So könnte der ETH-Preis ansteigen

Bitcoin ist über die 60.000-Dollar-Marke geschossen, und seitdem herrscht gute Laune an den Märkten. Anleger zeigen sich äußerst zuversichtlich, dass die Kurse in den kommenden Tagen – oder Wochen – weiter steigen. Dies hat auch den Preis von Ethereum über 3.300 Dollar gehoben. Mit diesen bullischen Signalen wächst die Hoffnung, dass die 3.500-Dollar-Marke bald geknackt wird. Technische Indikatoren zeigen deutliche Kaufsignale. Vor allem, da die Einführung des Ethereum Spot-ETFs kurz bevor steht.

Ein solcher Fonds könnte den Preis ähnlich wie der Bitcoin-ETF ankurbeln. Laut Daten von Santiment hält der ETH 2.0 Beacon Deposit Contract derzeit 47,36 Millionen ETH, was bei steigender Nachfrage den Preis weiter treiben könnte. Und genau diese Vorfreude ist generell am Kryptomarkt zu spüren. Insgesamt schoss der gesamte Markt 3,72 % in die Höhe, allen voran aber auch Altcoins, die satte 4 % zulegten.

Gleiches gilt für Presales. Eines davon wäre WienerAI (WAI), ein auf Ethereum basierender Coin, der kurz vor dem Börsengang auf Uniswap steht. Die letzten Tage des Presales laufen, in denen die Token günstig erworben werden können. Hier könnte sich für Investoren eine interessante Gelegenheit bieten.

Die All-Time-High (ATH) Levels deuten auf bedeutende Marktbewegungen hin. Derzeit sind über 33,9 % der gesamten ETH-Versorgung gestapelt. Der Einzahlungsvertrag, ausgenommen den Beacon-Einzahlungsvertrag, ist in den letzten zwei Jahren um mehr als 5,3 % gesunken. Dies zeigt, dass mehr ETH im ETH 2.0-Einzahlungsvertrag gesperrt ist, da die Wallets mit 10.000 oder weniger ETH ihren Bestand um über 17 % reduziert haben. Da die Beacon-Wallets einen großen Teil des umlaufenden Ethereum halten, kann eine leichte Nachfrageerhöhung die ETH-Preise auf das nächste Hauptziel von 3.500 US-Dollar heben.

Das aktuelle Handelsmuster zeigt die Preisbewegungen nach der Genehmigung des Spot-ETFs, der eine starke bullische Kerze druckte und aus einem absteigenden parallelen Kanal ausbrach. Nach der Ablehnung bei den Levels um 3.900 US-Dollar begann der Preis erneut innerhalb eines absteigenden parallelen Kanals zu handeln. Da der ETF bald live geht, scheint eine weitere bullische Kerze am Horizont zu erscheinen.

Der Preis versucht hartnäckig, den entscheidenden Widerstand zwischen 3.282 und 3.323 US-Dollar zu überwinden. Gelingt dies, könnte das nächste Etappenziel für die Ethereum (ETH) Preisrally bei 3.500 oder sogar 3.700 US-Dollar Ethereum im Falle einer extrem bullischen Bewegung liegen.

Experte sind sogar Meinung, dass dies überaus realistisch sein könnte, da der Spot ETH ETF eventuell sogar schon diese Woche kommen könnte.

Don’t know anything specific, just can’t come up w/ good reason for any further delay at this point.

Die ETF-Anbieter VanEck und 21Shares haben in der vergangenen Woche geänderte Registrierungsdokumente eingereicht, in der Hoffnung auf die endgültige Genehmigung der SEC für den Beginn der Notierung ihrer Ethereum Spot ETFs. Die ersten Basisprodukte wurden bereits im Juni genehmigt, woraufhin der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung sprunghaft anstieg. Es bleibt also abzuwarten! In der Zwischenzeit könnten Anleger sich nun Presales näher ansehen, wie beispielsweise WienerAI. Dessen Vorverkauf geht bereits mit 31. Juli zu Ende – man sollte also schnell sein.

WienerAI ist mehr als nur ein normaler Memecoin; es ist eine ganz neue Art, die künstliche Intelligenz mit dem skurrilen Charme und Humor vereint, den Memecoin-Enthusiasten so lieben. Durch die Kombination von KI-gesteuertem aktivem Handel auf dezentralen Börsen mit dem verspielten Geist der Memecoins hat WienerAI die Herzen und Geldbörsen vieler Händler erobert, die in der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) florieren.

If you’ve ever felt like crypto trading is complicated, you’re not alone. That’s why we’ve built WienerAI with simplicity in mind.

WienerAI acts like most AI chat bots you’ve used before. Except this bot helps you find winning crypto trades. (2/4) pic.twitter.com/6whYnCkSlZ

