Ethereum und Stellar fallen, während der neue 100-fache Altcoin weiterhin den Quoten trotzt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Ethereum und Stellar sind Legacy-Token, die im September einen großen Abschwung erlebten und ihren Abwärtstrend zum Ende des dritten Quartals 2024 fortsetzten. Das intelligente Geld verlässt diese beiden „Dinosaurier“, wobei die Abflüsse aus ETH und XLM in solidere Narrative wie den zukünftigen 100x-Altcoin Raboo ($RABT) fließen.

Raboo zieht mit einem programmierten Token-Preisanstieg von 154% in seinem Presale die Massen an. In der 5. Phase seiner Markteinführung hat er bereits über 2,4 Millionen Dollar gesammelt. Wird dieser 100-fache Altcoin die EOY-Preisprognosen für Stellar und Ethereum übertreffen? Analysten glauben das. Hier ist der Grund dafür.

Ethereum-Preis fällt Anfang September unter $2.200

Mit der Einführung der ersten Ethereum-Spot-ETFs Ende Juli waren alle optimistisch. Doch nach nur etwas mehr als einem Monat haben die besagten ETFs über 500 Millionen Dollar an Anlegerabflüssen verloren, was den Ethereum-Preis am 6. September auf 2.173 Dollar fallen ließ.

Ethereum sieht von Tag zu Tag mehr wie eine verbrauchte Kraft aus, da die ETFs nicht in der Lage sind, irgendeine Art von Zugkraft für die führende Smart-Contract-Plattform nach Marktkapitalisierung zu erzeugen. Ethereum ist in der ersten Septemberwoche um 5,37 % und im letzten Monat um 11,73 % gefallen. Grimmig.

The Solidity and Vyper compilers are now both in scope of the Ethereum Foundation bug bounty program! https://t.co/MaBGlzUgZq — Fredrik Svantes (@fredriksvantes) September 6, 2024

Stellar bricht unter massivem Druck der Verkaufsseite ein

Stellar gehörte zu den Legacy-Token, von denen erwartet wurde, dass sie im Jahr 2024 ein Comeback feiern würden. Leider hat sich das für Stellar nicht bewahrheitet. Trotz der Aktualisierungen von Soroban und Protocol 21 im Februar bzw. Mai bleiben die Stellar-Preise in einer Todesspirale gefangen.

Mit einem Kurs von knapp unter 0,09 $ sind die Stellar-Preise im letzten Monat um 9,95 % gesunken und liegen weiterhin 90,41 % unter ihrem bisherigen Allzeithoch von 0,9381 $ im Januar 2018. So lange ist es her, dass Stellar auch nur annähernd relevant war. Wenn Sie Stellar im Jahr 2024 immer noch kaufen, haben Sie den Anschluss bereits verpasst.

Raboo-Presale bietet Anlegern bis zu 154% Token-Preiserhöhung

Die Tage von Ethereum und Stellar als 100-fache Altcoin-Projekte sind längst vorbei. Im Jahr 2024 geht diese Rolle an Raboo, dessen Presale bereits mehr als 2,4 Millionen Dollar eingebracht hat. Noch besser ist, dass frühe Raboo-Investoren bereits auf einem Gewinn sitzen, selbst wenn der Rest des Marktes einbricht. Und mit bis zu 154% programmierten Preiserhöhungen für Token im Presale können SIE bis zum Börsengang mitmischen.

No goal is too high when you believe in yourself. Stay focused, push forward, and know you’re capable of greatness. Extraordinary success comes to those who refuse to settle. Keep going!#Raboo #motivation #Monday pic.twitter.com/LydVUgJv2k — RabooToken Official (@Raboo_Official) September 9, 2024

Raboo ist als Meme-Coin mit robuster KI-Funktionalität in lukrativen Geschichten unterwegs. Im Mittelpunkt des Wertversprechens steht neben dem explosiven Meme-Potenzial das generative KI-Tool namens Rabooscan. Rabooscan durchforstet das Internet, um Daten aus den viralsten Memes in den sozialen Medien zu sammeln und ermöglicht es den Nutzern, auf einfache Weise geile Memes zu erstellen und zu verbreiten, die im Handumdrehen viral gehen können – und durch Wettbewerbe und Post-to-Earn-Initiativen mit $RABT-Token und anderen Preisen bezahlt werden.

Gepaart mit robusten Staking-Belohnungen und einem bevorstehenden NFT-Projekt in der Pipeline ist es verständlich, warum Raboo das kluge Geld in seinen Bann gezogen hat, das Schlange steht, um am Presale teilzunehmen. Raboo hat von SolidProof grünes Licht bekommen – und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es in den Himmel kommt.

Jetzt am Raboo Presale teilnehmen

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.