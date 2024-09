Flockerz: Die Meme-Münze, mit der du abstimmen kannst, um zu verdienen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Flockerz ($FLOCK) ist der neueste Meme-Coin-Wahnsinn. Das Projekt führt ein einzigartiges Vote-to-Earn-Modell mit Dezentralisierung als Herzstück ein.

Es fördert das Engagement in der Gemeinschaft, indem es die Mitglieder für ihre Beteiligung an der Entscheidungsfindung belohnt. Das “Vote-to-earn”-Modell vermittelt ein Gefühl von Gemeinschaftssinn und Zugehörigkeit, wie man es auf dem Meme-Coin-Markt noch nie gesehen hat.

Der Aufstieg der Flockerz: Mehr als nur eine weitere Meme-Münze

Der $FLOCK-Vorverkauf schlägt Wellen auf dem Meme-Münzenmarkt und hat bereits 225.000 $ eingebracht. Die Investoren drängeln sich, um früh einzusteigen, da der Vorverkauf exklusive Rabatte und APY für frühe Unterstützer bietet. Dies ist die einzige Chance, sich den Token zu attraktiven Preisen zu sichern, bevor er offiziell an der Börse gelistet wird. Es wird spekuliert, dass er das nächste große Ding auf dem Meme-Coin-Markt ist.

Das dezentralisierte Governance-System ändert die Art und Weise, wie Anleger seit langem mit Kryptowährungen interagiert haben. Während Blockchain-Projekte in der Theorie dezentralisiert sind, haben die Mitglieder der Gemeinschaft wenig bis gar keine Beteiligung an dem Projekt. Alle wichtigen Entscheidungen werden dem Führungsteam und den Entwicklern überlassen.

In Flockerz wird die Stimme der Gemeinschaft gehört. Die Investoren haben ein direktes Mitspracherecht bei der Gestaltung der Zukunft des Projekts. Token-Inhaber werden so von passiven Zuschauern zu aktiven Teilnehmern.

Abstecken für langfristige Stabilität

Das Staking-Modell ist ein weiteres Merkmal, das die Anleger begeistert hat, mit einer attraktiven Staking-Rate von 684,93 $FLOCK pro Ethereum-Block. Satte 25 % des gesamten Token-Angebots sind für das Staking vorgesehen. Sie bietet einen attraktiven passiven Einkommensstrom. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels lag der APY (Annual Percentage Yield) bei über 14.000%. Sie sinkt mit der Zeit.

Der Staking-Mechanismus erfüllt einen doppelten Zweck. Er ermutigt zu langfristigem Halten und positioniert das Projekt für langfristiges Wachstum. Er hilft auch, vorzeitige Verkäufe zu verhindern, ein häufiges Problem auf dem Meme-Münzenmarkt.

Treten Sie dem Flock auf Telegram und Twitter bei, um über die neuesten Entwicklungen des Projekts auf dem Laufenden zu bleiben.

Nachhaltigkeit und Wachstum

Das Tokenomics-Modell von Flockerz wurde sorgfältig entwickelt, um Nachhaltigkeit und Wachstum zu fördern.

20 % des Gesamtangebots sind für den Vorverkauf bestimmt.

25 % gehen in den Pool für die Einsatzprämie.

25 % sind für den Flock Vault vorgesehen, eine dezentrale, autonome Organisation (DAO), die als Schatzkammer dient.

10 % sind für die Liquidität vorgesehen.

20 % sind für Marketingmaßnahmen reserviert.

Die Community-zentrierte Tokenomics-Struktur stellt sicher, dass das Projekt gut finanziert und gut vermarktet wird. Das Projekt hat sich strengen Sicherheitsprüfungen durch Branchenführer wie Coinsult und SolidProof unterzogen.

Sie verringern die Besorgnis, die oft mit Projekten in der Frühphase verbunden ist. Vorverkaufsprojekte sind anfällig für Sicherheitsverletzungen und Betrug. Für ein Projekt, das erst am Anfang steht, sind Prüfungen ein wichtiger Schritt, um Vertrauen in die Gemeinschaft aufzubauen.

Die Vision für die Zukunft

Der $FLOCK-Vorverkauf gewinnt weiter an Fahrt. Der Vorverkaufsstart ist Teil der ersten Phase der Flockerz-Roadmap. Parallel dazu führt das Projekt eine weltweite Marketing-Kampagne durch, um “Flockerz aus allen Ecken der Welt für einen kraftvollen Flug zu versammeln”.

Die zweite Phase konzentriert sich auf die Expansion. In dieser Phase werden wirkungsvolle Marketingkampagnen gestartet. Die Zusammenarbeit mit einflussreichen Persönlichkeiten aus dem Kryptobereich wird ein wichtiger Bestandteil der Kampagnen sein.

In der dritten Phase wird das “Vote-to-earn”-Modell eingeführt, das es den Mitgliedern der Gemeinschaft ermöglicht, sich aktiv an der Verwaltung zu beteiligen. Dies fördert das Engagement und das Wachstum weiter.

The Flockerz revolutionary Vote-To-Earn protocol platform puts the POWER in your hands! pic.twitter.com/PIyphuGosH — Flockerz (@FlockerzToken) September 17, 2024

$FLOCK Vorverkauf: Eine Gelegenheit, die man nicht verpassen sollte

Für alle, die bei Flockerz einsteigen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Der Vorverkauf mit attraktiven Rabatten und Staking APYs ist live. Die hohen Preisnachlässe bieten den Anlegern niedrige Einstiegspunkte in das Projekt. Ein frühzeitiger Einstieg wird durch höhere Rabatte gefördert. Der Preis steigt schrittweise mit jeder neuen Vorverkaufsphase. Und je mehr Investoren sich beteiligen, desto niedriger wird der APY.

Investoren wenden sich kleineren, jüngeren Projekten wie Flockerz zu, da etablierte Meme-Münzen wie Shiba Inu und Dogecoin Anzeichen von Stagnation zeigen. So haben beispielsweise neue Projekte wie Pepe, Popcat (SOL), Book of Meme (BOME) und Dogwifhat in diesem Jahr die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ihre niedrige anfängliche Marktkapitalisierung ließ den Anlegern im Gegensatz zu den etablierten Meme-Münzen einen erheblichen Spielraum für Renditen.

In dieser Saison sind alle Augen auf Flockerz gerichtet. Das erfrischende Thema, das sich um Vögel dreht, die in Scharen kommen, verleiht dem Projekt einen spekulativen Reiz. Aber das eigentliche Wesen des Projekts liegt in dem von der Gemeinschaft geleiteten Abstimmungs- und Verdienstmodell.

Zuletzt aktualisiert am 24. September 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Memebet Token - 70 % des Gesamtangebots sind für den Vorverkauf und Prämien vorgesehen Memecoin-Wetten: Setze $MEMEBET im Casino ein und erhalte Boni

Community-Presale: 70% der Token für Presale & Belohnungen

Airdrops: Gewinne durch Wetten auf den Leaderboards

Keine KYC: Anonymes Spielen im Telegram-Casino 9.9 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.