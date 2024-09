Grayscale lanciert XRP Trust– steht der XRP Spot ETF in den Startlöchern?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Die Kryptowelt stößt immer weiter in die „Mainstream“ Finanzwelt voran, auch wenn das dem ein oder anderen Kryptoenthusiasten vermutlich Kopfschmerzen bereitet, da Kryptowährungen ja eigentlich als “Gegenbewegung” geschaffen wurden. Nun gab der Vermögensverwalter Grayscale am 12. September 2024 bekannt, dass das Unternehmen einen XRP Trust auflegt. Mit dem Trust können Anleger in XRP investieren, ohne diesen direkt zu halten. Der Trust bildet den Marktpreis abzüglich der Gebühren und der Kosten ab. Anders als die ETF werden die Trusts allerdings nicht an den Börsen gehandelt. Trusts unterliegen oft weniger strengen regulatorischen Anforderungen als ETFs. Viele Krypto-Trusts, sind nicht bei der SEC (Securities and Exchange Commission) als Wertpapiere registriert. ETFs hingegen sind in den USA stark reguliert und müssen sich an strenge Vorschriften halten. Schon in der Vergangenheit hatte Grayscale einen XRP Trust angeboten, hatte diesen aber 2021 im Zuge der Rechtsstreitigkeiten zwischen der SEC und Ripple aufgegeben. Jetzt geht dieser sozusagen in die zweite Runde.

We are proud to announce the creation of a new single-asset crypto investment fund, Grayscale $XRP Trust, which will be available through private placement. Available to eligible accredited investors. Read the press release: https://t.co/rOmVPUSFxZ pic.twitter.com/WEhk849RmT — Grayscale (@Grayscale) September 12, 2024

XRP Kurs schießt nach oben

Die Ripple Fans und Investoren scheinen von der aktuellen Entwicklung äußerst angetan zu sein. Der Kurs des XPR schoss auf Wochensicht um gute 10 Prozent nach oben. Aktuell notiert der Coin bei 0,5684 US-Dollar. Ein weiterer Kurstreiber dürfte der Ripple Stablecoin sein. Vor kurzem hat Ripple damit angefangen, neue Coins zu prägen. Insgesamt 90 neue Token wurden produziert. Der RLUSD befindet sich aktuell noch in der Testphase mit Unternehmenspartnern.

Kommt jetzt der XRP Spot ETF?

Als der Bitcoin Spot ETF nach jahrelangem Streit zwischen der SEC und den Vermögensverwaltern schlussendlich doch im Januar dieses Jahres genehmigt wurde, entwickelte sich der ETF zu einem Verkaufsschlager, in den mittlerweile viele Milliarden US-Dollar geflossen sind. Da die Wallstreet bekanntlich gierig ist, war es nur eine Frage der Zeit, bis ein weiterer Spot ETF folgen sollte. Im Juli wurde dann der Ethereum Spot ETF aufgelegt, der allerdings den Erwartungen etwas hinterherhinkt. Als weiterer heißer Kandidat für einen Spot ETF gilt neben Solana XRP und der Trust von Grayscale könnte ein Schritt in diese Richtung sein. Ein Trust ist allerdings keine Vorstufe eines Spot ETF, da dieser, wie oben bereits erwähnt, nicht den strengen Regularien unterworfen ist. Etwas anders sieht es bei einem Future ETF aus. Dazu kommt, dass die Ripple Labs, also das Unternehmen hinter XRP sich bereits seit Jahren mit der SEC, der US-Amerikanischen Börsenaufsicht, im Streit sind und auf allen Kanälen kein gutes Haar an der Behörde lässt.

Had to take a picture in front of the @SECGov building while in town. (in case you’re wondering…no, Chair Gensler did not invite us in) pic.twitter.com/qfbfU7PrGQ — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 19, 2023

Blackrock – das Zünglein an der ETF-Waage?

Bevor der Bitcoin Spot ETF in den USA genehmigt wurde, gab es eine jahrelange Auseinandersetzung zwischen den Vermögensverwaltern, die Anträge eingereicht hatten, und der US-Amerikanischen Börsenaufsicht. Erst als der größte Vermögensverwalter der Welt Blackrock seinen Hut mit in den Ring warf und die SEC einen Prozess gegen Grayscale verlor, gab es grünes Licht. Die ETF sind für die Kryptowelt deswegen so wichtig, weil sie zum einen Riesenschritt Richtung Regulierung bedeuten und zum anderen, weil Anlegern, vor allem institutionellen Investoren, so der Zugang zum Kryptomarkt erleichtert wird. Nachdem der Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC zumindest vorläufig beendet wurde, gilt der XRP als mehr oder weniger regulierte Kryptowährung. Zudem brodelt natürlich auch die Gerüchteküche, da sowohl der CEO von Blackrock Larry Fink als auch der Chef von Ripple Brad Garlinghouse sehr laut zu dem Thema schweigen. Ob es zuerst einen SOL oder XRP ETF gibt, wird die Zukunft zeigen.

https://twitter.com/bgarlinghouse/status/1834303366924828825

Zuletzt aktualisiert am 13. September 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Memebet Token - 70 % des Gesamtangebots sind für den Vorverkauf und Prämien vorgesehen Memecoin-Wetten: Setze $MEMEBET im Casino ein und erhalte Boni

Community-Presale: 70% der Token für Presale & Belohnungen

Airdrops: Gewinne durch Wetten auf den Leaderboards

Keine KYC: Anonymes Spielen im Telegram-Casino 9.9 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.