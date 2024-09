Krypto News: Der ultimative Altcoin Guide für den Bullrun in Q4! Maximale Gewinne, maximales Potenzial – jetzt kaufen? 

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Krypto-Bullrun in Q4: Das vierte Quartal 2024 verspricht spektakuläre Gewinne für Krypto-Investoren. Einer der beliebtesten Krypto-Influencer der Branche ist überzeugt: „Die Sterne stehen günstig für eine monumentale Krypto-Rallye“. Was sollten Anleger wissen, um maximale Gewinne einzufahren?

Welche Kryptowährung kaufen?

Nur eine kurze Pause bevor der Bullrun weitergeht? Innerhalb der letzten 24 Stunden sehen sich viele Kryptowährungen wieder unter Druck: Allen voran Bitcoin (BTC), der über Nacht rund 2,65 Prozent verlorengeben musste und sich auf 63.909 US-Dollar zurückgezogen hat. Auch Binance Coin (BNB) verliert mit -2,96 Prozent einen Teil seiner jüngsten Gewinne, bei Dogecoin (DOGE) sieht es trotz Elon Musks erneuter Befürwortung auch nicht besser aus (-4,43 Prozent).

Immerhin: Einige Coins behalten ihre Aufwärtsrichtung bei und legen weiter zu, darunter Ripples XRP (+3,97 Prozent – kurzfristiges Preisziel: 31 US-Dollar) und Bittensor (TAO, +9,23 Prozent).

Größte Gewinner: Ethena (ENA) mit +11,29 Prozent und Mina Coin (MINA, +10,73 Prozent).

Größte Verlierer: Memecoin Shiba Inu Coin (SHIB, -5,68 Prozent nach einem Plus von 27,4 Prozent innerhalb der letzten Woche) und Nervos Network (CKB, -4,61 Prozent).

Viele Anleger blicken auf das ständige Auf und Ab bei den Krypto-Kursen, warten auf eindeutigere Bewegungen – und sehen von einem Investment ab. Wichtig hierbei: Genau jetzt könnte ein guter Zeitpunkt sein, Kryptowährungen zu kaufen. Darauf weist beispielsweise Top-Krypto-Influencer Miles Deutscher in einer neuen Prognose hin. Er betont „fünf kritische Faktoren“, die den Bullrun im vierten Quartal beflügeln werden – und die Anlegern maximales Potenzial ermöglichen.

5 kritische Faktoren für den Bullrun in Q4

1. Bitcoins Ausbruch in Richtung neue Allzeithochs. „Bitcoin führt, Altcoins folgen“, so Deutscher. Es braucht nur einen Kurssprung der Kryptowährung Nummer 1, und die Mehrzahl der Altcoins wird ebenfalls deutlich aufwerten.

1. A confirmed $BTC breakout.#Bitcoin leads, altcoins follow. BTC has just had its first daily candle close above $65k. This is a key midrange pivot point that is essential to hold in order to test ATHs. Now we’re just looking for a weekly/monthly close. 👀 pic.twitter.com/9IerimtViQ — Miles Deutscher (@milesdeutscher) September 28, 2024

2. Bullishe Chartsignale bei Altcoins. Wie bei BTC auch haben wir gerade den ersten offiziellen neuen Höchststand bei Altcoins erreicht, kommentiert Deutscher. Die Folge: Das könnte den Beginn eines neuen Aufwärtstrends signalisieren.

3. Günstiger makroökonomischer Hintergrund. Deutscher nennt einerseits die Zinssenkungen der US-Notenbank als bullishen Faktor, ergänzt:

„China hat ebenfalls seine größte Zinssenkung seit 2020 vorgenommen und gibt nun aktiv Impulse für die Weltwirtschaft.“

Dazu mehr unter Punkt 5.

4. Aktien auf Allzeithöchstständen. Deutscher hält es nur für noch eine Frage der Zeit, bis Bitcoin Aktien folgt und pumpt. Preisziel: 81.000 US-Dollar.

4. Stocks are at ATHs.$BTC usually doesn’t lag equities for long. If it catches up, this would imply a price of $81k (see below). https://t.co/RNcNvwOcMZ — Miles Deutscher (@milesdeutscher) September 28, 2024

5. China als bullisher Faktor. Der Krypto-Analyst betont: China wolle umgerechnet mehr als 140 Milliarden US-Dollar an „langfristiger Liquidität“ in den Markt pumpen. Ein gutes Zeichen sowohl für BTC als auch für Aktien weltweit.

5. China is stimulating their economy. They are set to inject ~1 trillion yuan ($141.7bn) in “long-term liquidity” into the market. This should bode well for both equities and especially BTC, which is a highly sensitive asset to global liquidity. pic.twitter.com/VYOw95LieU — Miles Deutscher (@milesdeutscher) September 28, 2024

Deutscher führt auch einige bearishe Aspekte an – darunter etwa, dass die Masse an Kleinanlegern derzeit noch fehlt. Er rät deshalb, sich genau jetzt zu positionieren.

Seine Strategie für maximale Gains: Führende Sektoren auf den Krypto-Märkten erkennen. Deutschers Tipp: AI-Kryptowährungen, Memecoins, RWA-Token und L1-Blockchain-Projekte werden weiterhin stark performen – und die jeweiligen Top-Coins aus diesen Bereichen davon profitieren.

Der Krypto-Experte mahnt: Wer auf maximales Potenzial zielt, muss sich auch für die richtigen Coins entscheiden. Hier steht weiterhin BTC an erster Stelle – keine andere Kryptowährung bietet das gleiche Verhältnis von Risiko und potenzieller Rendite (wer investieren möchte: Bitcoin kaufen mit Banküberweisung ist beispielsweise eine komfortable Option). Doch auch viele Altcoins bieten attraktive Möglichkeiten.

Step 1: Identify sector leaders. Projects with strong mindshare and relative strength are likely to keep winning. I think AI, memes, RWA and L1s will continue to be at the forefront – with the leaders in each sector being clear beneficiaries. — Miles Deutscher (@milesdeutscher) September 28, 2024

Welche Altcoins das sind und welche 25 Altcoins Deutscher für Q4/2024 für besonders bullish hält, das verrät der beliebte Krypto-Analyst in dieser Prognose.

Wichtig hierbei: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2024

