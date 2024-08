Krypto so einfach wie herkömmliche Zahlungen – Wie sind die Anlageaussichten von SpacePay ($SPY)?

SpacePay ($SPY) ist das neueste Kryptoprojekt, das Aufmerksamkeit erregt. Trotz der Höhen und Tiefen auf dem breiteren Markt, SpacePay stand ständig im Rampenlicht. Das revolutionäre neue Projekt bietet Händlern und Zahlungsunternehmen einen Zugang zum erschwinglichen Kryptohandel. Es ist eine der wichtigsten Kryptowährungen dieses Jahres.

Kryptowährungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Zukunft digitaler Zahlungen. Doch lange Zeit blieben sie ein ferner Traum. SpacePay ändert dies. Es bietet Händlern und Zahlungsunternehmen futuristische Kryptowährungs-Zahlungslösungen, die einfach und zugänglich sind.

Mit SpacePays einfach zu verwendender Zahlungs-APK können Händler Kryptotransaktionen in ihre POS-Abläufe integrieren. Sie können sich kostengünstig für den Service anmelden und sich für Zahlungen in ihrer lokalen Währung entscheiden. Das Ergebnis sind reibungslose, schnelle und sichere Kryptotransaktionen.

Da die Zahl der Krypto-Nutzer auf dem gesamten Markt wächst, bietet SpacePay Händlern und Zahlungsunternehmen eine robuste Brücke zur jungen Bevölkerungsgruppe. SpacePay wurde so konzipiert, dass es den gesetzlichen Standards vollständig entspricht und weltweit zugänglich ist. Der Einstieg in SpacePay ist ganz einfach. Käufer müssen lediglich einen QR-Code am Terminal scannen. Beliebte Wallets wie Ledger, Metamask und Coinbase werden unterstützt. Es gibt keine komplizierten Prozesse.

All diese Faktoren haben dem Projekt massive Aufmerksamkeit in der Branche eingebracht. So flossen in der privaten Investitionsphase rund 750.000 US-Dollar in das Projekt. Bei den CorporateLiveWire Global Awards 2022/23 wurde es mit der Auszeichnung „Neue Zahlungsplattform des Jahres“ ausgezeichnet.

Treten Sie SpacePay bei auf Telegram und Twitter für die neuesten Updates zur Projektentwicklung.

SpacePay ist diesen Monat eine der heißesten Altcoins. Investoren drängen sich im laufenden Vorverkauf von $SPY-Tokens in Erwartung eines wilden Anstiegs bei der Veröffentlichung. Hier ist ein kurzer Blick auf die Gründe, die sie antreiben.

The new ERC-404 tokens blend ERC-20 and ERC-721 standards for use in fractionalized NFTs 🎭🖼️

With these tokens you can swap it like a token on @Uniswap and also list it like an NFT on @OpenSea

What are your thoughts on ERC-404 tokens? 🤔 pic.twitter.com/C4tFFSWcsD

— SpacePay (@SpacePayLTD) August 1, 2024