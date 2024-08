Neiro Ethereum – der nächste große Hundecoin oder der nächste große Scam?

Ein Baustein für den großen Erfolg von Dogecoin ist das Meme der Hündin Kabosu, dass Billy Markus und Jackson Palmer als Logo im Jahr 2013 für ihren Token wählten. Das Meme mit der erstaunt dreinblickenden Shiba Inu Hündin Kabosu stammte zwar schon aus dem Jahr 2010, ging aber erst 2013 im Zuge von Dogecoin viral und legte damit den Grundstein für viele weitere Hunde-Meme-Coins. Die Hündin Kabosu starb im Juni 2024 im stolzen Alter von 18 Jahren. Ende Juli verkündete die ehemalige Besitzerin von Kabosu, dass sie eine neue Shiba Inu Hündin adoptiert hat, nämlich Neiro. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis auch dieser Hund einen eigenen Meme-Coin bekommen sollte. Dieser wurde mit Neiro Ethereum (NEIRO) nur wenige Tage später gelauncht. Der Coin notiert derzeit bei 0,1228 US-Dollar und die Marktkapitalisierung liegt bei rund 126 Millionen US-Dollar. Sowohl der Kurs als auch die Marktkapitalisierung sind in den letzten 24 Stunden um rund 14 % gesunken.

Ob es sich bei Neiro Ethereum um einen Scam beziehungsweise Honeypot handelt, wird an dieser Stelle vermutlich nicht abschließend geklärt werden können, denn es gibt Anzeichen, die sowohl dafür als auch dagegen sprechen. Der Blockchain Detektiv Wazz warnte Ende Juli auf X davor, dass es sich bei dem Projekt um einen „Honeypot“ handeln könnte.

Beware, biggest $NEIRO token on Ethereum is a honeypot

It bypasses most automated scan tests but owner is constantly calling AutomatedMarketMaker() with addresses, which modifies the transfer() function, likely blacklisting any new buyers.

Most scans are not detecting this pic.twitter.com/HE5H3tEoqt

— Wazz (@WazzCrypto) July 28, 2024