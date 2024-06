Beercoin stürzt um 51 % ab – der nächste große Meme-Coin Rug Pull?

Meme-Coins sind im Kryptouniversum enorm beliebt. Die Token haben sich mittlerweile als Alternative zu den „ernsten“ Token wie Bitcoin, Ethereum oder Solana etabliert und viele Projekte pflegen ihr Underdog Image diesbezüglich ziemlich sorgfältig. Zudem senken die Scherzwährungen, wie sie von ihren Fans liebevoll und von den Kritikern abschätzig genannt werden, durch ihre niedrigen Preise die Einstiegshürde in die Kryptowelt. Leider gibt es auch bei den Meme-Coins immer wieder zu Rug Pulls oder Pump and Dump Token. Jetzt steht der Beercoin im Verdacht, lediglich ein Scam zu sein. In den letzten 24 Stunden verlor der BEER knapp 50 % an Wert, auf Wochensicht sogar rund 83 %. Auch die Marktkapitalisierung crashte auf circa 44 Millionen US-Dollar.

Bei Beercoin stehen Vorwürfe des Insiderhandels im Raum. Den Stein ins Rollen brachte der Kryptoanalyst WAZZ. Er twitterte, dass BEER einer der größten und durchdachtesten Meme-Scams der jüngsten Vergangenheit ist. Rund 50 % der gesamten Token würden von Insidern beziehungsweise dem Team kontrolliert werden.

The Solana shitcoin $BEER went down 80% a few days after listing on @Bybit_Official with insiders/team cashing out $15M+

The team/insiders controlled 50%+ of supply

One of the biggest and more ellaborate meme scams I’ve seen so far

here are the wallets that caused the dump🧵 pic.twitter.com/ngdtVs7T0F

— Wazz (@WazzCrypto) June 13, 2024