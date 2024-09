Nicht verpassen: Raboo (RABT) könnte nach Pepe und Shiba Inu (SHIB) den Markt dominieren!

Die Kursprognosen für PEPE und SHIB sind zunehmend optimistisch. Die beiden Meme Coins verzeichneten einen Anstieg des Handelsvolumens um mehr als 30 %, und Analysten sagen, dass der Kryptomarkt auf dem Weg zu einer Erholung ist. Bis zum Jahresende wird PEPE eine 2-fache und SHIB eine 3-fache Kurserholung erreichen.

Raboo ($RABT), auf der anderen Seite, übertrifft sowohl PEPE als auch SHIB, mit Prognosen, die auf eine 1.000% Rallye am Starttag hinweisen. Raboo’s $RABT-Token ist ein KI-gestützter Meme-Coin mit einem Social-Fi-Ansatz, bei dem Investoren in seinem laufenden Presale über 2 Mio. $ gesammelt haben.

Der Kurs von PEPE stieg auf ein neues Allzeithoch von 0,000017 $ und entfachte die Aufregung um Meme-Coins. Die Aufregung verflog jedoch schnell wieder, sodass der Meme-Coin mit dem Frosch-Thema zweistellige Verluste hinnehmen musste. Da sich der Kryptomarkt nach einem Massenausverkauf wieder erholt, sind PEPE-Inhaber optimistisch, dass sich der PEPE-Preis bis Ende 2024 verdoppeln oder verdreifachen könnte.

Frühe PEPE-Inhaber sind jedoch immer noch im Gewinn, da der Meme-Coin im letzten Jahr um mehr als 820 % gestiegen ist. Trotz des Rückgangs des PEPE-Kurses um 17,5 % in den letzten 30 Tagen sagen Analysten eine Erholung voraus, wenn PEPE die kritische Unterstützung in seiner aktuellen Preisspanne beibehält.

Im Laufe der Jahre verzeichnete der Kurs von Shiba Inu volatile Kursschwankungen und lockte Meme-Coin-Jäger an, die auf kometenhafte Gewinne auf dem Kryptomarkt aus waren. Der Meme-Coin mit dem Thema Hund hat seinen Platz unter den Top 20 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung behauptet. Die Netzwerkaktivität ist mit einem Anstieg von bis zu 26 % an manchen Tagen sprunghaft angestiegen.

Diese erhöhte Marktaktivität hat ein Wiederaufleben der zinsbullischen SHIB-Preisprognosen gesehen, wobei einige eine 10-fache Rallye für SHIB von seinem aktuellen Preis von $0,000013 prognostizieren.

⏪ 2024 Recap of Shiba

Shiba grows bigger, gets stronger, and never slows…

Be part of the future!

Be part of the Shiba!!!!!!! pic.twitter.com/LZ9kssdTpJ

— Shib (@Shibtoken) August 13, 2024