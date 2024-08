NVIDIA, die KI Coins und der Kryptomarkt – von Rekordzahlen und Abverkäufen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Krypto- und der Aktienmarkt sind mittlerweile sehr viel enger miteinander verbunden, als das so manchem Kryptoenthusiasten lieb ist. Auch wenn Kryptowährungen eigentlich dezentral sind und eine Alternative zum traditionellen Finanzmarkt darstellen sollen, zumindest hatte das Satoshi Nakamoto so im Sinn, als er 2009 den Bitcoin launchte. Wie nah die beiden Welten mittlerweile beieinander liegen, beweist unter anderem die jüngste Vergangenheit. Anfang August ging die japanische Börse in die Knie. Der Leitindex Nikkei brach um 12 Prozent ein, was sich auch auf den Dow Jones und den DAX auswirkte. Aber nicht nur die Börsen waren von dem Absturz betroffen, auch der Kryptomarkt hatte mit Kursverlusten zu kämpfen. Kurzfristig fiel der Bitcoin sogar unter 50.000 US-Dollar. Jetzt veröffentlichte der Chiphersteller NVIDIA seine Zahlen.

NVIDIA mit Rekordergebnis – und die Aktie fällt

Jetzt hat der Chiphersteller seine Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Es gelang dem Unternehmen sogar, die Zahlen aus dem ersten Quartal zu übertreffen. Damals belief sich der Umsatz auf rund 26 Milliarden US-Dollar. Für das zweite Quartal konnte NVIDIA einen Umsatz von 30 Milliarden US-Dollar erreichen und hat damit die Erwartungen übertroffen. Für das nächste Quartal erwartet das Unternehmen dann einen Umsatz von etwa 32 Milliarden US-Dollar. Zudem wurde angekündigt, dass NVDIA ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 50 Milliarden Dollar plant. Doch der Aktienkurs entwickelt sich momentan nicht ganz so positiv. Die NVIDIA Aktie fiel um rund 2 Prozent in den letzten 24 Stunden und notiert derzeit bei etwa 120 US-Dollar. Ein Faktor für den Rückgang sind vermutlich Berichte über Produktionsprobleme einer neuen Chip Generation, die NVIDIA auch einräumte. Zudem verlangsamt sich das Wachstumstempo. KI ist zwar nach wie vor sehr gefragt, aber eben in einem normalen Maß.

Bring digital humans and game characters to life with NVIDIA ACE.🧑 With new on-device RTX AI models, game publishers are creating characters that will be able to interact with players better than ever before. Dive into this week's #AIDecoded👉 https://t.co/Izhid02pTr pic.twitter.com/RjtGDZyIfS — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) August 21, 2024

Wie reagiert der Kryptomarkt auf NVIDIA?

Nachdem NVIDIA gestern seine Zahlen veröffentlichte, traten die Kryptowährungen zunächst eine Reise gen Süden an. Der Bitcoin fiel kurzfristig sogar unter die „magischen“ 60.000 US-Dollar. Der Abverkauf war allerdings nur kurzfristig. Heute sieht die (Krypto-) Welt dagegen ganz anders aus. In den letzten 24 Stunden legte die Gesamtmarktkapitalisierung um 2,56 % zu und der Bitcoin notierte zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 60.899 US-Dollar. Auch die Marktkapitalisierung der KI Coins stieg wieder und liegt derzeit bei rund 29 Milliarden US-Dollar. Die Nummer eins im KI-Coin Ranking Near Protocol legte in den letzten 24 Stunden um 1,48 % zu und notiert derzeit bei 4,52 US-Dollar. Die Nummer zwei im KI-Coin Ranking ICP legte in den letzten 24 Stunden um 3,12 Prozent zu und notiert aktuell bei 8,05 US-Dollar. Render (RENDER) und Artificial Superintelligence Alliance (FET) haben hingegen mit Verlusten zu kämpfen. Auf Wochensicht konnten beide Coins allerdings zweistellig zulegen: RENDER um 13,74 Prozent und FET um 24,34 Prozent. Zwar gilt NVIDIA als Kryptounternehmen, da das Unternehmen auch sogenannte ASICS entwickelt, die beim Mining benötigt werden, die aktuellen Kursentwicklungen, vor allem der KI Coins, zeigen aber, dass die Werte nicht unbedingt immer miteinander korrelieren.

Kryptounternehmen und der Aktienmarkt

Neben NVIDIA haben auch noch weitere Unternehmen den Schritt an die Börse gewagt, die entweder mittelbar oder unmittelbar mit der Kryptowelt zusammenhängen. Eines der bekanntesten Unternehmen ist vermutlich Coinbase. Die zweitgrößte Kryptobörse der Welt wagte 2021 den Schritt an den Nasdaq. Die Aktie notiert im Moment bei rund 196 US-Dollar. Weitere börsennotierte Unternehmen, auf die Kryptoenthusiasten „ein Auge“ werfen sollten, sind unter anderem Riot Platforms, PayPal und Micro Strategy. Das Unternehmen Riot Platforms Inc. mit Sitz in den USA hat das Ziel, die weltweit führende Bitcoin basierte Infrastrukturplattform zu werden. Das Unternehmen zählt zu den größten Mining Unternehmen weltweit, hat aber dementsprechend auch mit den Problemen zu kämpfen, die sich seit dem Halving auftun. Den Zahlungsanbieter PayPal werden vermutlich die wenigsten mit Kryptowährungen in Verbindung bringen, außer vielleicht als Möglichkeit Coins damit zu bezahlen. Tatsächlich hat PayPal aber in den USA einen sehr erfolgreichen Stablecoin PYUSD gelauncht, der erst kürzlich die 1-Milliarden-Dollar-Marke geknackt hat. Das Unternehmen MicroStrategy ist eigentlich ein amerikanischer Softwarehersteller. Der Gründer CEO Michael Saylor ist glühender Bitcoin Fan und im Jahr 2020 hat das Unternehmen angefangen, freie Liquidität in die Kryptowährung zu investieren. Über 220.000 Bitcoin hat das Micro Strategy mittlerweile im Bestand.

Each day I grow more ₿ullish. pic.twitter.com/SenFNBLsP5 — Michael Saylor⚡️ (@saylor) August 29, 2024

Übrigens: Natürlich dauerte es nicht lange, bis die Meme-Coin Community Jensen Huang, den CEO von NVIDIA für sich entdeckte. Der JENSEN läuft auf Solana und notiert derzeit bei 0,0003047 US-Dollar. (Quelle: Coingecko).

Zuletzt aktualisiert am 29. August 2024

