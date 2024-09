Ripple News: RLUSD-Stablecoin könnte XRP-Preisexplosion schneller als gedacht auslösen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Bereits im April 2024 erklärte Ripple Labs, dass ein eigener Stablecoin geplant sei. Der RLUSD-Token soll dabei die bisherigen Technologien, die mit dem nativen XRP-Token funktionieren, komplettieren und weitere Möglichkeiten bieten. Angesichts dessen werde der kommende Stablecoin laut Ripple CEO Brad Garlinghouse derzeit sowohl auf dem XRP-Ledger als auch auf der Ethereum-Blockchain getestet.

Außerdem erklärte Garlinghouse nun, dass die Veröffentlichung nicht mehr lange auf sich warten lässt. Wir verraten genau, was hinter dem Stablecoin steckt und wie die Einführung des RLUSD-Tokens den XRP Kurs beeinflussen könnte.

Was macht den RLUSD-Stablecoin besonders?

Bereits im Vorfeld der Ankündigung im April erklärte Ripple Labs, dass der RLUSD-Token vollständig durch US-Dollar sowie durch kurzfristige US-Staatsanleihen gesichert sei. Dabei sei das Hauptziel der Einführung des neuen Stablecoins, dass das Ripple-Netzwerk einerseits diversifizierter aufgestellt ist, andererseits soll laut Garlinghouse die allgemeine Zahlungsinfrastruktur nachhaltig verbessert werden. Dabei sieht sich Ripple in direkter Konkurrenz zu Tether (USDT) sowie dem USDC-Token, der von Circle ausgegeben wird. Diese beiden Stablecoins dominieren aktuell den Krypto-Markt und sind mit einer Marktkapitalisierung von 118 Milliarden US-Dollar (USDT) und 34,6 Milliarden US-Dollar (USDC) fest in der Top-10-Liste der größten Kryptowährungen verankert.

Wow! 💥 David Schwartz on #Stablecoins: “The growth of tokenized assets is forecast to hit $16 trillion by 2030!”#RLUSD will dominate the entire stablecoin market! #XRP 💸 pic.twitter.com/WqnUqoXdeg — AIFinInsights (@aifininsights) September 3, 2024

Ein weiterer Hauptgrund, warum Ripple in den Stablecoin-Sektor eindringen möchte, wird von David Schwartz, CTO des XRP-Unternehmens, geliefert. In einem aktuellen Video erklärt er, dass tokenisierte Vermögenswerte bis zum Jahr 2030 auf ein Niveau von über 16 Billionen US-Dollar ansteigen werden. Ripple möchte bis dahin mit dem eigenen RLUSD-Coin den Markt dominieren, was unsere XRP Prognose bullish beeinflusst.

Im Zuge der Erweiterung des Ripple-Netzwerks sind immer wieder Fragen laut geworden, die Informationen zu einem Börsengang des Unternehmens forderten. Garlinghouse erklärte diesbezüglich allerdings, dass sich seine Einstellung trotz baldiger Einführung des eigenen Stablecoins nicht geändert habe. Laut Garlinghouse habe die Securities and Exchange Commission (SEC) – also die US-amerikanische Börsenaufsicht – eine „ziemlich feindselige“ Einstellung gegenüber Kryptowährungen und den dahinter stehenden Unternehmen, was einen Börsengang schwierig machen würde. Bis vor wenigen Wochen noch lang Ripple Labs mit der SEC in einem jahrelangen Rechtsstreit.

Ripple Prognose: Wie stark wird RLUSD den XRP-Token pushen?

Die derzeitige Testphase von RLUSD und die Aussagen von Garlinghouse über einen Starttermin “in den nächsten Wochen” sorgen für Spekulationen rund um den XRP-Token. Denn bisher konnte die Kryptowährung von Ripple weiterhin nicht davon profitieren, dass auf der einen Seite das Gerichtsverfahren mit der US-Börsenaufsicht beendet wurde, andererseits scheint auch noch kein wirklicher Hype um den kommenden Stablecoin entstanden zu sein. Denn seit einigen Wochen bewegt sich der XRP-Kurs in einer Konsolidierungsphase seitwärts. So wurde im vergangenen Monat lediglich ein Gewinn von 1,64 Prozent erreicht (siehe Bild unten). Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der XRP-Preis bei 0,5555 US-Dollar.

Es ist aktuell also fraglich, wie groß der Einfluss von RLUSD auf XRP sein wird, denn solange nicht klar ist, wie relevant der neue Stablecoin überhaupt für die Krypto-Welt sein wird, zeigen sich viele Anleger eher zurückhaltend. Denn XRP steht und fällt in erster Linie mit der Anzahl der Händler und Investoren, die den Token kaufen und halten – was derzeit für viele Anleger keine Priorität zu sein scheint.

Auch wenn RLUSD durchaus das Potenzial besitzt, den Krypto-Markt und XRP nachhaltig zu beeinflussen, dürfte für die kommende Zeit der Bitcoin-Kurs den wichtigsten Indikator darstellen. Denn solange die größte Kryptowährung der Welt nicht mit einem Bullenmarkt beginnt, werden auch Altcoins wie XRP kaum Kursgewinne erhalten können. Trotzdem kann es sich lohnen, den Start von RLUSD in einigen Wochen im Auge zu behalten. Denn es ist durchaus denkbar, dass der Hype den XRP-Token – nicht zuletzt dank eines stärkeren Einsatzes im Bankensystem – auf ein Preisniveau von bis zu 3 US-Dollar heben wird (wir berichteten).

Zuletzt aktualisiert am 4. September 2024

