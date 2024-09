Ripple Kurs Prognose: Darum kÃ¶nnte der XRP-Preis bald 3 US-Dollar erreichen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Derzeit ist die Stimmung am Krypto-Markt äußerst bearish eingestellt und auch XRP folgt dieser Stimmung. Obwohl der Ripple-Token in der vergangenen Woche eine signifikante Kurskorrektur erleben musste, gibt es doch einige Gründe, die für eine baldige Trendumkehr sprechen.

Allen voran könnte langfristig die Tatsache für Kursgewinne sorgen, dass der langjährige Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der US-Börsenaufsicht SEC ein Ende gefunden hat. Weiterhin gibt es jedoch auch spannende Neuigkeiten vom XRP-Unternehmen, die eine weltweite Revolution versprechen. Wir verraten, was genau dahintersteckt.

Neue Pläne für globale Bankenstruktur: XRP auch für kleine Banken?

Bereits am 30. August verkündete Ripple Labs in einem offiziellen Blog-Post, dass die hauseigene Technologie nun auch kleinen Banken zugänglich gemacht werden soll. In dieser Pressemitteilung wurde unter anderem erklärt, wie genau der Zugang für kleine Banken weiterhelfen kann und soll: Das von Ripple Labs entwickelte RTGS-System (Real-Time Gross Settlement System, zu Deutsch: Echtzeitbruttoabrechnungssystem), das über die XRP-Blockchain-Technologie läuft, soll schnelle Zahlungen auch auf internationaler Ebene ermöglichen.

Außerdem sollen die Kosten für die Banken dadurch reduziert werden, dass eben keine Drittanbieter oder Zwischenhändler benötigt werden. Gleichzeitig haben kleinere Banken auch die Möglichkeit, auf die anpassbaren Technologien von Ripple zurückzugreifen und diese auf die eigenen Bedürfnisse maßschneidern zu lassen.

🚨 BOOOOOOOOOOOOOOOOOM: “Every Bank WILL Be Using $XRP By 2025!!” The CEO of Japan’s leading bank has just confirmed it—this is the way forward. #XRP pic.twitter.com/zKp45m4jDO — Brett (@Brett_Crypto_X) September 1, 2024

Tatsächlich gibt es bereits erste Partnerschaften in einigen südostasiatischen Ländern sowie mit Staaten im Nahen Osten, die auf den Einsatz der XRP-Blockchain und den damit verbundenen Technologien vertrauen. Weitere Partnerschaften könnten in den kommenden Monaten folgen und dafür sorgen, dass Ripple Labs nicht nur im internationalen Finanzsystem eine immer wichtigere Rolle einnehmen könnte, sondern dass auch der native XRP-Token dann an Wert gewinnt. Das bisherige Allzeithoch, das derzeit bei 3,40 US-Dollar liegt, dürfte dann ein realistisches Ziel im kommenden Jahr werden und die XRP Prognose damit bullish halten.

Wichtig hierfür ist auch das Ende des Gerichtsverfahrens zwischen der SEC und Ripple Labs, dessen Urteil eine milde Strafzahlung von etwa 150 Millionen US-Dollar verlangt. Dies wird als klarer Sieg für das Krypto-Unternehmen gesehen, denn die US-Börsenaufsicht hatte über 2 Milliarden US-Dollar an Strafzahlungen verlangt. Nun hat die SEC noch bis zum 07. Oktober Zeit, um in Berufung zu gehen – obwohl ein anderes Urteil von vielen Finanzexperten als unwahrscheinlich angesehen wird.

XRP-Kurs derzeit mit schwacher Leistung

Gerade ein Blick auf die vergangene Woche (siehe Bild unten) verrät, dass XRP allerdings aktuell bis jetzt nicht von den positiven neuen Nachrichten profitieren konnte. So verlor die Kryptowährung von Ripple Labs alleine in den letzten sieben Tagen 7,88 Prozent an Wert und wurde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 0,551 US-Dollar gehandelt.

Der aktuelle XRP Kurs wird aktuell von stärkeren Abverkäufen beeinflusst, sodass in den letzten 24 Stunden das Handelsvolumen um fast 60 Prozent erhöht war, während die Marktkapitalisierung auf unter 31 Milliarden US-Dollar gefallen ist.

Einer der größten Einflüsse in den kommenden Wochen könnte eine Veränderung am US-Leitzins sein: Am 17. und 18. September tritt die US-Notenbank Federal Reserve zusammen, um über eine Senkung des aktuellen Zinssatzes von 5,5 Prozent zu diskutieren. Viele Finanzexperten gehen davon aus, dass die sinkende Inflation in den letzten Wochen dazu führt, dass eine entsprechende Zinssenkung beschlossen wird. Dies könnte sich wiederum äußerst bullish auf die Krypto-Welt auswirken – allen voran Bitcoin dürfte zunächst der große Gewinner sein, bevor Altcoins wie XRP nachziehen können.

XRP-Anleger haben in den kommenden Wochen also einige spannende Ereignisse, die es zu beobachten gilt: Eine etwaige Zinssenkung, ein Berufungsverfahren der SEC und weitere Partnerschaften mit Banken sind die wichtigsten Faktoren, die jetzt den XRP Kurs beeinflussen werden.

Zuletzt aktualisiert am 2. September 2024

