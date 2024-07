SpacePay: So wird die Zahlung mit Kryptowährungen ganz einfach

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Kauf von Waren und die Bezahlung von Dienstleistungen mit Kryptowährungen ist kein Traum mehr. Dieses neue Projekt ist genau das, was Sie brauchen, um dies zur Norm zu machen. SpacePay, ein Fintech-Startup mit Sitz in London, macht Zahlungen per Kryptowährung zur Realität. Durch den Einsatz der Blockchain-Technologie bietet es sichere, günstigere und flexible Zahlungslösungen.

Die Plattform ermöglicht reibungslose Transaktionen sowohl für Kunden als auch für Händler, indem sie die Lücke zwischen herkömmlichen Zahlungsmethoden und dem Ökosystem digitaler Währungen schließt.

Was Sie über SpacePay wissen müssen

Über SpacePay können Benutzer Krypto-Assets problemlos zu wettbewerbsfähigen Kursen in Bargeld umwandeln. SpacePay ist für Benutzer weltweit äußerst vielseitig, da es 325 Wallets unterstützt. SpacePay sorgt in der digitalen Zahlungswelt für Aufsehen, indem es die Blockchain-Technologie nutzt. Dies bietet Benutzern eine robuste Schutzebene für ihre Finanzdaten.

Durch die Umgehung traditioneller Bankkanäle gelingt es SpacePay außerdem, die Gebühren niedrig zu halten und internationale Überweisungen zu beschleunigen. Das Unternehmen hat in der Branche für Aufsehen gesorgt. Es hat sich rund 750.000 US-Dollar von privaten Geldgebern gesichert und sich bei den CorporateLiveWire Global Awards 2022/23 sogar den Titel „Neue Zahlungsplattform des Jahres“ gesichert. Diese Erfolge deuten darauf hin, dass SpacePay an Fahrt gewinnt und auf Wachstumskurs sein könnte.

🚀 Join our prediction contest and transform your shopping experience with #SpacePay! 🤩Imagine a world where you could spend your cryptocurrency in any store. What will you buy first? 🛍️ QT this post and share your first purchase idea with #SpacePay hashtag for a chance to win… pic.twitter.com/CjMb8g6exd — SpacePay (@SpacePayLTD) April 23, 2024

Eines der Hauptmerkmale von SpacePay ist seine Verfügbarkeit rund um die Uhr. Benutzer können jederzeit und von überall aus Geld senden oder Zahlungen tätigen – ein großes Plus für die heutige „Always-on“-Welt und globale Geschäftslandschaft.

Auch ein Umweltaspekt spielt eine Rolle: Die digitalen Transaktionen von SpacePay haben im Vergleich zu herkömmlichen Bankmethoden tendenziell einen geringeren CO2-Fußabdruck. Dieser umweltfreundliche Aspekt könnte Verbraucher ansprechen, die sich zunehmend ihrer Umweltauswirkungen bewusst sind.

Potenzielle Investoren sollten ihre Hausaufgaben machen und prüfen, wie sich SpacePay im Vergleich zu etablierten Unternehmen und anderen Newcomern auf dem Gebiet schlägt. Für Anleger, die sich für nachhaltige Technologien interessieren, könnte SpacePay besonders attraktiv sein.

Innovative Features und Marktpotenzial

Die innovativen Funktionen von SpacePay, wie die sofortige Transaktionsabwicklung und die umfassende Wallet-Kompatibilität, verbessern das Benutzererlebnis und positionieren die Plattform als führenden Anbieter im Bereich Kryptozahlungen. Darüber hinaus bietet die Plattform Händlern Schutz vor der Volatilität von Kryptowährungen.

Die Hauptmünze des SpacePay-Ökosystems, SPY, bietet Funktionen wie Einkommensbeteiligung, Stimmrecht und Treueprämien. Stakeholder können die Entwicklung der Plattform beeinflussen, indem sie über Entscheidungen zur Integration mit anderen Token und zur geografischen Expansion abstimmen.

Darüber hinaus fungiert der SPY-Token als Treueprämienprogramm, das eine nachhaltige Nutzung der Plattform fördert und eine treue Benutzerbasis aufbaut. Darüber hinaus haben Benutzer, die SPY-Token besitzen, Anspruch auf einen Teil des Quartalsumsatzes des Unternehmens. Dies trägt definitiv dazu bei, ihre Interessen mit der Entwicklung der Plattform zu verknüpfen.

Let’s dive straight into the latest SpacePay simplified, where we're demystifying the concept of blockchain 🔗 What Exactly is a Blockchain? 🤔 Imagine a blockchain as a digital ledger, but instead of being in one place, it's shared across a vast network of computers. This… pic.twitter.com/kqtyUXb1nA — SpacePay (@SpacePayLTD) April 22, 2024

SpacePay veranstaltet vierteljährlich Webinare, um Transparenz zu wahren und Vertrauen aufzubauen, und ermöglicht Inhabern von $SPY-Token die direkte Kommunikation mit dem Führungsteam.

Während dieser Sitzungen gibt das Unternehmen Einblicke in seinen Fortschritt, seine strategischen Pläne und künftige Innovationen. Dieses Governance-System stellt sicher, dass die Ausrichtung des Projekts mit der Vision der Community übereinstimmt.

Zusätzliche Vorteile

Aktive Benutzer von SpacePay, die $SPY-Token besitzen, werden als Erste über neue Updates informiert und können frühzeitig auf neue Funktionen und Produkte zugreifen. Dieser Vorteil belohnt aktive Teilnahme und Engagement innerhalb des Ökosystems.

Der monatlich stattfindende Abstimmungsprozess beinhaltet Anforderungen an den Token-Besitz, um sicherzustellen, dass nur diejenigen, die in den Erfolg der Plattform investiert haben, an der Entscheidungsfindung mitreden können. Die Vorschläge können von neuen Funktionen und Diensten bis hin zu Partnerschaften und Erweiterungen reichen.

Der Abstimmungsprozess und die Ergebnisse werden in einem öffentlichen Register aufgezeichnet, um Transparenz zu gewährleisten und das Vertrauen der Community aufrechtzuerhalten. Nach Abschluss der Abstimmung gibt SpacePay die Ergebnisse bekannt und skizziert die nächsten Schritte zur Umsetzung genehmigter Vorschläge.

Abschluss

Sie sollten sich SpacePay aus mehreren überzeugenden Gründen ansehen: verbesserte Sicherheit, Kosteneinsparungen, wichtige Meilensteine, Flexibilität, ökologische Nachhaltigkeit, innovative Funktionen, Engagement der Community und ein robustes Governance-Modell.

Diese Faktoren tragen zur Attraktivität von SpacePay als vielversprechende Investitionsmöglichkeit im sich rasch entwickelnden Fintech-Sektor bei.

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2024

