Wie FLOCKERZ seine Community mit Vote-To-Earn befähigt

Die Vote-to-Earn-Plattform von FLOCKERZ verändert die Dezentralisierung, wie wir sie kennen. Im Vergleich zu vielen anderen Krypto-Projekten, bei denen Entscheidungen von einer kleinen Gruppe von Menschen getroffen werden, ermöglicht FLOCKERZ seiner Community mehr Kontrolle über die Entscheidungsfindung.

Durch die Nutzung dieser Plattform können die Mitglieder der Community die Zukunft des Projekts mitbestimmen und werden für ihre Arbeit entlohnt. Die Vote-to-Earn-Plattform stellt eine große Veränderung in der Funktionsweise von Meme-Währungen dar. Sie stellt sicher, dass alle Projektbeteiligten Entscheidungen treffen. Schauen wir uns an, wie diese Plattform funktioniert und was sie von anderen unterscheidet.

FLOCKERZ stellt Flocktopia vor

Flocktopia ist der dezentralisierte Verwaltungsrahmen von FLOCKERZ. Es ist auch eine Schlüsselkomponente des Projekts. Jeder Token-Inhaber in dieser DAO hat die Möglichkeit, wichtige Entscheidungen zu beeinflussen. Die Initiative stützt sich nicht auf eine einzelne Organisation oder eine zentrale Behörde. Stattdessen wird über Themen abgestimmt, die von Projektaktualisierungen und neuen Funktionen bis hin zu Werbestrategien reichen.

Um am Abstimmungsprozess teilnehmen zu können, müssen die Nutzer $FLOCK-Token besitzen. Je mehr Token Sie besitzen, desto mehr Einfluss haben Sie bei der Abstimmung. Wenn ein neuer Vorschlag präsentiert wird, stimmen die Mitglieder von The Flock ab. Diese Stimmen beeinflussen die Richtung des Projekts. Dies garantiert, dass die Gemeinschaft ein Mitspracherecht bei den nächsten Schritten hat.

Für jede abgegebene Stimme erhältst du $FLOCK-Token als Vergütung. Je aktiver Sie sich beteiligen, desto mehr Token können Sie verdienen. Dieses System fördert die Beteiligung von Anfang an. Je mehr Sie FLOCKERZ nutzen, desto mehr tragen Sie zum Erfolg des Projekts bei und desto mehr Geld verdienen Sie.

Sich von anderen Meme-Münzen abheben

Mit der Vote-to-Earn-Plattform von FLOCKERZ hat jedes einzelne Flock-Mitglied eine Stimme. Abstimmungen über neue Funktionen, Projekt-Updates oder Marketing-Taktiken fallen unter diese Kategorie.

Die zentrale Behörde wird durch diesen dezentralisierten Verwaltungsrahmen ausgeschaltet. FLOCKERZ ist daher wirklich gemeinschaftsorientiert. Die “Vote-to-Earn”-Methode bietet den Mitgliedern auch Anreize als Gegenleistung für ihr Engagement. FLOCKERZ garantiert, dass Ihre Teilnahme ausgezeichnet wird. Jeder ist aufgefordert, den Verlauf des Projekts mitzubestimmen. Außerdem hat FLOCKERZ einen Einsatzmechanismus, der mehr Vorteile bringt.

Mitglieder, die ihre $FLOCK-Token einsetzen, können passives Einkommen erzielen, indem sie diese für einen bestimmten Zeitraum sperren. Staking ist eine Option mit $FLOCK-Tokens über die FLOCKERZ-Plattform nach dem Kauf. Der Einsatz bietet Renditen von mehr als 15.000% pro Jahr. Investoren haben mehr als 11,6 Millionen Token eingesetzt.

Ein Teil des erfolgreichen Vorverkaufs werden

FLOCKERZ hat einen klar definierten Plan für seine Zukunft vorgelegt. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Nest-Sicherheitsaudits ist das Projekt in die Vorverkaufsphase eingetreten. Laut der Projektwebseite wurden durch den Vorverkauf bereits mehr als 220.000 $ gesammelt. Die nächsten Ziele des Projekts sind die Erhöhung der Sichtbarkeit innerhalb des Ethereum-Netzwerks und die Erweiterung der Community.

Dies bedeutet, dass wir uns darauf vorbereiten, $FLOCK auf den wichtigsten Handelsplattformen zu listen und eine globale Marketingkampagne zu starten. Vote-to-Earn wird nach dem Ende des Vorverkaufs und der Notierung des Tokens offiziell starten.

Auf der Roadmap steht auch die kontinuierliche Entwicklung der Gemeinschaft. Der Flock wird Entscheidungen über die Einführung neuer Funktionen und Entwicklungen treffen. Auf dem Meme-Coin-Markt ist die Vote-to-Earn-Plattform von FLOCKERZ ein gewagter Schritt in Richtung vollständiger Dezentralisierung.

Durch die Befähigung seiner Community garantiert FLOCKERZ, dass alle Entscheidungen gemeinschaftlich getroffen werden. Nutzer können ETH, USDT und BNB verwenden, um FLOCK-Token zu kaufen. Der Wert von FLOCK liegt derzeit bei 0,0055663 $. Gehen Sie auf die Website und melden Sie sich mit Wallet Connect, MetaMask, Coinbase Wallet oder Best Wallet an.

Nachdem Sie ausgewählt haben, wie viele Münzen Sie kaufen möchten, schließen Sie die Transaktion ab. Wenn Sie kein Portemonnaie haben, können Sie auch eine Karte verwenden, um Einkäufe zu tätigen.

Jetzt der FLOCKERZ Community beitreten

