Krypto News: 17 Mio. Nutzer! Der DOGS Airdrop von Toncoin bricht Rekorde – doch der Kurs stürzt ab! Kaufgelegenheit?

Er ist aktuell einer der heißesten Coins der Krypto-Branche, nach kaum einer Kryptowährung suchen derzeit mehr Anleger: DOGS, ein Memecoin von Telegram-Kryptowährung Toncoin (TON), sorgt mit seinem Airdrop für Aufsehen – und bricht dabei Rekorde. Gleichzeitig stürzt der DOGS Kurs allerdings ab. Könnte das eine Kaufgelegenheit darstellen?

Wie verdient man einen Hunde-Airdrop?

Kommt jetzt die Zeit der Telegram Aidrops? Der beliebte Messenger hat gerade mit einem Airdrop für Aufsehen gesorgt – und dabei einen Rekord aufgestellt! Das Team euphorisch im entsprechenden Telegram-Kanal:

„DOGS, ein Meme-Projekt auf TON, inspiriert von Pavel Durovs ikonischer Hundezeichnung, hat zum größten Meme-TGE in der Geschichte der Kryptowährung geführt.“

Hintergrund: „TGE“ bedeutet „Token Generation Event“ und bezieht sich schlicht auf die Schaffung eines Coins und die Verteilung unter den Nutzern. Und genau dieses Event bricht jetzt Rekorde, denn: Dem DOGS-Team zufolge kommen lediglich USDt auf TRON und Ethereum auf noch mehr Eigentümer als DOGS! Sage und schreibe 17 Millionen Krypto-Anleger besitzen nach Angaben des Teams jetzt DOGS-Token:

„In den letzten 2 Wochen sind unsere täglich aktiven Nutzeradressen mehrmals auf die Marke von 1,1 Mio. gestiegen, wobei die Transaktionen an einem Tag einen Spitzenwert von 14,4 Mio. erreichten.“

Insgesamt besitze DOGS die meisten einzigartigen Token-Inhaber auf einer Blockchain überhaupt, kommentiert das Team – und das innerhalb einer Rekordzeit von nur zwei Wochen. Auch auf Portalen wie Coinmarketcap oder Coingecko suchen Anleger wie wild nach Dogs (DOGS).

Doch was für ein Coin ist Dogs (DOGS) überhaupt?

Telegram Kryptowährung Dogs (DOGS): Das steckt dahinter

Dogs (DOGS) ist schnell erklärt: Es handelt sich um einen Memecoin mit Hunde-Thema – ähnlich wie Dogecoin, FLOKI oder Shiba Inu. Entstanden ist DOGS als Reaktion auf einen Aufkleber von Telegram-Gründer Pavel Durov. Der hat, so die Legende, einen Hund namens Spotty gemalt – ursprünglich für einen wohltätigen Zweck. Nun lebt der Memecoin auf der Telegram-Blockchain („The Open Network“, kurz TON).

Könnte DOGS zum neuen Top-5-Memecoin werden – potenziell vielversprechender als der OG-Memecoin Dogecoin (DOGE)? Mehr als 3,8 Millionen Follower hat der offizielle Twitter-Account des Coins – das ist nur unbedeutend weniger als die 3,9 Millionen Menschen, die dem Dogecoin-Account folgen. Keine schlechte Leistung – insbesondere wenn man berücksichtigt, dass es den Memecoin erst seit wenigen Wochen gibt.

Das zeigt: Die rund 900 Millionen aktiven Telegram-Nutzer scheinen durchaus auch ein Interesse an Kryptowährungen zu haben. Gut möglich, dass sich in Zukunft mehr Nutzer für Telegram-Kryptowährungen erwärmen und dann insbesondere DOGS den Vorzug geben, weil das Projekt so eng mit Telegram und seinem Gründer verflochten ist.

Aktuell bietet sich der DOGS Kurs interessierten Anlegern für einen Einstieg an: -5,22 Prozent hat der Telegram-Memecoin innerhalb der letzten 24 Stunden verloren – zahlreiche Anleger nutzen den Airdrop für Verkäufe. Das verdeutlicht: Vielversprechende Airdrops sind für viele Nutzer weiterhin eine attraktive Einnahmequelle.

Das Team ergänzt: Auch die kommenden Telegram Airdrops Catizen (CATI) und Hamster Kombat (HMSTR) könnten enorme Nutzerzahlen anziehen. Potenziell sogar deutlich mehr als DOGS – „Hunderte von Millionen von Nutzern“ seien den Entwicklern zufolge möglich.

Hier geht’s zum Telegram-Kanal von Dogs (DOGS).

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 11. September 2024

