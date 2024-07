Solana Kurs Prognose: Kann der SOL-Token diese Woche die 200-Dollar-Marke knacken?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die letzten Wochen waren für Solana äußerst bullisch, denn der populäre SOL-Token konnte nicht nur besonders starke Gewinne verzeichnen, sondern sogar den BNB-Token vom vierten Platz im Krypto-Ranking nach Marktkapitalisierung verdrängen. Damit ist Solana derzeit die viertgrößte Kryptowährung hinter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Tether (USDT).

Gleichzeitig nähert sich der SOL-Token immer schneller der psychologisch wichtigen Marke von 200 US-Dollar. Dieses Preisniveau wurde zuletzt am 01. April 2024 erreicht – also vor fast vier Monaten. Nun weisen die Zeichen der Zeit jedoch darauf hin, dass Solana schon bald die 200-Dollar-Marke überschreiten wird. Doch kann der SOL-Token dann sogar das bisherige Allzeithoch erreichen oder gar überschreiten?

Solana mit starken Gewinnen: Über 35 % in einem Monat

Ein Blick auf den vergangenen Monat (siehe Bild unten) verrät, dass sich Solana gerade im Vergleich mit den großen Konkurrenten besonders erfolgreich positionieren konnte. So konnte Bitcoin in den letzten 30 Tagen “nur” um 13,91 % zulegen, während Ethereum sogar 0,76 % an Verlust verzeichnen musste. Der Solana Kurs konnte in diesem Zeitraum um satte 35,05 % steigen und damit den SOL-Token stark pushen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt Solana bei einem Preisniveau von 191,69 US-Dollar – und vieles deutet darauf hin, dass schon bald die 200-Dollar-Marke überschritten wird. Alleine die Tatsache, dass die Marktkapitalisierung auf über 89 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, dürfte für viele Anleger Grund genug sein, erneut in den SOL-Token zu investieren und auf noch höhere Kursgewinne zu hoffen.

Die Gründe für den aktuellen Kursanstieg sind vielfältig: Einerseits nähert sich Bitcoin als größte Kryptowährung der Welt der Marke von 70.000 US-Dollar und sorgt damit für eine allgemein bullische Stimmung am Markt, wovon aktuell fast alle Coins profitieren können. Andererseits konnten in den vergangenen Wochen auch viele Meme-Coins hohe Renditen erzielen, was zu einem allgemeinen Hype rund um das Solana-Netzwerk und die Solana Coins geführt hat.

Allen voran konnten die großen Meme-Token Dogwifhat (WIF) und BOOK OF MEME (BOME) zeitweise besonders bullische Rallyes durchleben und so dafür sorgen, dass nach einer längeren Trockenperiode mehr risikofreudige Anleger erneut in den Solana-Meme-Coin-Sektor investiert haben.

Solana Prognose: Überschreitet der SOL-Token die 200-Dollar-Marke?

In den letzten 24 Stunden liegt Solana mit 5,40 % im Plus und sollte sich dieser Trend fortsetzen, dann würde der SOL-Token in den kommenden Tagen die Marke von 200 US-Dollar überschreiten. Fraglich ist natürlich, wie lange der aktuelle Hype halten kann und was für ein Preisniveau im aktuellen Bullenmarkt erreicht wird.

Das bisherige Solana-Allzeithoch liegt bei 259,96 US-Dollar und wurde zuletzt am 06. November 2021 erreicht. Einige Krypto-Analysten behaupten nun, dass diese Marke nicht nur in den kommenden Wochen erreicht, sondern sogar pulverisiert wird. Viele wagen sogar eine Solana Prognose, die von einem Preisniveau von 300 US-Dollar ausgeht, während andere noch bullischer träumen.

Der vor allem auf X (ehemals Twitter) bekannte Krypto-Experte Ali Martinez nennt zum Beispiel ein Preisniveau von 1.000 US-Dollar pro SOL-Token – allerdings ohne wirklichen Zeitraum, in dem diese unglaubliche Prognose realisiert wird. Klar ist jedoch, dass er eine ähnliche Entwicklung am Solana-Chart sieht, wie sie bereits im letzten großen Bullenmarkt 2021 stattgefunden hatte. Damals wurde das Allzeithoch erreicht, nachdem der SOL-Token zuvor für etwas über 30 US-Dollar gehandelt wurde. Das selbe Muster sei nun wieder aufgetreten und könnte – wenn sich die Geschichte wiederholt – einen starken Kursanstieg in den kommenden Wochen und Monaten bedeuten.

Für Investoren, die jedoch eher kurzfristig investieren möchten, könnten hingen die verschiedenen Solana-Meme-Token relevant sein. Vor allem Projekte, die sich aktuell noch im Vorverkauf befinden, könnten in den kommenden Wochen besonders starke Zuflüsse erhalten.

Multi-Chain-Coin Base Dawgz nähert sich 3-Millionen-Marke

Bereits seit einigen Jahren gibt es einen immer größer werdenden Hype um die sogenannten Meme-Coins – also Kryptowährungen, die den Fokus auf Spaß, Memes und Hype legen. Allerdings sind immer öfter Projekte gefragt, die darüber hinaus einen zusätzlichen Mehrwert anbieten. Genau das möchte auch Base Dawgz ($DAWGZ) bieten, denn statt nur auf der Solana-Blockchain eingesetzt zu werden, lässt sich der Token als Multi-Chain-Coin auch auf dem Ethereum-Netzwerk einsetzen. Außerdem ist eine Nutzung auf den Blockchains von Avalanche, Base und der Binance Smart Chain geplant, wodurch eine möglichst große Freiheit und eine dezentrale Nutzung für die Anleger garantiert werden soll.

Gleichzeitig wird ein besonders starker Fokus auf das Wachstum der eigenen Community gelegt. Hierfür wurde extra ein einzigartiger “Share-to-Earn”-Algorithmus entwickelt: Nutzer können selbst Inhalte über die Social-Media-Plattform X erstellen und teilen und sammeln so wertvolle Punkte, die am Ende des derzeit laufenden Presales in $DAWGZ-Token umgemünzt werden.

Ebenfalls interessant: Bereits jetzt ist ein erstes Staking-Angebot über das Ethereum-Netzwerk aktiv, das im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 1.086 % bietet. Gerade frühzeitige Anleger haben so die Möglichkeit, schon jetzt erste Gewinne zu erhalten, bevor Base Dawgz überhaupt offiziell auf den Kryptobörsen gehandelt werden kann.

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2024

