Solana Kurs Prognose: Steht ein neues Allzeithoch jetzt bevor?

Solana gehört zu den größten Gewinnern der letzten Wochen am Krypto-Markt und konnte zeitweise sogar auf Platz 4 des Krypto-Rankings klettern und den BNB-Token überholen. Derzeit liegt der SOL-Token nur etwas mehr als 160 Millionen US-Dollar in Marktkapitalisierung hinter dem direkten Konkurrenten und schafft es zudem, sich nach und nach der psychologischen Marke von 200 US-Dollar zu nähern.

Sollte diese bald überschritten werden, so dürfte Solana sich auch immer schneller dem bisherigen Allzeithoch nähern – und könnte dieses sogar in naher Zukunft überschreiten. Doch warum erfahren das Solana-Ökosystem und der SOL-Token derzeit einen so starken Hype?

Noch immer ist Ethereum mit einer Marktkapitalisierung von aktuell fast 400 Milliarden US-Dollar die unangefochtene Nummer Zwei hinter Bitcoin. Zum Vergleich: Mit 85,2 Milliarden US-Dollar liegt Solana weit hinter dem großen Konkurrenten zurück. Trotzdem gibt es einige Metriken, in denen die Solana-Blockchain das Ethereum-Netzwerk übertreffen kann.

Alleine im letzten Jahr konnte das Total Value Locked (TVL) – also die SOL-Token, die in den verschiedenen DeFi-Bereichen “eingesperrt” sind – um 300 % erhöht werden, während bei Ethereum “nur” eine Verdopplung stattgefunden hat. Natürlich ist Ethereum weiterhin im direkten Vergleich mit einem TVL von 60 Milliarden US-Dollar weiterhin weit vor Solana (hier sind es etwa 6 Milliarden US-Dollar im TVL), doch ist die Nachfrage nach Solana-Produkten stetig am Wachsen.

For the first time ever, Solana surpassed Ethereum in total transaction fees and MEV tips on the weekly timeframe ($25M vs $21M)

Solana validators and stakers are absolutely eating this cycle

