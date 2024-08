Krypto News: Stablecoins mit neuem Allzeithoch – was bedeutet das für die Krypto-Branche?

Ein neuer Rekord beflügelt aktuell die Krypto-Welt: Nachdem die Marktkapitalisierung aller Stablecoins die Marke von 168 Milliarden US-Dollar überschreiten konnte, wurde damit ein neues Allzeithoch für diese Sparte der Kryptowährungen erreicht. Vor allem innerhalb der letzten Wochen ist dieser Wert unerwartet stark gestiegen und konnte damit einen neuen Höchstwert erreichen.

Wir verraten, warum dieser Wert so wichtig für die Krypto-Branche ist, welcher Stablecoin derzeit diese wachsende Krypto-Rubrik dominiert und was die Zukunft bringen könnte.

Das bisherige Allzeithoch der Gesamtmarktkapitalisierung lag in den letzten Jahren bei einem Spitzenwert von 167 Milliarden US-Dollar – also eine Milliarde weniger als das neue Allzeithoch. Dieser Wert wurde zuletzt im März 2022 erreicht und die damals schmalere Stablecoin-Branche profitierte zu diesem Zeitpunkt von dem Hype, der durch einen globalen Krypto-Bullenmarkt ausgelöst wurde.

Die Tatsache, dass laut den Daten von Defillama der aktuelle Gesamtwert aller Stablecoins ein neues ATH erreicht, obwohl der Bullenmarkt derzeit auf sich warten lässt, ist ein klares Indiz dafür, dass mehr und mehr Anleger in die Krypto-Szene wechseln.

Bei einem Blick auf die größten Stablecoins wird zudem klar, welche Kryptowährungen den Markt dominieren: Tether (USDT) besitzt aktuell eine Dominanz von über 70 Prozent und einer Marktkapitalisierung von knappen 118 Milliarden US-Dollar, während der USD Coin (USDC) mit einer Marktkapitalisierung von 34 Milliarden US-Dollar auf dem zweiten Platz liegt und gerade einmal 20 Prozent Marktanteil besitzt. Auf Platz 3 folgt Dai (DAI) mit 5,24 Milliarden US-Dollar. Außerdem ist der USDT-Token die drittgrößte Kryptowährung der Welt und muss sich in Bezug auf die Marktkapitalisierung nur Bitcoin und Ethereum geschlagen geben.

Der größte Unterschied zwischen den klassischen Kryptowährungen und sogenannten Stablecoins liegt darin, dass letztere durch Einlagen gedeckt sind und sich preislich an einer Fiat-Währung (US-Dollar, Euro, etc.) orientieren. So sollen sie ein wichtiges Bindeglied zwischen der Web3-Welt und der klassischen Fiat-Nutzung darstellen.

Die Tatsache, dass ein neues Allzeithoch für die Marktkapitalisierung von Stablecoins erreicht wurde, ist ein klares Zeichen dafür, dass mehr und mehr Anleger in die Krypto-Sphäre eindringen und nicht nur spekulative Investitionen tätigen, sondern tatsächlich auch Kryptowährungen zum Kauf und Verkauf von Waren nutzen. Denn Stablecoins folgen dem Kurs einer Fiat-Währung und werden deshalb nicht aus spekulativen Gründen erworben.

And just like that, we're at a new all-time high.

Total stablecoin market cap, excluding algorithmic stables, is now at the highest point ever, surpassing its previous high from early 2022.

New money is entering crypto. pic.twitter.com/xi25HLWlPr

— Patrick Scott | Dynamo DeFi (@Dynamo_Patrick) August 25, 2024