Bitcoin schwankt, Chimpzee macht weiter: Krypto-Projekt mit 40 % APY soll auf Solana starten und verbindet Profite mit der Rettung des Planeten

Die jüngste Handelsaktivität von Bitcoin ließ Rückschlüsse auf seine mögliche Erholung zu. Trotz der schwankenden Marktentwicklung hoffen viele Anleger auf eine Wiederbelebung. Unterdessen bereitet sich das Chimpzee-Projekt auf seinen Start auf Solana im Herbst vor und möchte einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Das Team von Chimpzee sieht sich seiner Mission verpflichtet, Geld zu verdienen und gleichzeitig die Umwelt und die Tiere zu schützen. Für die Zukunft sind mehrere Initiativen geplant.

Chimpzee bietet einen einzigartigen Ansatz zur Einkommensgenerierung mit drei verschiedenen Verdienstmöglichkeiten: Shop-to-Earn-, Trade-to-Earn- und Play-to-Earn-Modelle. Ihr Shop verkauft einzigartige Waren und generiert Einnahmen in Form von CHMPZ-Münzen. Jeder Kauf unterstützt den Kampf gegen den Klimawandel und Tierquälerei, ein Teil des Gewinns wird für wohltätige Zwecke gespendet.

Mit dem Zero Tolerance Game von Chimpzee können Benutzer CHMPZ-Münzen verdienen, indem sie Wälder vor Wilderern schützen. Mit einem NFT-Pass oder einem benutzerdefinierten Avatar können Spieler Wilderer stoppen und die Umwelt retten, was sie zu Helden im Kampf um die Erhaltung der Erde macht.

Der NFT-Marktplatz, eine weitere Komponente von Chimpzee, teilt die Gewinne aus Handelsgebühren mit den Benutzern, bietet umweltorientierte NFTs und gewährleistet die Integrität der Sammlungen.

Bitcoin seems to be trading in a range. Does it want to bounce back? In any case our team continues to work hard to make sure Chimpzee is ready to launch on Solana this fall.

We also have many new things lined up for after. pic.twitter.com/LAX3CXBif4

— Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) July 7, 2024