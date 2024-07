Solana Kurs Prognose: Wie hoch steigt der SOL-Token bei Solana-ETF-Genehmigung?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Nachdem die Bitcoin-Spot-ETFs für den US-amerikanischen Markt ein voller Erfolg waren, stehen nun die Ethereum-ETFs aller Wahrscheinlichkeit nach kurz vor ihrer Einführung und könnten nicht nur den ETH-Preis nach oben treiben, sondern der gesamten Krypto-Branche einen Aufschwung ermöglichen.

Im Hinblick darauf ist es auch nicht verwunderlich, dass die ersten beiden großen Vermögensverwalter in den USA bereits einen Antrag auf einen Solana-Spot-ETF gestellt haben. Doch wie realistisch sind die Anfragen von VanEck und 21Shares und wie dürfte sich eine Einführung von Solana-ETFs auf den SOL-Preis auswirken? Wir blicken schon heute in die Zukunft und verraten, was möglich sein könnte.

Solana-Spot-ETFs: So realistisch sind die Anträge derzeit

Bevor wir einen Blick darauf werfen, wie der Solana Kurs auf Genehmigungen für die ETF-Anträge reagieren würde, ist die Frage wichtig, wie realistisch ein Solana-Spot-ETF überhaupt ist. Denn einerseits ist der Vorsitzende der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) Gary Gensler dafür bekannt, dass er Kryptowährungen äußerst kritisch gegenüber steht. Gleichzeitig gab es vor der Einführung von Bitcoin-ETFs – und bei Ethereum – bereits die Möglichkeit, dass diese Token über Future-ETFs gehandelt wurden. Bei Solana sind entsprechende Future-ETF-Möglichkeiten bisher noch nicht gegeben, obwohl es auch hierfür die ersten Anträge bereits gibt.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Während Bitcoin und selbst Ethereum derzeit von der SEC nicht als Wertpapier eingestuft werden, scheint dies bei Solana anders zu sein: Die US-Börsenaufsicht führt derzeit einige Gerichtsverfahren gegen Binance und Coinbase – zwei der größten Kryptobörsen der Welt – aus genau diesem Grund. Denn wer Solana kaufen möchte, der könnte damit laut SEC ein Wertpapier erstehen.

But SEC isn't dancing around SOL's status like they have ETH. Those lawsuits against COIN and Kraken and others flat out say "Solana is a security" lol. Which could very easily make this a very rocky road — James Seyffart (@JSeyff) May 22, 2024

Allerdings wurde auch der ETH-Token selbst lange Zeit als Wertpapier bezeichnet – oder zumindest versucht, ihn in diese Sparte zu setzen. Mittlerweile ist diese Kategorisierung durch die SEC allerdings allem Anschein nach nicht mehr vorhanden, weshalb es überhaupt zur baldigen Einführung der Ethereum-Spot-ETFs kommen konnte.

So stellt sich vielen Finanzexperten derzeit die Frage, ob nicht auch Solana in den kommenden Wochen und Monaten eine andere Definition erhalten könnte. Sollte die SEC ihre Haltung diesbezüglich nämlich ändern, könnte eine Einführung der Solana-Spot-ETFs wesentlich schneller als gedacht durchgeführt werden.

Solana Prognose: Welches Preisniveau ist möglich?

In einem Bericht von GSR, einem sogenannten Market Maker, der bereits Ende Juni herausgekommen ist, wurde eine erste Solana Prognose bei einer Einführung von ETFs gewagt: Laut der konservativen Schätzung des Unternehmens würde der Kurs in den Monaten nach der Einführung der Solana-Spot-ETFs um gerade einmal 40 % steigen, während im besten Fall eine Steigerung von bis zu 900 % möglich sei. Dies würde den Solana Preis dann auf ein Niveau von 1.350 US-Dollar (und höher) heben. Gleichzeitig weist der Bericht selbst darauf hin, dass die eigenen Einschätzungen recht konservativ gewählt wurden. Gerade im Hinblick auf die aktive Staking-Nutzung von Solana wären also durchaus auch höhere Preisniveaus denkbar.

Darüber hinaus könnte ein weiterer Faktor ausschlaggebend sein: Ein Blick auf den Kurs der vergangenen Monate (siehe Bild oben) zeigt, dass Solana stark von Nachrichten, Ereignissen sowie dem Hype am Krypto-Markt beeinflusst wird. Bitcoin und Ethereum haben immer dann starke Kursgewinne verzeichnen können, wenn Neuigkeiten bezüglich der ETF-Anträge berichtet wurden. Auch Solana könnte somit bereits lange vor der eigentlichen Einführung starke Zuflüsse erhalten, die den SOL-Preis auf ein ungeahntes Niveau heben könnten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der SOL-Token bei einem Preis von 152,51 US-Dollar.

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2024

