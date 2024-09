Ein weiteres Kapitel schließt sich: Dazzling Presale betritt Stufe 5 und verblüfft Avalanche-Inhaber auf dem Weg dorthin

Der beste Krypto-Presale, der im vierten Quartal 2024 noch auf dem Spiel steht, marschiert inmitten von 2,4 Millionen Dollar, die bisher gesammelt wurden, zielstrebig in die nächste Presalephase. Raboo ($RABT), dem ein 100-facher Kursanstieg nach der Börsennotierung vorausgesagt wird, zieht die Aufmerksamkeit der Kryptowelt – einschließlich der Inhaber der Lawine – mit seiner einzigartigen Mischung aus Meme-Coins-Explosivität und der Blüte von KI und Post-to-Earn-Utility auf sich.

Der Raboo-Krypto-Presale hat in Phase 5 seines Presales bereits 2,4 Millionen Dollar eingenommen. Und mit einem programmierten Preisanstieg von 154 % in jeder nachfolgenden Phase wird diese Zahl voraussichtlich noch weiter steigen. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, warum das kluge Geld frühe Positionen im Presale von Raboo einnimmt.

Avalanche befand sich in den letzten sechs Monaten in einem festen Abwärtstrend und wurde zu einem der Nachzügler des Jahres 2024 im Vergleich zum breiteren Markt, seit es im März letzten Jahres seinen Höchststand von 65 $ erreichte. Der September hat den leidgeprüften AVAX-Inhabern jedoch gute Nachrichten gebracht. Die AVAX-Preise scheinen sich nämlich in der Anfangsphase einer sich anbahnenden Trendwende zu befinden.

Am 5. August letzten Jahres fiel AVAX auf $17,29, den niedrigsten Kurs der letzten neun Monate. Derzeit wird AVAX bei 23,27 $ gehandelt und hat damit seit seinem Tiefpunkt im August einen Kursanstieg von 34,35 % zu verzeichnen.

