Erholung am Kryptomarkt – Ist das Schlimmste überstanden?

Es sind unsichere Zeiten am Kryptomarkt. Während Analysten seit Monaten versuchen, den größten Bullrun aller Zeiten heraufzubeschwören, indem sie immer wieder davon predigen, ist es in Wahrheit ganz anders gekommen. Seit der Bitcoin-Kurs sein Allzeithoch im März dieses Jahres erreicht hat, hat es eine Korrektur von mehr als 25 % gegeben. Gestern ist Bitcoin sogar unter die 54.000 Dollar Marke gekracht. Heute scheint sich die Lage etwas zu bessern. Bedeutet das, dass das Schlimmste bereits vorbei ist, oder sollten Anleger weiterhin auf der Hut sein?

Noch bis vor kurzem wurde jeder Rücksetzer am Kryptomarkt von Analysten als weitere Gelegenheit angepriesen, Bitcoin und Co. günstig nachzukaufen. Als der Bitcoin-Kurs unter die 70.000 Dollar Marke gefallen ist, wurde schon davon gesprochen und auch beim Erreichen der 60.000 Dollar Marke hätte man “unbedingt nochmal kaufen” sollen. Heute ist man schon etwas vorsichtiger mit seinen Prognosen. Dabei werden Kursziele zwischen 44.000 und 52.000 Dollar genannt.

MT GOX DUMP FUD 🚨 Mt. Gox will start the repayment of 141,686 BTC this month The market is dumping as people are thinking BTC might hit $45K or even $40K Let's clarify the FUD about the Mt. Gox dump ( Bookmark it ) Mt. Gox BTC distribution will happen in 3 phases -…

Von denjenigen, die davon gesprochen haben, dass der Bitcoin-Kurs schon Ende des Jahres auf 150.000 Dollar und mehr steigen kann, hört man derzeit eher wenig. Auch der Finanzexperte Robert Kiyosaki hätte mit seiner Aussage, dass der Bitcoin-Kurs im Juni bereits bei 100.000 Dollar notieren wird, nicht falscher liegen können. Wer das mit den Prognosen der verschiedensten Analysten zu wörtlich genommen und sich im März von der Euphorie anstecken lassen hat, sitzt heute bereits auf hohen Verlusten.

Lots of people posting they were wiped out.

Know that this price action is NORMAL in crypto.

Bitcoin may well go to 48k, sit around there for a while then go to 100k in no time. It's inevitable.

Don't get chopped in between! Play the long game. pic.twitter.com/tAER3nIYbH

— Duo Nine ⚡ YCC (@DU09BTC) July 5, 2024