Hank steigt um 68 %, während PlayDoge 3,8 Millionen US-Dollar in Rekordzeit einsammelt

Solana Meme-Coins sind im Kryptouniversum zu einer ernstzunehmenden Größe geworden und die Highspeed Blockchain zu einem Konkurrenten für Ethereum. Fast jedes Meme-Coin Projekt, das seit dem großen Erfolg von Bonk im Dezember letzten Jahres gelauncht wurde, ist zuverlässig in die Trending Charts gewandert. Dazu gehört auch Hank (Ticker: HANK). Der Token ist in den letzten 24 Stunden um rund 68 % gestiegen und trotzt damit dem allgemeinen Marktrend. Seit seinem Alltime Low ist der Coin sogar um 534 % gestiegen. Aktuell notiert HANK bei 0,001923 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt laut eigenen Angaben des Projekts bei 1,83 Millionen US-Dollar. Gelauncht wurde der Coin am 12. Mai.

Was ist Hank für ein Coin?

Rein optisch erinnert Hank an eine Mischung aus Pepe the Frog und dem berühmten Doge Meme, mit jeder Menge Gangster-Attitüde. Laut der Webseite des Projekts (die eher übersichtlich ist), ist Hank gekommen, um den Kryptomarkt wachzurütteln. Wie genau das passieren soll, ist im Moment noch das Geheimnis des Meme-Coins. Auf dem X-Kanal des Projekts werden zumindest große Dinge und eine massive Marketingkampagne angekündigt, wie man sie noch nie gesehen hat. Zudem soll der Coin an einer der Top CEX Börsen gelistet werden. Hank ist wohl eher der Kategorie „klassischer Meme-Coin“ zuzuordnen, der (noch) keine große Utility hat und seinen Investoren vor allem Rendite bringen will. Meme-Coins gehörten schon im ersten Quartal 2024 zu den großen Gewinnbringern und es sieht im Moment ganz danach aus, dass sich das auch im zweiten Quartal nicht ändert. Anleger, die vor einem Jahr in den „Vater aller Meme-Coins“ und den allerersten Hunde-Coin investierten, konnten sich über eine Steigerung von 142 % freuen. Die Investoren von Floki konnten sich in diesem Monat über einen Kurzuwachs von 59 % und wer seine Coins seit letztem Jahr hodelt über 1.232 % freuen.

PlayDoge – das Meme-Coin Projekt mit 90er Flair

Deutlich mehr Utility als Hank hat das neue Meme-Coin Projekt PlayDoge. Das könnte ein Grund sein, warum es dem Token gelungen ist, über 3,8 Millionen US-Dollar in Rekordzeit einzusammeln. Vielleicht ist aber auch ein Grund, dass das Projekt das legendäre 90er Jahre Spiel Tamagotchi ins Web3 und aufs Smartphone holt. Nur muss man sich bei PlayDoge nicht um einen kleinen Außerirdischen kümmern, sondern um einen Doge, der ganz stilecht in Pixeloptik gehalten ist. Der native Token des Play-to-Earn Games $PLAY kann im Moment noch im PreSale gekauft werden. Ein Coin kostet derzeit 0,00506 US-Dollar. Der Vorverkauf läuft über verschiedene Phasen mit anschließenden Preiserhöhungen. Early Bird Investoren, die rechtzeitig zuschlagen, können sich so im Vorfeld einen Buchgewinn sichern. Schaut man sich das enorme Tempo des PreSales an, dann könnte auch PlayDoge bei den Top Meme-Coins ganz oben mitspielen.

Das PlayDoge Play-to-Earn

Anders als beim Tamagatochi werden bei PlayDoge die fleißigen virtuellen Haustierbesitzer mit $PLAY Token belohnt, wenn sie sich gut kümmern und mit ihrem DOGE gemeinsam auf spannende Abenteuer gehen. Die Token können dann entweder im Spiel ausgegeben oder gegen andere Kryptowährungen umgetauscht werden. Außerdem soll es noch Minispiele im passenden Nostalgielook geben. Obendrein soll es noch eine Bestenliste geben, bei der die Spieler, die ganz oben stehen, Bonus Token und exklusive Belohnungen verdienen können.

Das ist allerdings nicht die einzige Utility, die PlayDoge im Gepäck hat. Der Token hat obendrein eine Stakingfunktion. Der PLAY kann sowohl auf der Hauptchain BNB als auch auf Ethereum gestaked werden. Auf Ethereum sind derzeit rund 67 Millionen im Staking Contract, der APY beläuft sich im Moment auf 280 %. Auf der BNB Chain sind aktuell 207 Millionen Token im Contract gesperrt, der APY liegt bei 91 %.

Wie kann man PlayDoge kaufen?

Um PlayDoge im PreSale zu kaufen, muss man eine kompatible Wallet (Best Wallet, MetaMask, Coinbase Wallet oder über Wallet Connect) mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH, BNB, USDT oder mit einer Kreditkarte mit FIAT-Geld.

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2024

